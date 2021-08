Actualités de l’équipe, statistiques de match, diffusion en direct et chaîne de télévision pour le choc de la Premier League

Nuno Espirito Santo revient dans son ancien club ce week-end alors que Tottenham se rend à Molineux pour affronter les Wolves dimanche.

Ce sera la première fois que l’entraîneur-chef portugais sera de retour dans son ancien club depuis son départ cet été et il sera donc intéressant de voir quel genre d’accueil le joueur de 47 ans recevra à son retour.

Nuno Espirito Santo affrontera ses anciens employeurs

Les Spurs se sentiront optimistes pour celui-ci après avoir enregistré une victoire surprise 1-0 sur les champions de Premier League Manchester City le week-end d’ouverture de la saison.

Pour les Wolves, ils espèrent obtenir leurs premiers points au tableau après une défaite 1-0 contre Leicester City le week-end dernier.

Cela pourrait être une affaire de méfiance et les fans surveilleront certainement de près pour voir dans quel sens cela se passera.

Wolves v Tottenham : date et heure du coup d’envoi

Le match aura lieu le dimanche 22 août avec un coup d’envoi à 14h.

Le dernier match entre les deux équipes est revenu aux Spurs en mai alors que Harry Kane et Pierre-Emile Hojbjerg ont remporté une victoire 2-0 pour l’équipe de Ryan Mason.

Cependant, avec de nouveaux visages dans les deux pirogues, nous pourrions être prêts pour un concours nettement différent.

Lage dirigera son premier match à Molineux Wolves contre Tottenham : comment regarder

Bien qu’il ait été joué dimanche après-midi, le match n’est pas diffusé à la télévision britannique.

Cela est dû au fait que le match a été réorganisé à la suite du match de la Ligue européenne de conférence des Spurs contre Pacos de Ferreira.

talkSPORT aura des mises à jour tout au long de l’après-midi.

Les fans pourront également suivre les moments forts du match lors du Match Of The Day 2 le dimanche 22 août à 22h30 sur BBC One.

Wolves v Tottenham: nouvelles de l’équipe

Raul Jiminez est sur le point de faire son retour à Molineux après la vilaine blessure à la tête subie la saison dernière.

L’attaquant portugais a joué contre Leicester City le week-end dernier, mais sera bien accueilli par ses supporters locaux alors qu’il cherche à remettre sa carrière sur les rails.

Pendant ce temps, Yerson Mosquera et Willy Boly sont tous deux exclus en raison de blessures aux ischio-jambiers.

Pour Tottenham, l’équipe de Nuno est en bonne santé avant le voyage pour affronter les Wolves.

L’un des principaux dilemmes pour l’entraîneur-chef des Spurs sera d’inclure ou non Harry Kane, qui, interrogé sur la disponibilité de l’attaquant pour le choc de dimanche, a déclaré: «Je ne peux pas répondre à cela.

« Ce que je peux vous dire, c’est qu’il va mieux. Il s’améliore de jour en jour.

« Il a travaillé aujourd’hui, il va travailler demain et il va rejoindre le groupe vendredi. Et samedi, nous allons prendre une décision sur qui sera impliqué dans le prochain match. »

Harry Kane pourrait jouer dans le match de Tottenham contre les Wolves Wolves contre Tottenham : statistiques et faits du match

Les Wolves ont remporté l’un de leurs sept matches de Premier League à Molineux contre les Spurs (D2 L4), une victoire 1-0 en février 2010 grâce à un but vainqueur de David Jones. Toutes compétitions confondues, ce sera la 100e rencontre entre les Wolves et les Spurs. . Lors de leur dernière rencontre en mai, les Spurs ont gagné 2-0 au Tottenham Hotspur Stadium et sont à la recherche de victoires consécutives en Premier League contre les Wolves pour la première fois depuis qu’ils ont remporté les deux rencontres en 2003-04. Depuis que les Wolves sont revenus en Premier League en 2018- 19 ans, ils n’ont remporté leur premier match de championnat à domicile de la saison dans aucune de leurs trois campagnes (D2 L1), et ont perdu 3-1 contre Manchester City la saison dernière lors de leur match d’ouverture à domicile. Sur les 14 précédentes rencontres de Premier League entre les Wolves et Spurs, 50% d’entre eux ont été remportés par l’équipe visiteuse (W7 D3 L4). Parmi tous les matches joués jusqu’à 14 fois, seul Leicester City contre Manchester City a un ratio de victoires à l’extérieur plus élevé (55% – P20 W11). Les loups ont perdu chacun de leurs quatre derniers matchs de Premier League, marquant un seul but dans le processus. C’est leur plus longue série de défaites dans l’élite depuis une série de sept entre mars et avril 2012. Les loups ont lancé leur campagne 2021-22 avec une défaite 1-0 à Leicester – ils n’ont pas perdu leurs deux premiers matchs d’une ligue. saison depuis 2003-04, leur première saison en Premier League. Ce sera la huitième fois que Nuno Espírito Santo affronte un compatriote portugais en Premier League (Marco Silva, José Mourinho et maintenant Bruno Lage), avec le patron des Spurs remportant seulement deux des sept matchs précédents (D3 L2). L’attaquant des Wolves Raúl Jiménez pourrait faire sa première apparition en Premier League à Molineux depuis novembre 2020 – le Mexicain est le meilleur buteur du club dans l’histoire de la compétition (34), ainsi que leur meilleur buteur de Molineux en Premier League (18). Depuis le début de la saison dernière, l’attaquant des Spurs Son Heung-Min a marqué 10 buts après des porteurs de ballon en Premier League (parcourant plus de 5 mètres avec le ballon) – deux fois plus que tout autre joueur de la compétition (5, Harvey B Arnes et Marcus Rashford). L’ailier des Wolves Adama Traoré a réussi 11 dribbles lors de leur premier match de saison contre Leicester; le plus de n’importe quel joueur sur MD1 de la nouvelle saison de Premier League. Depuis le début de la saison 2018-19, en rejoignant les Wolves, l’Espagnol a complété plus que tout autre joueur de la compétition (412).