Actualités de l’équipe, statistiques de match, diffusion en direct et chaîne de télévision pour le derby de Premier League

Manchester United se rendra à Southampton ce week-end pour s’appuyer sur son bon début de saison en Premier League.

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont battu Leeds lors de leur premier match de haut niveau et ont posé un marqueur impressionnant au reste de la ligue.

Bruno Fernandes a mené Man United à une belle victoire sur Leeds le week-end dernier

Ils font désormais le déplacement sur la côte sud pour affronter une équipe de Southampton à la recherche de leurs premiers points de la campagne.

Les Saints ont perdu 3-1 à Everton samedi dernier.

Southampton contre Man United : date et heure du coup d’envoi

Le match aura lieu le dimanche 22 août avec un coup d’envoi à 14h.

United a battu Southampton à domicile et à l’extérieur la saison dernière avec un score total de 12-2.

Les Saints n’ont pas remporté de victoire sur les Red Devils depuis un succès 1-0 à Old Trafford en janvier 2016.

Southampton contre Man United : comment regarder

Le match est diffusé sur Sky Sports Premier League à partir de 13h et Sky Sports Main Event à partir de 14h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Southampton de Ralph Hasenhuttl a perdu contre Everton le week-end dernier Southampton contre Man United: nouvelles de l’équipe

Ralph Hasenhuttl espère ne pas avoir de nouveau problème de blessure avant la visite de United.

Le patron de Southampton a nommé une équipe forte pour le choc d’Everton samedi après-midi, qui comprenait des départs pour les débutants Tino Livramento, Romain Perraud et le buteur Adam Armstrong.

Il y avait même une place sur le côté pour James Ward-Prowse malgré sa participation à un seul match lors de la campagne de pré-saison du club.

Un absent notable pour le voyage à Goodison Park était Kyle Walker-Peters que Hasenhuttl a révélé manqué en raison de ceux sur le terrain “montrant le plus pendant la pré-saison”.

Pendant ce temps, United espère avoir Dean Henderson, Jesse Lingard (tous deux malades) et Edinson Cavani en lice.

Raphael Varane pourrait faire ses débuts après son dévoilement en tant que joueur de United le week-end dernier.

Marcus Rashford reste à l’écart avec sa blessure à l’épaule avec Alex Tellez avec un problème à la cheville.

Southampton contre Man United: statistiques et faits du match Lors de sa dernière rencontre de championnat en février, Manchester United a infligé une défaite 9-0 à Southampton, la plus grande victoire conjointe de l’histoire en Premier League, les deux autres matchs impliquant également Man Utd et les Saints : Man Utd 9-0 Ipswich en mars 1995 et Southampton 0-9 Leicester City en octobre 2019.Southampton a remporté quatre de ses six derniers matches de Premier League contre Man Utd au Dell (L2) mais ne les a battus qu’une seule fois en 13 rencontres de championnat à St Mary’s (D4 L8), une victoire 1-0 en août 2003 avec James Beattie marquant le vainqueur. Ils sont sans victoire en 10 matchs de championnat à domicile contre les Red Devils (D4 L6), bien qu’ils aient pris la tête dans six de ces matchs. Manchester United a récupéré 35 points après avoir perdu des positions lors des matchs de Premier League contre Southampton, plus que toute autre équipe contre une autre. dans l’histoire de la compétition. Le retour des Red Devils 10 victoires contre les Saints est également le plus commun pour une équipe contre un adversaire spécifique de la compétition (Man Utd également 10 contre Newcastle). Manchester United est invaincu lors de ses 26 derniers matchs à l’extérieur de Premier League (W17 D9) et un gagner ou faire match nul ici verrait les Red Devils égaler la plus longue invincibilité à l’extérieur de l’histoire de l’élite anglaise, établie par Arsenal lors d’une série de 27 matchs entre avril 2003 et septembre 2004. Southampton a remporté son premier match de championnat à domicile de la saison en seulement trois des 30 dernières saisons (D12 L15), et ne l’ont fait dans aucune de leurs neuf saisons depuis son retour en Premier League en 2012-13 (D5 L4). Manchester United a marqué cinq buts lors de son premier match de saison contre Leeds United (victoire 5-1), alors que le plus grand nombre de buts marqués lors de leurs deux premiers matches d’une saison de Premier League est de huit (en 2017-18 sous José Mourinho et 2006-07 sous Sir Alex Ferguson). Après avoir marqué lors de sa première Premier League match pour Southampton, Adam Armstrong cherchera pour devenir le troisième joueur à marquer lors de ses deux premiers matchs pour les Saints dans la compétition, après Manolo Gabbiadini en 2017 et Henri Camara en 2005. Bruno Fernandes n’a pas encore terminé du côté des perdants dans l’un de ses 25 matchs à l’extérieur de Premier League pour Manchester United (W16 D9) et éviter la défaite dans ce match le verrait égaler le plus long invaincu à l’extérieur couru par un joueur de Premier League depuis le début de sa carrière dans la compétition, établi par Gabriel Jesus pour Manchester City (26 premiers matchs entre février 2017 et décembre 2018). Che Adams a été directement impliqué dans quatre buts lors de ses quatre derniers matchs de Premier League pour Southampton (deux buts, deux passes décisives), autant d’implications directes dans les buts qu’il en a enregistré lors de ses 21 apparitions précédentes. lors de chaque match de Premier League contre Southampton la saison dernière, Edinson Cavani a marqué trois buts et aidé une fois pour Manchester United, marquant un but vainqueur à la 90e minute lors d’une victoire 3-2 contre les Saints à St. Mary’s.