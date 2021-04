Actualités de l’équipe, heure du coup d’envoi, statistiques des matchs, chaîne de télévision et comment regarder le choc de la Premier League ce soir

Chelsea affrontera Brighton ce soir lors de son premier match depuis que la nouvelle de son implication dans la Super League européenne extrêmement controversée a éclaté.

Les Blues de Roman Abramovich font partie des équipes à s’être inscrites au nouveau tournoi qui a attiré les critiques du football mondial cette semaine.

Chelsea de Thomas Tuchel affronte Brighton en Premier League ce soir

Les fans, les médias et les politiciens ont condamné les plans, mais maintenant Chelsea devra à nouveau se concentrer sur le football de Premier League.

Chelsea, cinquième, voudra toujours terminer dans le top quatre quels que soient les plans de l’ESL et est un point derrière West Ham.

Brighton, quant à lui, a six points d’avance sur la zone de relégation et une victoire garantirait probablement leur statut de premier plan.

Chelsea a battu les Seagulls 3-1 en septembre.

Chelsea v Brighton: comment regarder

Ce match aura lieu à Stamford Bridge le mardi 20 avril et débutera à 20h.

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League à partir de 19h30 et sur Sky Sports Main Event à partir de 20h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application en utilisant leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Chelsea a battu Brighton 3-1 plus tôt cette saison Chelsea v Brighton: nouvelles de l’équipe

Le défenseur de Chelsea, Andreas Christensen, sera prêt pour la visite de Brighton.

L’international danois s’est remis d’un problème musculaire pour être disponible.

Mateo Kovacic reste sur la touche en raison de problèmes aux ischio-jambiers, tandis que Thiago Silva est sur le point de se retirer sur le banc après avoir joué deux fois la semaine dernière.

Aaron Connolly pourrait revenir dans l’équipe de Brighton après une blessure au pied.

L’international de la République d’Irlande n’a pas joué depuis la défaite 1-0 contre West Brom le 27 février, mais s’est entraîné librement la semaine dernière.

Tariq Lamptey et Solly March restent sur la touche pour Albion.

Chelsea v Brighton: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Brighton, Graham Potter, a crédité Thomas Tuchel d’avoir transformé Chelsea en une équipe sans doute en forme d’Europe.

“Ce sera un match difficile, c’est sûr”, a déclaré Potter.

«Nous jouons contre une équipe qui est dans un aussi bon moment que n’importe qui dans probablement le football européen.

«Et je pense que c’est le mérite de Thomas Tuchel et des joueurs là-bas et du staff parce qu’ils sont entrés en Ligue des champions quatre derniers – ils ont très bien joué contre Porto – et ensuite pour battre Manchester City (en demi-finale de la FA Cup ) n’est pas facile.

«Ils ont très bien fait et nous ne sommes pas à leur niveau – c’est juste de dire, il n’y a pas de manque de respect à notre égard car il y a un grand écart entre la qualité et les points.

«Mais nous espérons que le jour où nous pourrons être compétitifs, nous voulons essayer d’obtenir un résultat positif.»

Brighton de Graham Potter est six points au-dessus de la zone de largage Chelsea v Brighton: Statistiques et faits du match Depuis sa première rencontre avec Brighton en janvier 1933 (1-2 en FA Cup), Chelsea est invaincu lors de ses 14 derniers matchs contre les Seagulls, Brighton a perdu ses six matchs à l’extérieur contre Chelsea toutes compétitions confondues, les Seagulls n’ayant pas réussi à marquer lors de leurs six visites à Stamford Bridge contre les Blues (14 concédés). sept rencontres de Premier League avec Brighton – seules trois équipes ont déjà joué plus contre un adversaire dans la compétition sans prendre de retard; Newcastle contre Nottingham Forest (8), Man City contre Sheffield United (10) et les Blues eux-mêmes contre Portsmouth (14). Le dernier match de championnat à domicile de Chelsea s’est terminé par une défaite choc 2-5 contre West Bromwich Albion. À l’époque de Roman Abramovich (depuis 2003-04), les Bleus n’ont perdu que deux matchs consécutifs de championnat à domicile – en novembre 2011 sous André Villas-Boas et en décembre 2019 sous Frank Lampard. , avec sept d’entre eux à venir depuis le début de l’année – ils ont enregistré plus de blanchissages pour la dernière fois dans une campagne de haut vol en 1981-82 (14) .Depuis sa promotion en 2017, Brighton a fait match nul 0-0 en Premier League. de l’autre côté (16), y compris la dernière fois contre Everton. En effet, les Seagulls ont enregistré cinq matchs nuls sans but cette saison, leur plus grand nombre dans une campagne de Premier League aux côtés de 2017-18.Les 10 premiers matchs de Premier League de Thomas Tuchel en charge de Chelsea n’ont produit que 13 buts (F11 A2), pour une moyenne de 1,3 par match. Les deux derniers matches de championnat des Blues ont vu 12 buts marqués (F6 A6), une moyenne de six par match.Kai Havertz a tous deux marqué (1) et aidé (1) un but dans la victoire 4-1 de Chelsea contre Crystal Palace la dernière fois. . L’Allemand n’avait été impliqué que sur trois buts lors de ses 22 premières apparitions en championnat pour les Bleus (1 but, 2 passes décisives) .Christian Pulisic a marqué trois buts lors de ses deux derniers matchs de Premier League pour Chelsea, autant que lors de ses 26 précédents. la compétition. Il cherche à marquer dans trois matchs consécutifs de Premier League pour la deuxième fois seulement (également en novembre 2019) .Robert Sánchez a gardé une feuille blanche dans 40% de ses 20 apparitions en Premier League (8 sur 20), le meilleur ratio de tous Gardien de Brighton dans la compétition (Mat Ryan 22% et David Button 25%).