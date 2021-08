Actualités de l’équipe, statistiques de match, diffusion en direct et chaîne de télévision pour l’ouverture de la Premier League

Chelsea commencera sa chasse au trophée de la Premier League en affrontant samedi son rival londonien Crystal Palace.

Les Blues seront confiants de prolonger leur impressionnant record contre les Eagles – après les avoir battus lors de chacune de leurs sept dernières rencontres.

.

L’ex-star de Chelsea Marc Guehi pourrait faire ses débuts pour Crystal Palace à Stamford Bridge

Palace, qui a également perdu de façon inquiétante ses quatre dernières visites à Stamford Bridge par un score total de 11-2, fait face à la tâche peu enviable d’aigrir le retour attendu de Romelu Lukaku au Prem.

Pourtant, l’équipe de Selhurst Park peut se consoler du fait que le nouveau manager Patrick Viera n’a jamais perdu contre Chelsea en tant que joueur.

Le match devrait être intrigant, les Blues étant pleinement conscients de leur affrontement potentiel lors de la première journée de la peau de banane.

Chelsea v Crystal Palace : date et heure du coup d’envoi

Ce match aura lieu le samedi 14 août et débutera à 15h.

Palace s’est vanté d’un formidable record de la journée d’ouverture sous l’ancien patron Roy Hodgson alors qu’ils gardaient une feuille blanche au cours de chacune des trois dernières saisons.

Mais ils ont été battus 4-0 par Chelsea lors du même match en octobre dernier et ont également concédé le même montant lorsqu’ils se sont affrontés à nouveau en avril.

Chelsea contre Crystal Palace : comment regarder

Malheureusement, ce jeu n’est pas diffusé à la télévision au Royaume-Uni.

Cependant, Adrian Durham de talkSPORT sera à Stamford Bridge pour GameDay Live et vous apportera des mises à jour régulières du match.

.

Timo Werner aura la chance de mettre une première saison mitigée derrière lui contre Palace Chelsea v Crystal Palace: Nouvelles de l’équipe

Chelsea s’inquiète de la forme physique de Hakim Ziyech après son coup de blessure lors de la victoire de mercredi en Super Coupe contre Villarreal.

Ziyech a marqué mais a ensuite dû partir en première mi-temps en serrant son bras contre le patron Thomas Tuchel en disant : « Si vous éliminez un joueur en première mi-temps, c’est grave. C’était malheureux parce qu’il a été un joueur très décisif lors des derniers matchs.

Un certain nombre de stars de Mason Mount à Jorginho n’ont repris l’entraînement que récemment après les tournois internationaux de cet été.

Lukaku pourrait cependant être en ligne pour faire sa première apparition pour le club huit ans après sa dernière si son transfert de 97,5 millions de livres sterling est confirmé à temps.

Quant à Palace, Eberechi Eze reste un problème de blessure à long terme après s’être rompu le tendon d’Achille lors de l’entraînement en mai de cette année.

On ne sait toujours pas quand il devrait revenir jouer, mais il reste hors de leur équipe pour le match d’ouverture de la Premier League à Chelsea.

Mais il y a peut-être une chance pour un certain nombre de débuts pour Palace, dont Marc Guehi qui a signé pour le club cet été en provenance de Chelsea.

.

Eberechi Eze reste un problème de blessure à long terme pour l’équipe de Patrick Viera Chelsea v Crystal Palace: statistiques et faits du match Chelsea a remporté 16 de ses 20 dernières rencontres de Premier League avec Crystal Palace (L4), dont chacune des sept dernières d’affilée. Après avoir remporté deux matches de championnat à l’extérieur contre Chelsea en 2015-16 et 2016-17, Crystal Palace a perdu ses quatre dernières visites à Stamford Bridge par un score total de 11-2. Chelsea a perdu son match d’ouverture dans deux des les quatre dernières saisons de Premier League (W2), autant que lors des 23 campagnes précédentes (W16 D5 L2). Crystal Palace a remporté deux de ses trois derniers matchs d’ouverture de la Premier League (D1), gardant une cage inviolée en les trois matches. Les Eagles n’avaient remporté que deux de leurs 15 précédents matches d’ouverture de haut niveau (D4 L9). Chelsea a perdu deux de ses trois derniers matchs de Premier League de la saison 2020-21, plus que lors de leurs 16 précédents sous la direction de Thomas Tuchel (W10 D5 L1). Aucun des 19 derniers vainqueurs de la Ligue des champions n’a perdu son premier match de championnat la saison suivante, le Bayern Munich étant le dernier champion d’Europe à le faire en 2001-02. Lors de la précédente occasion, Chelsea était le champion d’Europe en titre, ils ont commencé leur campagne de championnat avec sept victoires en huit matchs (D1). Crystal Palace a perdu six de ses huit derniers matchs de Premier League (W2). En effet, aucune équipe actuelle de Premier League n’a pris moins de points lors de ses huit derniers matches de championnat que les Eagles (6). quatre de ses 10 matchs contre les Bleus. C’est le plus grand nombre qu’un joueur ait jamais affronté à Chelsea dans la compétition sans subir de défaite. Christian Pulisic de Chelsea a marqué plus de buts en Premier League contre Crystal Palace que contre tout autre adversaire de la compétition, avec ses quatre buts en quatre matchs contre les Eagles. pour 31% de son total de 13 buts dans la division. L’attaquant de Crystal Palace Christian Benteke a marqué lors de ses quatre dernières apparitions en championnat au cours de la saison 2020-21 – il n’a jamais marqué lors de cinq matchs consécutifs de Premier League auparavant. L’attaquant belge a marqué sept buts en Premier League contre Chelsea, contre aucune équipe il n’a marqué plus dans la compétition.