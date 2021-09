Actualités de l’armée européenne : Kramp-Karrenbauer exhorte l’UE à défier l’OTAN et à construire une force militaire | Monde | Nouvelles

La France déplore la fermeture de M&S alors que le Brexit manque

Après la victoire des talibans le mois dernier, un certain nombre de hauts responsables politiques européens ont suggéré que l’UE avait besoin de sa propre armée, y compris certains qui étaient auparavant sceptiques. La France est actuellement furieuse contre AUKUK, une nouvelle alliance militaire entre l’Amérique, la Grande-Bretagne et l’Australie.

Sa formation a conduit l’Australie à annuler un contrat de sous-marin lucratif avec une société française.

En réponse, Paris a retiré ses ambassadeurs des États-Unis et d’Australie, le ministre des Affaires étrangères du pays affirmant qu’elle avait été « coupée dans le dos ».

Annegret Kramp-Karrenbauer, la ministre allemande de la Défense, a déclaré que la débâcle afghane démontrait la nécessité d’une “force de réaction rapide” européenne.

S’adressant à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, elle a déclaré : « La question est de savoir quelles conclusions en tirer.

« Maintenant, pendant la campagne électorale et, espérons-le, après, je me bats pour qu’une telle situation ne se reproduise plus et que nous soyons plus capables d’agir la prochaine fois.

« Cela ne veut pas dire que nous devons nous séparer des Américains.

« Mais il peut y avoir des situations dans lesquelles nous avons des intérêts différents, également au sein de l’OTAN.

“Ensuite, nous devons devenir plus capables d’agir par nous-mêmes.”

Les talibans ont déferlé sur l’Afghanistan le mois dernier, Kaboul tombant le 15 août.

Les puissances occidentales se sont précipitées pour faire évacuer leurs ressortissants et leurs alliés afghans de l’aéroport international de Kaboul.

Mme Kramp-Karrenbauer avait précédemment exprimé son scepticisme quant à la prise de distance de l’UE par rapport aux États-Unis, provoquant une rare gifle d’Emanual Macron.

En novembre, écrivant pour Politico Europe, elle a déclaré : « Les illusions d’une autonomie stratégique européenne doivent cesser.

« Les Européens ne pourront pas remplacer le rôle crucial de l’Amérique en tant que fournisseur de sécurité.

« La valeur des États-Unis en tant que puissance mondiale dépend dans une large mesure de la crédibilité de leur rôle de protecteur de l’Europe. »

Guy Verhofstadt, ancien négociateur en chef du Parlement européen pour le Brexit, a également réagi à la chute de l’Afghanistan en exigeant une armée européenne.

Il a tweeté : « L’Afghanistan montre une fois de plus que les armées sont cruciales pour la sécurité de nos citoyens et alliés à l’étranger.

« Les pays de l’UE doivent le faire ensemble : coopérer et intégrer leurs forces afin que notre peuple, nos intérêts et nos valeurs soient protégés.

« Pensez au-delà des tabous ou des caricatures : une armée européenne relève du bon sens ! »

Mercredi, la nouvelle alliance AUKUS a été annoncée par Joe Biden, Boris Johnson et Scott Morrison.

Dans une déclaration conjointe, les trois dirigeants ont déclaré : « Grâce à AUKUS, nos gouvernements renforceront la capacité de chacun à soutenir nos intérêts de sécurité et de défense, en s’appuyant sur nos relations bilatérales de longue date et en cours.

« Nous allons promouvoir un partage plus approfondi de l’information et de la technologie. Nous favoriserons une intégration plus poussée de la science, de la technologie, des bases industrielles et des chaînes d’approvisionnement liées à la sécurité et à la défense.

« Et en particulier, nous approfondirons considérablement la coopération sur une gamme de capacités de sécurité et de défense. »

Dans le cadre de l’accord, les États-Unis et le Royaume-Uni ont convenu d’aider l’Australie à construire des sous-marins à propulsion nucléaire, ce qui a entraîné l’annulation d’un contrat français antérieur.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.