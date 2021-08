Actualités de l’équipe, statistiques de match, diffusion en direct et chaîne de télévision pour le choc de la Premier League

Arsenal accueille les supporters aux Emirats ce week-end alors qu’ils accueillent Chelsea pour leur premier match à domicile de la nouvelle saison.

Les Gunners ont subi une défaite 2-0 contre Brentford, nouvellement promu, lors de leur match d’ouverture de la campagne dans une mauvaise performance, quelque chose qu’ils chercheront à corriger dimanche après-midi.

.

Arteta n’a pu réussir qu’une huitième place en 2020/21

Quant à Chelsea, c’est un match où ils ont une vraie chance de poser un jalon.

Les Blues ont battu Crystal Palace 3-0 lors du week-end d’ouverture de la saison et savent qu’une victoire contre l’équipe de Mikel Arteta pourrait envoyer une véritable déclaration dans la course au titre de haut niveau.

Ce devrait être un concours de crack et que les supporters ne voudront pas manquer.

Arsenal v Chelsea : Date et heure du coup d’envoi

Le match aura lieu le dimanche 22 août avec un coup d’envoi à 16h30.

Alors que les deux équipes se sont rencontrées lors d’un match amical de pré-saison début août, leur dernier match de compétition en mai a vu les Gunners remporter une victoire 1-0 à Stamford Bridge.

Le dernier match aux Emirats a également vu Arsenal s’imposer avec une victoire 3-1.

Arsenal contre Chelsea : comment regarder

Le match est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

.

Chelsea de Thomas Tuchel cherche à devenir de véritables prétendants au titre Arsenal v Chelsea : l’actualité de l’équipe

Arsenal pourrait se passer de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Thomas Partey pour la visite de Chelsea.

Mikel Arteta a révélé qu’Aubameyang et Lacazette avaient raté le voyage à Brentford parce qu’ils ne se sentaient pas bien, avec des suggestions selon lesquelles ils pourraient ne pas être impliqués non plus contre les Blues.

Quant à Partey, le milieu de terrain a clopiné lors du match amical contre Chelsea plus tôt ce mois-ci et devrait revenir d’ici la fin août.

Gabriel Magalhaes et Eddie Nketiah devraient également manquer avec des blessures au genou et à la cheville respectivement.

Chelsea sera stimulé par la nouvelle que Romelu Lukaku devrait débuter pour ses deuxièmes débuts pour le club.

L’attaquant belge s’est entraîné dur après avoir terminé son transfert de 97 millions de livres sterling de l’Inter Milan et sera impatient d’être impliqué contre les Gunners.

Thomas Tuchel espère également que N’Golo Kante sera en forme pour commencer après une blessure à la cheville, mais Hakim Ziyech et Ruben Loftus-Cheek devraient manquer.

.

Le joueur de 28 ans semble être dans la meilleure forme de sa carrière Arsenal v Chelsea : statistiques et faits du match

Arsenal a remporté ses deux matches de Premier League contre Chelsea la saison dernière, en remportant trois d’affilée contre les Bleus dans la compétition entre janvier 2003 et février 2004. Chelsea n’a remporté que trois de ses 14 derniers matches contre Arsenal toutes compétitions confondues (D5 L6 ), perdant chacun de leurs trois derniers matchs contre les Gunners (finale de la FA Cup 2020, les deux rencontres de Premier League 2020-21). Arsenal entame sa saison de championnat avec deux derbies londoniens – contre Brentford et Chelsea – pour une deuxième saison joué Fulham et West Ham la saison dernière. Avant cela, ils ne l’avaient fait qu’une seule fois, en 2015-16, alors que Chelsea n’avait commencé une campagne de championnat avec deux derbys londoniens qu’en 1989-90 auparavant, contre Wimbledon et les Queens Park Rangers. Chelsea a remporté ses quatre derniers matchs à l’extérieur. Derbies de la Ligue à Londres, cinq victoires consécutives entre janvier 2005 et janvier 2006 sous José Mourinho. Arsenal n’a battu Chelsea lors d’aucune de ses 10 dernières rencontres de Premier League un dimanche (D2 L8) depuis sa victoire 2-1 en novembre 2008 à Stamford Bridge. Les Gunners sont cependant invaincus lors de leurs huit derniers matches de Premier League dimanche au total (6 v., n. 2). Chelsea a remporté 15 de ses 20 derniers matches à l’extérieur en Premier League en août (n. 3 n. 2), bien qu’il s’agisse de son premier match de championnat à l’extérieur contre Arsenal. ce mois-ci depuis 1984, quand ils ont fait match nul 1-1 à Highbury avec Kerry Dixon annulant le premier match de Paul Mariner pour les Gunners. Bien qu’ils aient remporté leur premier match de championnat à domicile lors de chacune des deux dernières campagnes, Arsenal a perdu son premier championnat match aux Emirats lors de cinq des 10 dernières saisons (W4 D1). Les Gunners n’avaient perdu leur premier match de championnat à domicile que lors de cinq des 29 saisons précédentes. Arsenal (qui s’est classé 11e pour le nombre total de tirs en Premier League la saison dernière) a eu plus de tentatives que toute autre équipe de haut niveau sur MD1 (22). Cependant, les Gunners n’ont pas réussi à marquer et n’avaient que le 13e chiffre de buts attendu le plus élevé (1,2). L’arrière gauche d’Arsenal Kieran Tierney a créé six occasions contre Brentford lors du premier match de la saison, le plus par un joueur d’Arsenal en un seul match de Premier League depuis Avril 2019 (Alex Iwobi, 7 vs Watford). Depuis le premier match de Thomas Tuchel à la tête de Chelsea en janvier, le gardien des Blues Édouard Mendy a gardé plus de draps propres en Premier League que tout autre gardien de la compétition (10). Dans l’ensemble, Mendy a gardé sa cage inviolée dans 53% de ses apparitions en Premier League (17/32), le meilleur ratio parmi tous les gardiens de l’histoire de la compétition (min. 10 matchs).