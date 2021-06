Actualités de l’équipe, dernier score et couverture complète de talkSPORT alors que Mbappe et co visent les 16 dernières victoires à l’Euro 2020

in

La France, championne du monde, affronte la Suisse en huitièmes de finale du Championnat d’Europe.

La France fait partie des favoris pour la gloire à l’Euro 2020 et était invaincue alors qu’elle était en tête de son délicat Groupe F.

La France et la Suisse s’affrontent en huitièmes de finale de l’Euro 2020

Les Français n’ont pas encore atteint la vitesse supérieure et chercheront à faire mieux contre la Suisse.

Les Suisses se sont classés parmi les meilleurs troisièmes, mais ont impressionné contre la Turquie la dernière fois.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera la Croatie ou l’Espagne en quarts de finale.

France v Suisse : comment écouter

Ce dernier match de 16 matchs aura lieu à 20h le lundi 28 juin.

Une couverture complète de l’Arena Nationala de Bucarest sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Calendrier de l’Euro 2020

Voici qui joue qui dans les 16 derniers…

Pays de Galles 0-4 Danemark

Italie 2-1 Autriche (AET)

Pays-Bas vs République tchèque (17h, dimanche 27 juin, Budapest)

Belgique vs Portugal (20h, dimanche 27 juin, Séville)

Croatie vs Espagne (17h, lundi 28 juin, Copenhague)

France vs Suisse (20h, lundi 28 juin, Bucarest)

Angleterre vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Suède vs Ukraine (20h, mardi 29 juin, Glasgow)

France-Suisse : Effectifs

France

Gardiens de but: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Milan), Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern), Presnel Kimpembe (Paris), Jules Koundé (Séville), Clément Lenglet (Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Milieu de terrain: Kingsley Coman (Bayern), N’Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

Avant: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelone), Kylian Mbappé (Paris), Marcus Thuram (Mönchengladbach)

la Suisse

Gardiens de but: Yvon Mvogo (PSV), Yann Sommer (Mönchengladbach), Gregor Kobel (Stuttgart)

Défenseurs: Manuel Akanji (Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Cömert (Bâle), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nice), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zürich), Ricardo Rodríguez (Turin), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Bâle)

Milieu de terrain: Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mayence), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Francfort), Ruben Vargas (Augsbourg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach) , Steven Zuber (Francfort)

Avant: Breel Embolo (Mönchengladbach), Mario Gavranović (Dinamo Zagreb), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferović (Benfica)

.

La France cherche à remporter un premier championnat d’Europe depuis 2000