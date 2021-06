Actualités de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que les Trois Lions visent une victoire vitale dans le Groupe D

in

L’Angleterre accueille la République tchèque à Wembley ce soir lors de son dernier match du Groupe D alors qu’elle cherche à riposter après son match nul décevant contre l’Écosse.

Les Three Lions de Gareth Southgate sont pratiquement qualifiés pour les huitièmes de finale malgré le match nul face aux Écossais vendredi soir.

L’Angleterre a reçu de nombreuses critiques pour ce résultat et elle devra rebondir rapidement à Wembley.

Beaucoup appellent Southgate à déployer une formation plus offensive avec des joueurs comme Jack Grealish et Jadon Sancho poussant pour les départs.

Le patron de l’Angleterre a confirmé que le capitaine sous le feu Harry Kane continuerait à mener la ligne.

Pendant ce temps, la République tchèque entre en tête du groupe D après son point contre la Croatie et a l’attaquant Patrik Schick en pleine forme.

Le vainqueur de ce match remportera le groupe et établira un match nul en huitièmes de finale contre le deuxième du groupe F – France, Portugal, Allemagne ou Hongrie.

Celui qui terminera deuxième affrontera le deuxième du Groupe E – Suède, Slovaquie, Espagne ou Pologne.

Angleterre v République tchèque : comment écouter

Cette rencontre du Groupe D aura lieu à 20h le mardi 22 juin.

La couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 18h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot, Stuart Pearce et Sol Campbell.

La couverture de l’Ecosse contre la Croatie sera sur talkSPORT 2 en même temps. Jim White présente avec les commentaires d’Alex Crook et Chris Iwelumo.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

L’Angleterre a lutté contre l’Ecosse, nul 0-0 à Wembley Angleterre contre République tchèque: Equipes

Angleterre

Gardiens de but: Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier ( Atlético), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Milieu de terrain: Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka ( Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund)

Avant: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)

République Tchèque

Gardiens de but: Tomáš Koubek (Augsbourg), Aleš Mandous (Olomouc), Tomáš Vaclík (Séville)

Défenseurs: Jan Bořil (Slavia Praha), Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Ondřej Čelůstka (Sparta Praha), Vladimír Coufal (West Ham), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol City), Tomáš Holeš (Slavia Praha) , Aleš Matějů (Brescia), David Zima (Slavia Praha)

Milieu de terrain: Antonín Barák (Vérone), Vladimír Darida (Hertha Berlin), Jakub Jankto (Sampdoria), Alex Král (Spartak Moskva), Lukáš Masopust (Slavia Praha), Jakub Pešek (Sparta Praha), Michal Sadílek (Liberec), Petr Ševčík (Slavia Praha), Tomáš Souček (West Ham)

Avant: Adam Hložek (Sparta Praha), Michael Krmenčík (PAOK), Tomáš Pekhart (Legia), Patrik Schick (Leverkusen), Matěj Vydra (Burnley)

.

Foden et l’Angleterre espèrent mieux contre la République tchèque Angleterre contre République tchèque : qu’est-ce qui a été dit ?

Phil Foden a déclaré aux critiques de Gareth Southgate qu’ils n’avaient aucune idée alors qu’il saluait le manager anglais.

“C’est un excellent entraîneur – en travaillant avec lui tous les jours, vous pouvez voir à quoi il ressemble”, a déclaré l’ailier de Manchester City à talkSPORT.

«Il a toujours le dos des joueurs et je pense que sa tactique est excellente, donc toutes ces personnes négatives ne savent pas de quoi elles parlent parce que Gareth est un excellent entraîneur.

« Je crois en mes coéquipiers. Je nous vois tous les jours à l’entraînement et combien les joueurs créatifs créent des occasions.

“J’ai juste l’impression que cela va arriver dans le prochain match et nous allons en créer plus, donc je ne le vois pas du tout comme une préoccupation.”

Foden a connu une belle campagne à City, marquant 16 buts et remportant la Premier League et la Coupe Carabao, tout en étant nommé le jeune joueur de la saison.

Il a jusqu’à présent été incapable de porter cette forme en Euros, mais il a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait du mal à s’adapter entre les tactiques du club et du pays.

“Nous ne jouons pas d’une manière très différente, c’est une formation similaire, donc je pense que je vais bien”, a-t-il déclaré.

« Évidemment, je peux encore faire mieux, mais je pense que je peux simplement jouer pour l’Angleterre comme je joue pour mon club, alors pourquoi pas ?

“Je veux juste essayer d’être la meilleure version de moi-même. Essayez d’amener ma forme de club dans l’équipe nationale, je cherche toujours à améliorer mon jeu pour l’Angleterre et j’espère que lors du prochain match, je pourrai montrer ce que je peux faire.