Actualités de l’équipe, heure du coup d’envoi, statistiques des matchs, chaîne de télévision et comment regarder le choc de la Premier League

Newcastle cherchera à tous, mais à sécuriser son statut de Premier League lorsqu’il accueillera Arsenal ce week-end.

Les Toon n’ont pas perdu lors de leurs quatre derniers matchs de haut niveau et semblent désormais à l’abri de la chute.

Newcastle de Steve Bruce accueille Arsenal ce week-end

Ils peuvent passer à 39 points ce week-end et faire un grand pas en avant vers la confirmation de la sécurité.

Arsenal a enduré une campagne extrêmement difficile et entame ce match à la dixième et à la quatrième place.

Les Gunners ont perdu contre Everton le week-end dernier et ont été battus par Villarreal en Ligue Europa en milieu de semaine.

Mikel Arteta aimerait un affichage moral à Newcastle alors qu’Arsenal cherche à terminer la saison sur une note plus positive.

Newcastle v Arsenal: comment regarder

Ce match aura lieu à St James ‘Park le dimanche 2 mai et débutera à 14h.

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League à partir de 13h et sur Sky Sports Main Event à partir de 14h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application en utilisant leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Pierre-Emerick Aubameyang a renvoyé Arsenal pour une victoire 3-0 contre Newcastle plus tôt cette saison Newcastle contre Arsenal: Actualités de l’équipe

Jamaal Lascelles, Isaac Hayden et Ryan Fraser restent absents pour Newcastle.

Fabian Schar pourrait revenir mais Joe Willock n’est pas éligible à la course de son club parent et Matt Ritchie est un doute.

Karl Darlow est toujours absent avec une blessure au genou alors Martin Dubravka continuera dans le but.

Arsenal n’a pas de soucis majeurs, mais fera probablement tourner son équipe avant le match retour de la demi-finale de la Ligue Europa contre Villarreal.

Alexandre Lacazette et Kieran Tierney soignent de légers problèmes et seront probablement reposés.

Newcastle v Arsenal: Qu’est-ce qui a été dit?

Steve Bruce, patron de Newcastle: «Nous ne pouvons rien tenir pour acquis, mais nous sommes certainement dans une meilleure position qu’il y a un mois.

«Quand vous avez regardé les rencontres que nous avions, et ce que nous avons encore à venir, nous avons réalisé qu’il y avait des matchs difficiles.

«Nous sommes ravis. Au cours des deux derniers mois, si vous supprimez le résultat de Brighton, nous n’avons perdu qu’un de nos huit derniers matchs, donc juste au bon moment, nous avons trouvé un peu de résilience.

«Et plus important encore – et je l’ai dit semaine après semaine – nous avons mis nos grands joueurs dans des domaines clés en forme. Cela coïncide évidemment avec la reprise des résultats. »

Arsenal de Mikel Arteta a été médiocre cette saison Newcastle v Arsenal: Statistiques et faits sur le match Newcastle a perdu 15 de ses 16 derniers matches de championnat contre Arsenal, remportant l’autre 2-1 en avril 2018. , Arsenal a subi une défaite lors de seulement trois de ses 22 visites ultérieures à St James ‘Park (W11 D8) .Arsenal a remporté ses six dernières rencontres avec Newcastle toutes compétitions confondues, gardant une feuille blanche dans ses cinq dernières. Ce n’est que contre Barnsley (entre 1952-1998) et Blackburn (entre 2003-2005) qu’ils ont remporté six matches consécutifs sans encaisser.Newcastle n’a gardé qu’une seule feuille blanche lors de ses 20 derniers matchs à domicile en Premier League, le faisant dans un match nul 0-0. avec Liverpool en décembre. Les Magpies ont à la fois marqué et concédé lors de leurs huit derniers matchs de championnat à domicile et sont invaincus lors de leurs cinq derniers à St James ‘Park (W2 D3). Newcastle n’a perdu qu’un de ses huit derniers matchs de Premier League (W2 D5), après avoir a perdu huit de ses 10 matches de championnat avant cette course (W2) .Arsenal est invaincu lors de ses quatre derniers matchs à l’extérieur de Premier League (W2 D2), marquant trois buts à chacun de ses deux derniers (3-3 contre West Ham, 3- 0 contre Sheffield United). Les Gunners n’ont pas marqué au moins trois fois en trois matches de championnat consécutifs à l’extérieur depuis octobre 2015. Aucune équipe n’a concédé plus de buts contre son camp en Premier League qu’Arsenal cette saison (4), les Gunners perdant leur dernier match de championnat grâce à un But contre son camp Bernd Leno. Ce n’est qu’en 2011-12 (5) que les Gunners ont subi plus de buts contre leur camp lors d’une saison de Premier League. L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a marqué lors de ses quatre dernières apparitions contre Newcastle toutes compétitions confondues. Le dernier joueur d’Arsenal à marquer cinq fois d’affilée contre un adversaire était Olivier Giroud contre Aston Villa (6 entre 2013-2016) .Pierre-Emerick Aubameyang a marqué lors des deux rencontres d’Arsenal avec Newcastle toutes compétitions confondues cette saison – le dernier Arsenal Alexis Sánchez contre Hull en 2014-15 a été le joueur à marquer en trois matchs contre un adversaire en 2014-15. Callum Wilson de Newcastle a marqué à chacune de ses trois premières apparitions en Premier League contre Arsenal, mais n’a depuis lors pas réussi à trouver le filet dans ses cinq matchs. rencontres avec les artilleurs dans toutes les compétitions.