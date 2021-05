Actualités de l’équipe, heure du coup d’envoi, chaîne TV et couverture de talkSPORT pour la demi-finale de la Ligue Europa

Arsenal affronte Villarreal ce soir qui a besoin d’un énorme écran pour inverser son affrontement en demi-finale de la Ligue Europa.

Arsenal a perdu 2-1 en Espagne la semaine dernière, mais a reçu une bouée de sauvetage avec le penalty tardif de Nicolas Pepe.

Les Gunners espèrent désormais riposter dans le nord de Londres et s’assurer une place en finale de la Ligue Europa le 26 mai.

Manchester United affronte la Roma dans une autre demi-finale et mène les Italiens 6-2.

Cela pourrait être une finale de Premier League à Gdansk, mais Mikel Arteta aura d’abord besoin d’une grosse performance à domicile pour passer.

Arsenal v Villarreal: comment regarder

La demi-finale retour aura lieu le jeudi 6 mai et débutera à l’Emirates à 20h.

Il sera diffusé en direct sur BT Sport 2, avec une couverture en cours à partir de 19h15.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser en direct ce match via l’application sur leur ordinateur, leur appareil mobile et leur tablette.

Les utilisateurs de téléphones EE peuvent également regarder l’action GRATUITEMENT avec un essai de trois mois sur l’application BT Sport – il suffit d’envoyer un SMS à SPORT au 150.

Arsenal v Villarreal: couverture de talkSPORT

talkSPORT aura des mises à jour du match, avec notre émission de coup d’envoi à partir de 19h.

Hugh Woozencroft vous apportera tous les principaux points de discussion au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Le penalty tardif de Nicolas Pepe a donné de l’espoir à Arsenal contre Villarreal Arsenal v Villarreal: composition

Mikel Arteta a sonné les changements de l’équipe d’Arsenal qui a battu Newcastle 2-0 dimanche.

Pierre-Emerick Aubameyang est nommé dans le onze de départ d’Arteta et est l’un des quatre joueurs à conserver sa place, avec Hector Bellerin, Granit Xhaka et Martin Odegaard.

Villarreal a fait deux changements par rapport au match aller de la semaine dernière, qui s’est terminé 2-1 en leur faveur.

L’ancien milieu de terrain des Gunners, Francis Coquelin, entre aux côtés d’Unai Emery avec Mario Gaspar.

Arsenal: Leno, Holding, Pablo Mari, Xhaka, Bellerin, Smith-Rowe, Thomas, Saka, Pepe, Aubameyang, Odegaard.

Sous-marins: Tierney, Gabriel, Lacazette, Willian, Cedric, Chambers, Nelson,

Elneny, Nketiah, Ryan, Martinelli, Okonkwo.

Villarreal: Rulli, Mario, Albiol, Torres, Pedraza, Parejo,

Coquelin, Trigueros, Gerard, Alcacer, Chukwueze.

Sous-marins: Sergio Asenjo, Funes Mori, Bacca, Raba, Estupinan, Moreno, Pena,

Jaume, Moi Gomez, Pino, Baena, Nino.

Arsenal v Villarreal: Qu’est-ce qui a été dit?

Mikel Arteta pense qu’Arsenal peut faire son “ plus grand pas en avant ” sous sa direction s’il réussit une saison mouvementée en réservant sa place en finale de la Ligue Europa.

«Eh bien, c’est un grand moment», dit-il.

«Encore une fois, pas pour moi mais pour le club pour tout ce qui s’est passé ces deux dernières années, ces derniers mois.

«Toute l’instabilité avec laquelle nous avons été ici pour de nombreuses raisons différentes. Donc, je pense que ce sera vraiment important et notre plus grand pas en avant si nous pouvons être dans cette finale et avoir l’opportunité de gagner ce trophée.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait acceptable qu’Arsenal passe à côté du football de la Ligue des champions pour une cinquième année consécutive, Arteta a ajouté: «C’est la réalité.

«Ce n’est pas ce que nous voulons, évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui se sont produites pendant cette période pour de nombreuses raisons.

«Premièrement, le niveau est élevé à un niveau sans précédent dans cette ligue, et nous ne sommes pas le seul club à ne pas en avoir.

“Mais évidemment personne n’accepte cette situation et nous voulons la changer tout de suite et cette saison, nous avons encore l’opportunité de le faire.”