Actualités de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que Gareth Bale et co affrontent l’Euro 2020 les 16 derniers affrontements

in

Le Pays de Galles tentera d’atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020 lors du coup d’envoi de la phase à élimination directe contre le Danemark.

Le Pays de Galles a connu une superbe course en demi-finale de l’Euro 2016 et a de nouveau impressionné cet été.

Le Pays de Galles affronte le Danemark en huitièmes de finale de l’Euro 2020

Les hommes de Robert Page ont terminé deuxièmes derrière l’Italie dans le groupe A et ont parfois joué un football brillant au cours du tournoi.

Maintenant, ils affronteront le Danemark en huitièmes de finale avec le vainqueur de la rencontre face aux Pays-Bas ou à la République tchèque en quarts.

Les Danois ont connu un été remarquable jusqu’à présent, rebondissant après l’horrible incident entourant Christian Eriksen pour sortir du groupe B.

Ils ont battu la Russie 4-1 lors de leur dernier match pour terminer deuxième à la différence de buts.

Le Pays de Galles et le Danemark s’affronteront à Amsterdam alors que le tournoi reprend ses droits pour la phase à élimination directe.

Calendrier de l’Euro 2020

Voici qui joue qui dans les 16 derniers…

Pays de Galles vs Danemark (17h, samedi 26 juin, Amsterdam)

Italie vs Autriche (20h, samedi 26 juin, Londres)

Pays-Bas vs République tchèque (17h, dimanche 27 juin, Budapest)

Belgique vs Portugal (20h, dimanche 27 juin, Séville)

Croatie vs Espagne (17h, lundi 28 juin, Copenhague)

France vs Suisse (20h, lundi 28 juin, Bucarest)

Angleterre vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Suède vs Ukraine (20h, mardi 29 juin, Glasgow)

Pays de Galles v Danemark : comment écouter

Ce dernier match de 16 matchs aura lieu à 17h le samedi 26 juin.

Une couverture complète de la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 15h.

Hugh Woozencroft sera votre hôte et les commentaires proviendront de Nigel Adderley et Dean Saunders.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Le Danemark a fait des merveilles pour se qualifier pour les 16 derniers de l’Euro 2020 Pays de Galles contre Danemark: Équipe

Pays de Galles

Gardiens de but: Adam Davies (Stoke City), Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City)

Défenseurs: Ethan Ampadu (Chelsea), Ben Cabango (Swansea City), Ben Davies (Tottenham), Chris Gunter (Charlton Athletic), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United ), Connor Roberts (Swansea City), Joe Rodon (Tottenham), Neco Williams (Liverpool)

Milieu de terrain: Joe Allen (Stoke City), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Daniel James (Manchester United), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool)

Avant: Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)

Danemark

Gardiens de but: Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Rønnow (Schalke), Kasper Schmeichel (Leicester)

Défenseurs: Joachim Andersen (Fulham), Nicolai Boilesen (Copenhague), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jørgensen (Copenhague), Simon Kjaer (AC Milan), Joakim Mæhle (Atalanta), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jannik Vestergaard (Southampton)

Milieu de terrain: Anders Christiansen (Malmö), Thomas Delaney (Dortmund), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim), Daniel Wass (Valence)

Avant: Martin Braithwaite (Barcelone), Andreas Cornelius (Parme), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Kasper Dolberg (Nice), Andreas Skov Olsen (Bologne), Yussuf Poulsen (Leipzig), Jonas Wind (Copenhague)

.

Le Pays de Galles cherchera à se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2020 Pays de Galles contre Danemark : qu’est-ce qui a été dit ?

David Brooks insiste sur le fait que le Pays de Galles bloquera la vague de soutien au Danemark après l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen lors de leur match des huitièmes de finale de l’Euro 2020.

“Le monde entier regardait et ce n’était pas agréable à voir”, a déclaré Brooks d’Eriksen.

« Il a une femme et des enfants, mais heureusement, il est de retour à la maison et en bonne santé. Tout le monde lui souhaite un prompt rétablissement, tout comme moi.

«Mais vous devez juste le mettre de côté. Nous devons juste continuer avec le football en main. »

Les supporters gallois sont interdits d’entrer aux Pays-Bas en raison de la réglementation Covid, mais les fans danois peuvent éviter la quarantaine à Amsterdam en passant moins de 12 heures dans le pays.

Brooks a déclaré: “Voir les fans du Danemark pouvoir voyager et ceux du Pays de Galles ne le sont évidemment pas, ce n’est évidemment pas agréable pour nous.

« Certains membres du ‘Mur Rouge’ ont fait le voyage de sept heures jusqu’à Bakou et nous aimerions qu’ils y soient. Mais nous voulons les rendre fiers chez eux et écrire notre propre histoire.

“De toute évidence, les gars qui étaient là la dernière fois (lorsque le Pays de Galles était demi-finaliste à l’Euro 2016) ont cimenté leur place dans l’histoire en faisant ce qu’ils ont fait.

« Je ne pense pas que nous soyons différents. Il y a quelques gars qui étaient là à l’Euro 2016 et maintenant, mais pour les nouveaux gars, nous voulons recréer ou recréer quelque chose comme ça et entrer nous-mêmes dans les livres d’histoire.

Brooks n’a pas encore commencé à l’Euro 2020 mais insiste sur le fait qu’il sera prêt s’il est appelé.

“Ce n’est pas exactement là où je veux être, assis sur le banc pour les trois premiers matchs”, a déclaré Brooks.

« Ce n’est pas un secret. C’est juste dommage que le gars dans ma position joue pour le Real Madrid et soit l’un des meilleurs joueurs du monde.

« Il faut juste être prêt à saisir toute opportunité qui se présente à vous. Soyez prêt si vous y êtes invité.

« Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous regardons tous dans la bonne direction et j’espère que nous pourrons faire l’affaire.

« Si vous ne vous présentez pas le jour où vous rentrerez probablement chez vous. Tous les garçons le savent.