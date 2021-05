Actualités de l’équipe, heure du coup d’envoi, statistiques des matchs, chaîne de télévision et comment regarder les rivaux londoniens s’affronter en Premier League

Les rivaux londoniens Chelsea et Arsenal s’affrontent ce soir alors que les Blues cherchent à faire un grand pas en avant pour se classer parmi les quatre premiers cette saison.

Chelsea a six points d’avance sur West Ham en cinquième position et une victoire ce soir devrait suffire à confirmer le football de la Ligue des champions pour le prochain trimestre.

Les Blues ont battu les nouveaux champions de haut niveau Manchester City ce week-end et affrontent Leicester en finale de la FA Cup samedi.

Pendant ce temps, Arsenal est neuvième et cherche à finir le plus fort possible après une campagne difficile.

Les Gunners ont battu Chelsea 3-1 à l’inverse de ce match le lendemain de Noël.

Chelsea v Arsenal: comment regarder

Ce match aura lieu à Stamford Bridge le mercredi 12 mai et débutera à 20h15.

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 19h30.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application en utilisant leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Arsenal a battu Chelsea 3-1 aux Emirats le lendemain de Noël Chelsea v Arsenal: Actualités de l’équipe

Mateo Kovacic et Andreas Christensen manqueront la visite d’Arsenal.

Kovacic reste à l’écart avec un problème aux ischio-jambiers et Christensen a un problème de tendon de la jambe.

Le duo devra également faire face à une course contre la montre pour être prêt pour la finale de la FA Cup samedi.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis qu’il avait des problèmes de blessures avant le match.

Granit Xhaka pourrait être en lice après une blessure musculaire qui l’a exclu de la défaite dimanche contre West Brom.

Cependant, David Luiz continue de souffrir d’une blessure aux ischio-jambiers et ne jouera pas contre son ancienne équipe.

Chelsea v Arsenal: Qu’est-ce qui a été dit?

Mikel Arteta, patron d’Arsenal: «Nous avons fait des progrès dans de nombreux domaines, je dirais que les performances sont comprises, et cela est soutenu par de nombreux facteurs que nous avons examinés.

«Du point de vue des résultats, pour être là où nous voulons être, il faut l’améliorer.

«Chelsea a été la meilleure équipe de la ligue ces derniers mois, ce que Thomas a pu faire depuis son arrivée est exceptionnel.

«Il a mis l’équipe en deux finales, l’apparence de l’équipe, sa solidité défensive également, son calme et sa régularité dans leurs performances ont été excellents.

Chelsea cherche à assurer son top quatre cette saison Chelsea v Arsenal: Statistiques et faits du match Chelsea est invaincu lors de ses huit derniers matches de Premier League à domicile contre Arsenal (W6 D2) depuis sa défaite 5-3 à Stamford Bridge en octobre 2011 sous André Villas-Boas.Arsenal a gagné 3-1 contre Chelsea le lendemain de Noël plus tôt cette saison en Premier League, réalisant pour la dernière fois un doublé contre les Blues lors de leur campagne 2003-04 victorieuse.Arsenal n’a jamais perdu un match de Premier League contre Chelsea. face à eux dans un match nul en milieu de semaine (mardi ou mercredi), bien que six de ces matchs se soient terminés au niveau (W2). Les quatre visites des Gunners à Stamford Bridge se sont toutes soldées par un match nul (0-0 septembre 1998, 2-2 septembre 2000, 0-0 avril 2005, 2-2 janvier 2020) .Arsenal a remporté ses deux dernières rencontres avec Chelsea. toutes compétitions confondues, dernier battant les Bleus lors de trois matches consécutifs entre mars 2003 et février 2004 (quatre d’affilée) .Chelsea a remporté plus de points lors des matchs de derby de Premier League de Londres cette saison que toute autre équipe (22 – W7 D1 L1). La victoire ici équivaudrait au record de la plupart des points gagnés dans de tels matchs en une seule campagne de Premier League, avec Arsenal en 2013-14 et Chelsea en 2005-06 et 2014-15 remportant 25 points. leurs huit matchs à domicile de Premier League sous Thomas Tuchel, à l’exception d’une défaite 5-2 contre West Bromwich Albion en avril.Arsenal est invaincu lors de ses cinq derniers matchs de championnat à l’extérieur (W3 D2), remportant les deux derniers par un score total de 5-0. Les Gunners n’ont pas remporté trois victoires consécutives sur la route sans concéder depuis mai 2013.Les huit dernières défaites de Chelsea en Premier League contre Arsenal ont été avec un entraîneur différent dans l’abri – Claudio Ranieri, Avram Grant, Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, André Villas-Boas, Antonio Conte, Maurizio Sarri et Frank Lampard. Sur ces huit, seuls Grant, Scolari, Villas-Boas et Conte ont perdu leur première rencontre de championnat avec les Gunners.Le jour de ce match, Mikel Arteta aura 39 ans et 47 jours – si Arsenal gagne, il sera le plus jeune. manager pour compléter un doublé de haut vol au-dessus de Chelsea depuis Trevor Francis lors de la saison 1991-92 avec Sheffield Wednesday, âgé de 37,53% des buts de l’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette à l’extérieur en Premier League ont été marqués cette saison (10/19). Le Français a marqué lors du match inverse contre Chelsea cette saison (avec Granit Xhaka et Bukayo Saka), Edu étant en 2003-04 le dernier joueur d’Arsenal à marquer à domicile et à l’extérieur contre les Bleus lors de la même saison de championnat.