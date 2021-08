Actualités de l’équipe, statistiques de match, diffusion en direct et chaîne de télévision pour le choc de la Premier League

Newcastle et West Ham s’affrontent dimanche à St James ‘Park pour lancer leurs nouvelles campagnes de Premier League.

Les Magpies de Steve Bruce ont terminé 12e dans l’élite la saison dernière après une année en dents de scie.

Newcastle de Steve Bruce lance sa nouvelle saison de Premier League en accueillant West Ham

Les Toon espèrent mieux cette saison mais ont eu du mal à recruter sur le marché des transferts.

West Ham, quant à lui, a connu une saison exceptionnelle, remportant le football européen avec une sixième place.

Les Hammers espèrent une autre année impressionnante mais devront désormais faire face à une liste de matches plus encombrée.

Newcastle v West Ham : date et heure du coup d’envoi

Ce match aura lieu le dimanche 15 août et débutera à 14h.

Newcastle a battu West Ham à domicile et à l’extérieur la saison dernière, y compris une victoire palpitante 3-2 à St James ‘Park.

Ces deux-là n’ont pas joué un match nul et vierge depuis août 2013.

Newcastle contre West Ham : comment regarder

Le match est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 13h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

De grandes choses sont attendues de West Ham de David Moyes à nouveau cette saison Newcastle v West Ham: nouvelles de l’équipe

Newcastle sera privé de Martin Dubravka tandis qu’Elliott Anderson, Paul Dummett et Karl Darlow sont incertains pour ce match.

Freddie Woodman pourrait faire ses débuts en championnat et Matt Ritchie et Jacob Murphy devraient commencer.

Allan Saint-Maximin est à nouveau en pleine forme et semble prêt à commencer l’attaque avec Callum Wilson.

La star de West Ham, Manuel Lanzini, est incertaine après avoir reçu un coup en pré-saison.

Arthur Masuaku et Angelo Ogbonna ne sont pas encore prêts à jouer mais Declan Rice et Tomas Soucek devraient tous les deux débuter malgré leurs exploits aux Championnats d’Europe cet été.

La nouvelle recrue Alphonse Areola sera sur le banc.

Newcastle a battu West Ham à domicile et à l’extérieur la saison dernière Newcastle contre West Ham: statistiques et faits du match C’est la troisième fois que Newcastle United et West Ham s’affrontent lors de leurs premiers matchs de Premier League de la saison (auparavant 2002-03 et 2020-21). Le seul match de ce type à être joué plus souvent dans l’histoire de la Premier League est Newcastle contre Tottenham Hotspur (quatre). Depuis leur retour en Premier League en 2017-18, Newcastle United n’a enregistré plus de victoires en championnat que West Ham (5, niveau avec Southampton), complétant un doublé contre les Hammers la saison dernière. Newcastle a battu West Ham lors de son premier match de Premier League la saison dernière, remportant 2-0 au London Stadium. Les Magpies n’ont pas gagné sur MD1 lors de saisons consécutives de Premier League depuis qu’ils ont battu Wigan Athletic en 2006-07 et Bolton Wanderers en 2007-08. West Ham United a perdu son premier match de Premier League au cours de chacune des cinq dernières saisons remontant à 2016 -17. La dernière équipe à perdre son premier match de haut niveau en six saisons consécutives – sans relégation entre les deux – était Grimsby Town entre 1934-35 et 1946-47. Newcastle a remporté trois de ses quatre derniers matchs de Premier League (L1), juste un de moins qu’ils n’avaient réussi dans leurs 23 précédents (W4 D7 L12). Les Magpies cherchent à remporter trois victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis novembre 2018. Newcastle a gardé moins de draps propres à domicile que toute autre équipe de Premier League en 2020-21 (2), contre Liverpool en décembre (0-0) et Sheffield United en mai (1-0). Seul West Bromwich Albion (39) a concédé plus de buts à domicile dans la compétition que les Magpies la saison dernière (33). West Ham a remporté ses deux derniers matches de championnat de la saison 2020-21, inscrivant trois buts à chaque fois. En effet, les Hammers ont marqué plus de 3 buts lors de 11 matches de Premier League différents la saison dernière, seules les deux meilleures équipes (Man City et Man Utd, 13 chacune) le faisant plus souvent. L’attaquant de Newcastle Callum Wilson a marqué huit buts en 10 Premier League. apparitions contre West Ham, plus qu’il ne l’a fait contre tout autre adversaire de la compétition. Son premier but dans l’élite pour Bournemouth et Newcastle est venu contre les Hammers. Le manager de Newcastle, Steve Bruce, a remporté huit de ses 20 rencontres en Premier League avec West Ham (D4 L8), n’en remportant que plus contre Bolton Wanderers dans la compétition (12). Michail Antonio a marqué 46 buts en Premier League pour West Ham – un de plus le verra devenir le co-meilleur buteur des Hammers dans la compétition, à égalité avec Paolo Di Canio sur 47.