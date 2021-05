Actualités de l’équipe, heure du coup d’envoi, statistiques des matchs, chaîne de télévision et comment regarder le choc de la Premier League

Manchester United affrontera le deuxième de trois matches de Premier League en seulement cinq jours lorsqu’il accueillera Leicester mardi soir.

Le report de l’affrontement de haut niveau entre United et Liverpool les a récemment plongés dans une série de matches trépidants.

Ole Gunnar Solskjaer et Brendan Rodgers se rencontrent cette semaine lors d’un affrontement clé en Premier League

Les Red Devils, qui ont battu Aston Villa 3-1 dimanche, accueillent Leicester et Liverpool cette semaine.

United pourrait réduire l’écart avec Manchester City à quatre points avant le prochain match des leaders de la Premier League, mais ce sera une énorme demande pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Pendant ce temps, Leicester cherche toujours à se classer parmi les quatre premiers cette saison.

Les Foxes, quatrième, ont perdu contre Newcastle la dernière fois et ont cinq points d’avance sur West Ham, cinquième.

Ces deux hommes ont fait match nul 2-2 au King Power lors du match inverse le lendemain de Noël, mais Leicester a battu United en FA Cup en mars.

Man United v Leicester: comment regarder

Ce match aura lieu à Old Trafford le mardi 11 mai et débutera à 18h.

Le jeu est diffusé sur BT Sport 1 avec leur couverture à partir de 17h30.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser en direct ce match via l’application sur leur ordinateur, leur appareil mobile et leur tablette.

Les utilisateurs de téléphones EE peuvent également regarder l’action GRATUITEMENT avec un essai de trois mois sur l’application BT Sport – il suffit d’envoyer un SMS à SPORT au 150.

L’ancien défenseur de Leicester, Harry Maguire, devrait manquer pour Man United Man United v Leicester: Actualités de l’équipe

L’ancien défenseur de Leicester, Harry Maguire, devrait rater son premier match de Premier League depuis son arrivée à United après s’être blessé à la cheville contre Aston Villa dimanche.

Avec leur série de matchs trépidants, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas l’intention de sélectionner sa formation avant l’après-midi du match pour voir comment les joueurs se sont remis de la victoire à Villa.

Solskjaer a averti la semaine dernière qu’il serait prêt à changer tout son alignement de départ avec Liverpool qui se profile jeudi.

Anthony Martial et Phil Jones restent sur la touche pour les hôtes, tandis que Daniel James a raté des matches récents.

Leicester sera probablement sans Jonny Evans pour le voyage à Old Trafford.

L’ancien défenseur de United a boité de l’échauffement avant la défaite 4-2 de vendredi contre Newcastle et a joué avec un problème de talon.

Harvey Barnes et James Justin sont absents du côté de Brendan Rodgers tandis que Wes Morgan ne devrait pas figurer à nouveau cette saison.

Man United v Leicester: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Man United, Ole Gunnar Solskjaer: «Eh bien, j’aurais aimé pouvoir dire« allons-y à fond dans tous les matchs », mais c’est impossible.

«C’est le plus dur pour moi de savoir que si je joue à nouveau ces 11 mardi et jeudi, c’est impossible. Je risque trop de les blesser.

«Donc, en parlant d’intégrité dans la ligue et tout ça, ne me blâmez pas quand je dois faire des changements parce que je le dois. Ce n’est pas sûr pour eux de jouer les quatre donc je dois donner la priorité.

“Changements? Je ne sais pas. Nous allons nous asseoir avec les scientifiques du sport (dimanche).

«Nous pouvons avoir une équipe théorique maintenant, mais nous devrons voir comment ils réagissent lorsqu’ils arrivent (lundi), lorsqu’ils viennent mardi matin et choisissent une équipe mardi après-midi.»

Leicester et Man United ont joué un thriller de quatre buts le Boxing Day Man United v Leicester: Statistiques et faits du match Manchester United est invaincu lors de ses 12 derniers matches de Premier League contre Leicester City (W8 D4) depuis sa défaite 5-3 en septembre 2014 sous Louis van Gaal.Leicester City a remporté l’une de ses 22 dernières visites de haut niveau à Old Trafford contre Man Utd (D5 L16), s’imposant 1-0 en 1997-98 avec un but de Tony Cotte. de leurs matchs de Premier League un mardi cette saison, marquant 11 buts et n’en concédant aucun. Depuis sa défaite à domicile contre Everton en décembre, Leicester est invaincu en cinq matchs en milieu de semaine (mardi, mercredi, jeudi) de Premier League (W3 D2). ont remporté chacun de leurs quatre derniers matchs à domicile de Premier League – ils n’ont pas remporté cinq de suite à Old Trafford depuis mars 2018 sous José Mourinho.Leicester a marqué dans 15 de ses 17 matchs à l’extérieur de Premier League cette saison, sans aucune conclusion le net dans plus de jeux sur la route. Cependant, les Foxes sont retournés à des matchs de championnat consécutifs sans gagner pour la première fois cette saison (D1 L1) .Manchester United Marcus Rashford a marqué plus de buts en Premier League contre Leicester que contre toute autre équipe de la compétition ( Le manager de Leicester Brendan Rodgers a perdu 10 matches toutes compétitions confondues contre Manchester United au cours de sa carrière de manager – trois de plus que contre tout autre club.Manchester United Mason Greenwood a marqué quatre buts lors de ses quatre derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues, plus que lors de ses 22 précédents à Old Trafford (3) .L’attaquant de Leicester Kelechi Iheanacho a été directement impliqué dans cinq buts en cinq départs contre Manchester United toutes compétitions confondues (3 buts, 2 passes), marquant deux fois et aidant une fois dans un Victoire 3-1 sur les Red Devils en FA Cup plus tôt cette saison.