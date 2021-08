Actualités de l’équipe, statistiques de match, diffusion en direct et chaîne de télévision pour le derby de Premier League

West Ham accueillera une foule de 60 000 personnes au stade de Londres lorsqu’il accueillera Leicester ce soir.

Les Hammers ont complété le doublé contre les Foxes en Premier League la saison dernière après une campagne qui a vu les deux équipes se qualifier pour l’Europe.

.

Michail Antonio pourrait devenir le meilleur buteur de West Ham en Premier League

West Ham sera confiant d’enregistrer trois victoires consécutives dans l’élite contre Leicester après être revenu par derrière pour battre Newcastle 4-2.

Pourtant, l’équipe de Brendan Rodgers a également récolté trois points lors de son match d’ouverture en battant les Wolves 1-0.

West Ham v Leicester : date et heure du coup d’envoi

Le match aura lieu CE SOIR, le lundi 23 août à 20h.

West Ham cherche à enregistrer trois victoires consécutives dans l’élite contre les Foxes pour la première fois depuis 1997.

Michail Antonio pourrait devenir le meilleur buteur de West Ham en Premier League après avoir égalé les 47 buts de Paolo Di Canio le week-end dernier.

West Ham contre Leicester : comment regarder

Le match est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Antonio a égalisé les 47 buts de Paolo Di Canio contre Newcastle malgré l’absence d’un penalty West Ham contre Leicester: Nouvelles de l’équipe

David Moyes a presque une bonne santé ce soir avec Arthur Masuaku qui devrait être son seul absent.

Le joueur de 27 ans continue de se remettre en forme après une opération au genou qu’il a subie la saison dernière.

West Ham doit décider si Alphonse Areola fera ses débuts après que Lukas Fabianski ait conservé sa place contre Newcastle.

Leicester reste quant à lui sans Wesley Fofana, Jonny Evans et Ryan Bertrand pour leur voyage.

Le défenseur Fofana a subi une fracture du péroné après un tacle imprudent de Fernando Nino de Villarreal lors d’un match amical de pré-saison plus tôt ce mois-ci.

Evans se remet toujours d’un problème de pied tandis que Bertrand a été exclu après avoir été testé positif pour Covid-19 avant la victoire contre les Wolves.

Mais Timothy Castagne est disponible pour Leicester après son retour d’une blessure à l’œil subie pour la Belgique à l’EURO 2020.

James Maddison est également en forme malgré des doutes sur un problème de dos, tandis que Jannik Vestergaard pourrait faire sa première titularisation pour le club.

Jamie Vardy a marqué le but du vainqueur de Leicester lors de son match d’ouverture contre Wolves West Ham contre Leicester : statistiques et faits du match West Ham a réalisé un doublé en championnat contre Leicester la saison dernière ; les Hammers cherchent à enregistrer trois victoires consécutives en Premier League contre les Foxes pour la première fois depuis qu’ils ont remporté leurs quatre premiers dans la compétition contre eux entre novembre 1994 et avril 1997. Leicester a gardé sa cage inviolée dans seulement 11% de leurs matchs de Premier League. contre West Ham (3/28), ne gardant une cage inviolée que dans un pourcentage inférieur de matchs contre Manchester United (7%) parmi les équipes qu’ils ont affrontées au moins 15 fois dans la division. West Ham United a remporté 10 matchs à domicile en Premier League en 2020-21, leur plus haut total dans une saison de haut niveau depuis 2001-02, quand ils en ont remporté 12. Cependant, les Hammers ont perdu leur premier match de championnat à domicile de la saison dans chacune des trois dernières campagnes, marquant une fois et concédant neuf fois dans ces matches. Seuls Manchester City (45) et Manchester United (43) ont remporté plus de points à l’extérieur en Premier League la saison dernière que Leicester City (38). Cependant, ils n’ont remporté leur match d’ouverture de Premier League qu’au cours de quatre de leurs 15 saisons précédentes dans la division, avec deux de ces victoires contre West Ham en 2000-01 et 2015-16. West Ham a remporté ses quatre derniers Premier League. Matchs de championnat lundi et a remporté cinq au total la saison dernière ce jour-là, le plus par une équipe dans une saison de Premier League depuis que Chelsea a remporté cinq matchs lundi en 2016-17. Leicester, quant à lui, n’a remporté qu’un seul de ses 14 matchs à l’extérieur de Premier League un lundi (D4 L9), une victoire 4-1 à Leeds United en novembre dernier. Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, a perdu chacun de ses deux derniers matchs de Premier League contre David. Moyes (tous deux en 2020-21), autant de défaites qu’il a subies contre le manager écossais dans la compétition lors de leurs sept premières rencontres (W3 D2 L2). Depuis que David Moyes est revenu pour son deuxième passage à la tête de West Ham, son équipe a a marqué 94 buts en 58 matchs en Premier League. Les quatre seules équipes à avoir marqué plus au cours de cette période – depuis janvier 2020 – sont Manchester City, Manchester United, Liverpool et Chelsea. Michael Antonio pourrait devenir le meilleur buteur de West Ham en Premier League dans ce match, après avoir égalisé avec Paolo Di Canio avec son but la dernière fois (47). Antonio a marqué à chacun de ses deux derniers départs contre Leicester dans la compétition, marquant une fois dans chacun. L’attaquant de Leicester Kelechi Iheanacho a été impliqué dans quatre buts lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League contre West Ham (3 buts, 1 passe décisive). Iheanacho a marqué lors de ses trois dernières apparitions en Premier League à Londres, aucun joueur des Foxes n’ayant jamais marqué quatre fois de suite dans la capitale dans la compétition (Gerry Taggart et Jamie Vardy ont également marqué trois fois de suite). Saïd Benrahma a marqué et aidé dans la victoire de West Ham sur Newcastle sur MD1 ; la première fois qu’il a fait les deux dans un match de Premier League pour le club. Depuis le début de la saison dernière, aucun joueur de West Ham n’a réalisé plus de passes décisives en jeu ouvert dans la compétition que Benrahma (7).