Actualités de l’équipe, statistiques de match, diffusion en direct et chaîne de télévision pour le blockbuster de Premier League

Les champions de Manchester City lancent la défense de leur titre en Premier League avec un déplacement à Tottenham ce dimanche.

La ville de Pep Guardiola a remporté la couronne de haut vol la saison dernière et est la favorite pour la conserver.

.

La cible de Man City, Harry Kane, pourrait figurer pour Tottenham lors de l’énorme affrontement de Premier League de ce week-end

Ils ont battu le record de transfert anglais plus tôt ce mois-ci pour faire venir Jack Grealish d’Aston Villa pour 100 millions de livres sterling et pourraient bien dépenser de l’argent à nouveau avant la date limite.

La superstar de Tottenham Harry Kane est un homme qui a été fortement lié à un déménagement à l’Etihad.

Kane pourrait aligner les Spurs contre City ce week-end alors que l’affrontement à succès prend une dimension supplémentaire.

Tottenham a nommé Nuno Espirito Santo au cours de l’été et il sera impatient d’ignorer les spéculations sur le transfert ce week-end et de bien démarrer son mandat.

Il y aura une salle comble à l’intérieur du stade Tottenham Hotspur pour celui-ci et ce devrait être un plus.

Tottenham contre Man City : date et heure du coup d’envoi

Ce match aura lieu le dimanche 15 août et débutera à 14h.

Les Spurs ont remporté ce match 2-0 la saison dernière mais ont perdu 3-0 à l’Etihad.

Ces deux-là ont maintenant joué un match nul et vierge depuis août 2010.

Tottenham contre Man City : comment regarder

Le match est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

.

Grealish a récemment rejoint Manchester City dans le cadre d’un transfert record de 100 millions de livres sterling d’Aston Villa Tottenham contre Man City: nouvelles de l’équipe

La star de Tottenham, Harry Kane, pourrait jouer dimanche malgré son lien étroit avec un déménagement à City.

Il est peu probable que la nouvelle recrue Cristian Romero figure car il soigne un problème de genou, mais son compatriote Bryan Gil pourrait commencer.

Pendant ce temps, le milieu de terrain de City Phil Foden sera absent pendant quatre semaines en raison d’une blessure au pied.

Kevin De Bruyne devrait également rater le début de la saison de Premier League en raison d’un problème à la cheville.

La signature estivale de 100 millions de livres sterling, Jack Grealish, devrait faire ses débuts.

PA

Man City de Pep Guardiola cherchera à conserver le titre de Premier League cette saison Tottenham contre Man City: statistiques et faits du match Les Spurs ont affronté Manchester City lors de leur premier match de haut niveau de la saison à trois reprises, ne perdant aucun de ces matchs en 1990-91 (victoire 3-1), 1995-96 (match nul (1-1) et 2010-11 ( nul 0-0). Manchester City a perdu 15 matches de Premier League à l’extérieur contre les Spurs, y compris au cours des deux dernières saisons, perdant 2-0 dans les deux matches. Ils n’ont perdu que plus de matchs à l’extérieur contre Liverpool (16) que contre les Spurs. Manchester City a perdu ses trois derniers matchs à l’extérieur contre Tottenham dans toutes les compétitions. sa carrière managériale. En effet, les quatre défaites à l’extérieur de Guardiola contre Tottenham sont les plus importantes qu’il ait subies en tant qu’entraîneur (à égalité avec Chelsea et Liverpool). -12 (0-3 contre Manchester United) et 2012-13 (1-2 contre Newcastle United). Manchester City a remporté son premier match de championnat de la saison dans chacune de ses 10 dernières campagnes de haut niveau remontant à 2011-12 , la course la plus longue de l’histoire de l’élite aux côtés d’Aston Villa entre 1891-92 et 1900-01. Les champions de Manchester City ont perdu deux de leurs quatre derniers matches de championnat au cours de la saison 2020-21, concédant huit buts au passage (2 par match). Les Citizens n’avaient perdu que deux de leurs 26 précédents en Premier League avant cela (W22 D2), n’encaissant que 13 buts au cours de cette série (0,5 par match).Parmi les managers, ils dirigeront au moins quatre matches sur MD1 dans l’histoire de la Premier League. , Pep Guardiola de Man City est le seul entraîneur à avoir remporté tous ces matchs, remportant cinq sur cinq tout en voyant City marquer 14 buts au cours de ces matchs. Depuis qu’il a rejoint Tottenham, Son Heung-min n’a marqué que plus de buts dans toutes les compétitions contre Southampton (11 ) que contre Manchester City (6). Le Coréen a marqué lors de ses trois apparitions contre les Citizens au Tottenham Hotspur Stadium. Ce sera le premier match de Nuno Espirito Santo en tant que manager de Tottenham – chacun des quatre derniers managers à prendre en charge les Spurs a remporté son premier match de Premier League en charge, avec André Villas-Boas le dernier à perdre en août 2012. Il y a eu 20 occasions différentes précédentes du premier match de Premier League d’un manager en charge d’un club face aux champions en titre, avec une seule victoire (Mike Phelan contre Leicester en 2016-17). Phil Foden de Man City a été directement impliqué dans huit buts lors de ses sept derniers départs en Premier League, marquant cinq buts et trois passes décisives. En effet, la star anglaise a trouvé le chemin des filets à chacun de ses trois derniers départs en championnat.