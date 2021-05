Actualités de l’équipe, heure du coup d’envoi RETARDÉE, statistiques du match, chaîne de télévision et comment regarder les anciens rivaux s’affronter en Premier League

Manchester United et Liverpool s’affrontent ce week-end dans un blockbuster de Premier League.

Eh bien, nous espérons. La Premier League a été contrainte de retarder l’heure du coup d’envoi à la suite d’événements choquants à Old Trafford qui ont vu les fans de Man United prendre d’assaut le terrain dimanche après-midi.

Man United affronte Liverpool en Premier League ce week-end

Les deux équipes ont fait match nul le week-end dernier et voudront rebondir dans cette rencontre classique de haut vol.

Ces deux hommes ont fait match nul 0-0 à Anfield en janvier, mais United a battu les Reds en FA Cup.

Il y a beaucoup de choses en jeu dans le choc de ce week-end, ce qui signifie que cela devrait être passionnant au Theatre of Dreams.

Man United v Liverpool: comment regarder

Ce match aura lieu à Old Trafford le dimanche 2 mai. On ne sait pas quelle est l’heure du coup d’envoi à ce stade.

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application en utilisant leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Liverpool et Manchester United ont fait match nul 0-0 en Premier League plus tôt cette saison Man United v Liverpool: nouvelles de l’équipe

Deux changements pour les deux camps alors que Dean Henderson et Mason Greenwood obtiennent le signe de la tête. Ils remplacent David de Gea et Edinson Cavani.

Pendant ce temps, Liverpool accueille le défenseur Nat Phillips, tandis que James Milner est choisi devant Georginio Wijnaldum. Diogo Jota est sur le banc.

Manchester United: Henderson, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford

Sous-marins: De Gea, Bailly, Cavani, Mata, Alex Telles, Matic, Williams, van de Beek, Tuanzebe

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson, Thiago, Fabinho, Milner, Salah, Firmino, Mane

Sous-marins: Wijnaldum, Keita, Adrian, Oxlade-Chamberlain, Jones, Jota, Tsimikas, Shaqiri, Rhys Williams

Man United v Liverpool: Qu’est-ce qui a été dit?

Interrogé sur l’importance de gagner ce match, Jurgen Klopp a déclaré: «Plus de 100 cents. Sans jeux gagnants, nous n’avons aucune chance d’avoir un football européen.

«Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quand vous êtes un joueur ou un entraîneur de Liverpool, c’est le match.

«Est-ce le meilleur endroit où aller après les avoir vus marquer cinq points en une demie? Je ne sais pas. Beaucoup de choses peuvent arriver, nous nous assurons simplement que nous sommes prêts pour cela.

«Ce sera un match difficile, intense. Nous avons vu hier soir Man United et ils sont bons! Surtout quand vous les laissez jouer. Ils volaient.

«Je suis à peu près sûr que United pense toujours qu’ils ont une chance [for the title]. Les deux équipes doivent le gagner, ce qui est une bonne recette pour le match.

«Quand vous jouez jeudi que dimanche, Man United s’y est habitué, mais cela ne l’améliore pas. C’est un défi difficile pour eux.

«Aujourd’hui, c’est la récupération, demain la deuxième récupération et ensuite ils jouent. Aucune chance de changer les choses, mais je ne pense pas qu’ils le veuillent vraiment pour le moment. »

Man United a battu Liverpool en FA Cup cette saison Man United v Liverpool: Statistiques et faits sur le match Manchester United n’a perdu qu’un de ses 15 derniers matchs à domicile contre Liverpool toutes compétitions confondues (W10 D4), et est invaincu à ses huit derniers depuis un Défaite 0-3 en mars 2014.Liverpool n’a pas perdu de matchs consécutifs contre Man Utd dans toutes les compétitions depuis une série de quatre entre 2014/2016, les Reds perdant 3-2 à Old Trafford en FA Cup en janvier. ont évité la défaite lors des deux rencontres avec Liverpool toutes compétitions confondues cette saison (W1 D1) – la dernière fois qu’ils ont affronté Liverpool jusqu’à trois fois en une saison sans en perdre, c’était en 1998-99 (W2 D1), avec cette huitième campagne Depuis, ils se sont rencontrés plus de deux fois: en Premier League, Manchester United n’a remporté qu’une seule de ses neuf dernières rencontres avec Liverpool (D6 L2), et est sans victoire sur cinq contre les Reds (D3 L2). Ils ont eu pour la dernière fois une course sans victoire plus longue contre Liverpool dans l’élite entre décembre 1989 et octobre 1992 (7 matchs) .Manchester United a fait match nul 7 matchs de championnat 0-0 cette saison – ce n’est qu’en 1980-81 (8) qu’ils ont été impliqués. plus de tirages sans but en une seule campagne de ligue. Les Red Devils ont le plus grand nombre de matchs nuls sans but de toutes les équipes en Premier League cette saison.Manchester United a remporté 28 points en perdant des positions en Premier League cette saison, avec seulement Newcastle en 2001-02 (34) et Man Utd eux-mêmes en 2012 -13 (29) gagner plus en une seule campagne. Pendant ce temps, Liverpool a perdu 15 points par rapport aux positions gagnantes cette saison, le plus en une saison depuis 2016-17 (18) .Liverpool a remporté cinq de ses sept derniers matchs de championnat à l’extérieur (D1 L1), plus que lors de leurs 15 précédents. sur la route (W4 D6 L5) .Liverpool boss Jürgen Klopp a joué à l’extérieur à Man Utd sans jamais gagner plus de fois que n’importe quel autre adversaire dans sa carrière de manager (6 – D4 L2) .Marcus Rashford a été impliqué dans cinq buts dans son dernier quatre matchs toutes compétitions confondues pour Man Utd contre Liverpool à Old Trafford, en marquant quatre et en aidant un.Mohamed Salah a marqué deux fois lors de la défaite 2-3 de Liverpool à Manchester United en FA Cup cette saison. Le seul joueur de Liverpool à marquer à l’extérieur contre Man Utd lors de deux matchs différents en une saison était il y a 100 ans – Harry Chambers en 1920-21.