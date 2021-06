Actualités de l’équipe, heure du coup d’envoi, chaîne de télévision et comment regarder Cristiano Ronaldo et ses collègues affronter l’échauffement de l’Euro 2020

Deux des favoris pour le Championnat d’Europe cet été s’affronteront en amical ce soir alors que l’Espagne accueille le Portugal.

L’Espagne et le Portugal ont tous deux d’excellents records en Euros et l’un des deux pays a participé aux quatre dernières finales.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo affronte l’Espagne ce soir

Le Portugal a remporté le dernier tournoi en 2016 et a atteint la finale en 2004, tandis que l’Espagne a remporté des victoires consécutives en 2008 et 2012.

Tous deux espèrent aller loin cet été et accéléreront leurs préparatifs ce soir.

L’Espagne lancera ensuite son tournoi en affrontant la Suède le lundi 14 juin tandis que le Portugal affrontera la Hongrie lors de son match d’ouverture un jour plus tard.

Espagne contre Portugal: Equipes confirmées

Espagne : Simon, Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Gaya, Thiago, Busquets, Fabian, Sarabia, Morata, Ferran Torres.

Sous-titres : de Gea, Azpilicueta, Diego Llorente, Koke, Gerard, Garcia,

Rodri, Jordi Alba, Olmo, Oyarzabal, Gonzalez, Sanchez.

Aymeric Laporte fera son premier départ pour l’Espagne depuis qu’il a changé d’allégeance de la France

Portugal : Rui Patricio, Nelson Semedo, Pepe, Fonte, Guerreiro, Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Sanches, Ronaldo, Joao Felix,

Jota.

Sous-titres : Lopes, Joao Moutinho, Andre Silva, Bruno Fernandes, William Carvalho, Rafa Silva, Neves, Goncalves, Nuno Mendes, Joao Palhinha, Rui Silva.

Espagne contre Portugal: Comment regarder

Ce match aura lieu à l’Estadio Wanda Metropolitano le vendredi 4 juin et débutera à 18h30.

Le match est diffusé sur Sky Sports Football à partir de 18h25.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Calendrier de l’Euro 2020

Espagne

8 juin – Espagne vs Lituanie 19h45 (amical) 14 juin – Espagne vs Suède 20h00 19 juin – Espagne vs Pologne 20h00 23 juin – Slovaquie vs Espagne 17h00

le Portugal

9 juin – Portugal vs Israël 19h45 (amical) 15 juin – Portugal vs Hongrie 20h00 19 juin – Portugal vs Allemagne 17h00 23 juin – France vs Portugal 20h00 Espagne vs Portugal : Actualités de l’équipe

Espagne

Gardiens de but : David de Gea (Manchester United), Unai Simon (Athletic), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion)

Défenseurs : Jose Gaya (Valence), Jordi Alba (Barcelone), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Milieu de terrain : Thiago Alcantara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelone), Koke (Atletico), Marcos Llorente (Atletico), Dani Olmo (Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabian Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris), Ferran Torres ( Manchester City), Adama Traoré (Loups)

En avant : Alvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelone)

le Portugal

Gardiens de but : Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Loups), Rui Silva (Grenade)

Défenseurs : Joao Cancelo (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), Jose Fonte (LOSC Lille), Raphael Guerreiro (Dortmund), Nuno Mendes (Sporting CP), Pepe (Porto), Nelson Semedo (Loups)

Milieu de terrain : William Carvalho (Real Betis), Danilo (Paris), Bruno Fernandes (Manchester United), Goncalo Guedes (Valence), Joao Moutinho (Loups), Ruben Neves (Loups), Sergio Oliveira (Porto), Joao Palhinha (Sporting CP), Pote (Sporting CP), Renato Sanches (LOSC Lille), Bernardo Silva (Manchester City)

En avant : Joao Felix (Atletico Madrid), Diogo Jota (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Andre Silva (Eintracht Francfort), Rafa Silva (Benfica)

La star des Wolves Adama Traoré sera en action pour l’Espagne contre le Portugal Espagne contre Portugal: Qu’est-ce qui a été dit?

Cristiano Ronaldo a pour objectif de remporter deux championnats d’Europe consécutifs avec le Portugal cet été.

Ronaldo était mémorablement en larmes après que son équipe ait battu la France 1-0 lors de la finale de l’Euro 2016 après avoir boité à la 25e minute.

L’équipe de Fernando Santos fait partie des favoris pour conserver sa couronne cinq ans plus tard, avec une équipe bourrée de qualité, et espère rejoindre l’Espagne en étant le seul autre pays à remporter des championnats d’Europe successifs.

“J’ai déjà dit à quel point cette victoire au Championnat d’Europe de football a été un moment important pour l’équipe portugaise et pour le pays”, a déclaré Ronaldo.

« Nous étions si fiers de pouvoir ramener le trophée à la maison. C’était très émouvant.

“Le gagner à nouveau serait incroyable, et bien sûr, nous allons au tournoi avec cela comme ambition, nous avons une bonne équipe mais nous savons aussi qu’il y a beaucoup d’équipes très fortes là-bas.”

Cette soirée à Paris a été douce-amère pour Ronaldo après avoir subi une blessure mettant fin au match en première mi-temps.

Le joueur de 36 ans s’épanouit généralement en étant l’homme principal, mais même s’il a mené ses clubs à bon nombre des meilleurs trophées au cours des 15 dernières années, il classe l’Euro 2016 comme son argenterie la plus agréable.

« Eh bien, le début du tournoi se passait bien pour moi, mais j’étais triste parce que je me suis blessé. À la fin du match, je pleurais de bonheur.

«J’ai vécu trois types de sentiments et d’émotions dans ce match, mais à la fin de la journée, c’était incroyable ce que j’ai ressenti. C’est probablement le trophée le plus important que j’ai remporté dans ma vie.