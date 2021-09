Actualités de l’archéologie : Des chercheurs émerveillés par l’ancien calendrier désertique « époustouflant » du Pérou | Sciences | Nouvelles

Pérou : des archéologues découvrent un squelette vieux de 1000 ans

À 2 300 ans, l’observatoire de Chankillo a été décrit comme l’un des plus anciens du genre au monde – et le plus ancien des Amériques. Il s’agit d’une construction de 13 tours en pierre construites au sommet d’une colline et qui servait autrefois de calendrier. Ce n’est que cet été que Chankillo a été désigné site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Une ancienne civilisation péruvienne l’a construit environ deux millénaires avant l’ascension d’un autre culte solaire bien connu et désormais célèbre – les Incas.

On pense qu’ils l’ont achevé à un moment donné entre 250 avant JC et 200 avant JC.

Selon des études récentes de Chankillo, les peuples anciens qui l’ont utilisé auraient récolté des observations astronomiques remarquablement précises, doublant également son utilisation comme temple et bloc administratif.

Les structures ressemblant à des vertèbres ont été appelées les « Treize Tours » – c’est ce que les anciens astronomes utilisaient comme horizon artificiel.

Archéologie : les chercheurs n’ont compris à quoi servait autrefois le site qu’en 2007 (Image : GETTY)

Chakillo : Les tours apparaissent comme des vertèbres d’en haut (Image : GETTY)

En déterminant la position du Soleil, la civilisation pouvait prédire avec précision les prochains solstices et équinoxes, et déterminer la date avec une précision d’un à deux jours.

Le magazine BBC Science Focus a noté : « On pense que cette connaissance les aiderait à planifier les récoltes saisonnières, ainsi qu’à organiser des événements religieux. »

Brian Cox a rendu visite à Chakillo lors de ses docuseries, « Wonders of the Universe ».

Dans un clip de l’émission intitulé « Un ancien calendrier solaire époustouflant », il a parcouru l’ancienne pièce de chronométrage et a noté comment les murs du temple fortifié « étaient autrefois peints d’un blanc brillant, recouverts de figures peintes ».

Fouilles : le travail sur le terrain a fourni des preuves de rituels et de sacrifices (Image : GETTY)

M. Cox a expliqué que “tous, sauf les plus petits fragments de décorations, ont disparu”, laissant les chercheurs d’aujourd’hui presque sans aucune idée de qui composait cette ancienne civilisation.

Pendant des décennies, les chercheurs étaient également ignorants du but de Chankillo.

Ce n’est qu’en 2007 qu’une étude publiée dans la revue Science a proposé que la séquence de tours “marquait les solstices d’été et d’hiver” et que Chankillo “était en partie un observatoire solaire”.

L’archéologue péruvien Ivan Ghezzi, co-auteur de l’étude avec son collègue britannique Clive Ruggles, a déclaré à l’. que les tours ont été érigées “avec une grande précision” et ont été placées pour marquer différentes positions du Soleil “et donc marquer des dates exactes”.

Civilisation ancienne : les peuples avaient fortifié le calendrier (Image : GETTY)

Calendrier solaire : Les tours ont permis aux habitants de déterminer la date en un à deux jours (Image : GETTY)

La structure fonctionne essentiellement comme une horloge géante, marquant le passage du temps sur une année.

En septembre, le Soleil se lèverait quelque part entre les cinquième et sixième tours.

Le 21 décembre, il s’insinue entre la dernière des tours à l’aube.

M. Ghezzi a déclaré : « Chankillo est un chef-d’œuvre des anciens Péruviens.

“Un chef-d’œuvre d’architecture, un chef-d’œuvre de technologie et d’astronomie.

“C’est le berceau de l’astronomie en Amérique.”

Science Focus: Chankillo présenté dans le numéro de septembre du magazine (Image: BBC)

Et comme c’était aussi probablement un lieu de culte du Soleil, les sites à l’est et à l’ouest des tours présentent les restes d’objets utilisés pour les sacrifices rituels.

L’observatoire et ses annexes cérémonielles étaient protégés par des murs de forteresse faits de pierre, de boue et de troncs d’arbres, un site s’étendant sur une superficie étonnante de 5 000 hectares – mais seulement un pour cent de celui-ci aurait été étudié.

Lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, les fouilles de sites antiques au Pérou ont été abandonnées, entraînant de nombreux raids de commerçants du marché noir.

Pérou : L’identité des personnes qui ont construit les tours reste un mystère (Image : GETTY)

Alors que Chankillo n’a pas été touché, les agriculteurs voisins ont étendu leurs pâturages à la frontière du site.

On espère que le statut de patrimoine mondial de l’UNESCO aidera à le protéger des menaces à l’avenir, tout en aidant à soutenir les agriculteurs en difficulté.

