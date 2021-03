Actualités de la zone euro: la pagaille des vaccins dans l’UE coûtera 123 milliards d’euros au bloc d’ici la fin de 2021 | Politique | Nouvelles

La directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a évoqué il y a quelques semaines à peine un « rebond ferme de l’activité I au second semestre 2021 ». Mais maintenant qu’une troisième vague de cas de coronavirus paralyse le bloc, l’Italie, la France et l’Allemagne, les économies les plus fortes de l’UE, ferment à nouveau, la zone euro est sur le point de subir une catastrophe encore plus grande.

L’assureur-crédit Euler Hermes a estimé que l’UE a désormais sept semaines de retard sur son objectif de faire vacciner 70% de la population d’ici la fin de l’été, contre cinq semaines en février.

Il estime que le retard coûtera aux 27 États membres de l’Union quelque 123 milliards d’euros d’ici la fin de 2021.

Charlotte de Montpellier, économiste de la banque néerlandaise ING a déclaré au Deccan Herald: « Si vous nous comparez aux Etats-Unis, où les perspectives sont tellement plus positives, nous prenons encore du retard sur la reprise en raison de cette troisième vague. »

ING s’attend désormais à une croissance de la zone euro de 3,0% cette année, en baisse de plus d’un demi-point de pourcentage par rapport à son estimation précédente.

Andrew Kenningham, économiste en chef pour l’Europe chez Capital Economics, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la zone euro revienne à ses niveaux d’avant la pandémie avant la seconde moitié de 2022.

Cela mettrait le bloc un an derrière les États-Unis.

Il a déclaré: « Nous révisons à la baisse nos prévisions de croissance du PIB de la zone euro en raison de la résurgence des cas de virus, de la lenteur de la vaccination et de l’extension des verrouillages. »

Une carte époustouflante élaborée par le Fonds monétaire international (FMI), a montré qu’à partir de 2021, la dette publique française atteignait l’équivalent de 118,6% du PIB français.

LIRE LA SUITE: la Commission européenne ridiculisée alors qu’elle se réjouit du soutien pandémique au bloc

Le journaliste des affaires européennes Paul Taylor a écrit dans son article pour POLITICO: «Quelle que soit la voie qu’il choisira, elle sera le résultat de choix économiques difficiles.

« Macron aura besoin d’un miracle économique et de beaucoup de chance avec la pandémie pour garder sa couronne et garder la France hors des mains de Le Pen. »

De l’autre côté de la Manche, la livre sterling a poussé vers un plus haut d’un an contre l’euro alors que le sentiment à l’égard de la zone euro a continué d’être étouffé par ses problèmes de vaccination.

La livre a augmenté de 0,39% par rapport au dollar américain à 1,378 et de 0,12% par rapport à l’euro à 1,168.

Les investisseurs britanniques ont été calmés par les chiffres des ventes au détail de février, qui ont dévoilé une reprise partielle, les volumes de ventes ayant bondi de 2,1% par rapport au mois précédent, bien qu’ils soient encore de 3,7% inférieurs à la même période l’an dernier.

Le FTSE 100 a clôturé 65,76 points, soit 0,99%, en hausse à 6740,59 vendredi.

Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets UK, a déclaré: «Les marchés européens ont terminé une semaine plutôt agitée très sur le pied de devant, malgré les inquiétudes concernant les verrouillages prolongés en Europe, le resserrement des restrictions entre la France et l’Allemagne et la ride supplémentaire du blocage dans le canal de Suez.

«Les investisseurs semblent adopter une mentalité de verre à moitié plein en matière de sentiment alors que nous nous tournons vers la fin du mois et le trimestre la semaine prochaine.

« Les chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni d’aujourd’hui pour février sont de bon augure pour un grand rebond de la demande des consommateurs alors que nous nous dirigeons vers le deuxième trimestre, tandis qu’un nombre d’IFO allemand meilleur que prévu indique également un optimisme croissant quant à une reprise économique mondiale alors même que l’Europe reste bloquée la boue fait tourner ses roues de réouverture. «