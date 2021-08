Actualités de l’équipe, statistiques de match, diffusion en direct et chaîne de télévision pour l’ouverture de la Premier League

Les rivaux londoniens Brentford et Arsenal s’affronteront vendredi soir pour lancer la saison 2021/22 de Premier League.

Brentford a battu Swansea lors de la finale des éliminatoires du championnat la saison dernière pour assurer sa promotion dans l’élite.

Brentford, dirigé par Thomas Frank, affronte Arsenal lors du match d’ouverture de la Premier League

Les hommes de Thomas Frank croient qu’ils peuvent être très compétitifs parmi les grands cette saison et affronteront un match d’ouverture à succès cette semaine.

Arsenal se dirigera vers le stade communautaire de Brentford dans le but de bien commencer une saison importante pour eux.

Le travail de Mikel Arteta est déjà sous surveillance après leur campagne torride la saison dernière.

Ce devrait être un excellent match d’ouverture de la nouvelle saison de Premier League alors que nous nous préparons pour une autre année passionnante.

Brentford v Arsenal : date et heure du coup d’envoi

Ce match aura lieu le vendredi 13 août et débutera à 20h.

Ce sera le premier affrontement en championnat entre ces deux équipes depuis un affrontement en Division 1 en 1947.

Arsenal a battu Brentford 3-1 au troisième tour de la Coupe de la Ligue en 2018.

Brentford contre Arsenal : comment regarder

Le match est diffusé sur Sky Sports Premier League et Sky Sports Main Event à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Arsenal fait le déplacement à Brentford ce vendredi Brentford v Arsenal: nouvelles de l’équipe

Ivan Toney a causé des doutes sur sa forme physique après avoir raté la victoire 2-1 contre Valence samedi.

Mais le patron des Bees, Thomas Frank, a révélé dans son interview d’après-match qu’il s’attend à ce que son attaquant vedette revienne sur le côté contre Arsenal.

La signature estivale de Kristoffer Ajer pourrait être en ligne pour ses débuts en compétition aux côtés de Pontus Jansson et Ethan Pinnock.

Tout comme le nouvel arrivant Frank Onyeka – qui pourrait être choisi pour commencer après avoir marqué le but vainqueur contre Valence en tant que remplaçant en deuxième mi-temps.

Aresenal, quant à lui, a un certain nombre de soucis de blessures pour le match de vendredi soir avec plusieurs stars toujours dans la salle de traitement.

Thomas Partey et Gabriel Magalhaes seront tous deux absents contre Brentford – le premier ayant subi un problème à la cheville lors de la défaite contre Chelsea.

Eddie Nketiah souffre également d’un problème similaire à cause de ce match et on pense que l’ouverture de la Premier League arrive trop tôt.

Le compatriote du défenseur Gabriel Martinelli faisait partie de cette équipe médaillée d’or et ne rejoindra pas Arsenal avant des semaines.

Joe Willock est un autre joueur qui ne fera probablement pas partie de l’équipe pour affronter Brentford alors que son déménagement de plus de 20 millions de livres sterling à Newcastle s’est rapproché.

Mais plus positivement, il pourrait y avoir des débuts compétitifs pour les nouvelles recrues Ben White et Albert Lokonga – qui ont tous deux commencé contre les Spurs.

Arteta a un gros travail à faire à Arsenal Brentford contre Arsenal : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta : « C’est toujours bien de commencer [with a positive result].

«C’est un endroit difficile et une équipe qui joue ensemble depuis longtemps et le premier match est toujours délicat et c’est un très bon adversaire.

« En termes de préparation, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Avec toutes les difficultés que nous avons eues avec ce monde Covid et les surprises mais je pense que nous nous sommes beaucoup améliorés en équipe et nous avons travaillé sur beaucoup de choses.

«À certains moments dans les matchs, nous les avons mis comme nous le voulions et à d’autres, nous avons encore commis des erreurs qui nous coûtent des matchs.

« Prenez les aspects positifs et apprenez et pour la prochaine fois soyez mieux préparés et meilleurs. Nous avons pris beaucoup de bonnes choses.

Brentford v Arsenal : statistiques et faits du match Ce sera la première rencontre de championnat entre Brentford et Arsenal depuis mai 1947, un match que les Gunners ont remporté 1-0 à Griffin Park.Arsenal n’a remporté qu’une de leurs six visites à Brentford dans toutes les compétitions ( D1 L4), bien qu’il s’agisse de la première rencontre de ce type depuis mai 1947. Brentford sera la 50e équipe différente à jouer en Premier League et la 10e de Londres. Seuls 11 des 49 participants précédents ont remporté leur tout premier match dans la compétition (D15 L23), tandis qu’aucune équipe de la capitale n’a remporté son premier match de Premier League (D5 L4). Au début de leur saison de Premier League à l’extérieur , Arsenal est invaincu en sept matchs (V5, N2) depuis sa défaite 0-1 à Sunderland lors de la campagne 2000-01. Les Gunners ont commencé la saison dernière avec une victoire 3-0 à l’extérieur contre le promu Fulham. Brentford contre Arsenal n’est que le troisième match de l’histoire de la Premier League à être joué le vendredi 13 – les deux autres matchs ont eu lieu en avril 2001, avec Bradford City gagner 2-0 contre Charlton Athletic et Leeds United battre Liverpool 2-1. Dans l’histoire de l’élite anglaise, Arsenal (47%) et Brentford (43%) ont les deux taux de victoire les plus élevés dans les matchs de derby de Londres. Les Gunners ont joué 700 de ces matchs (329 victoires) tandis que Brentford n’en a joué que 28 (12 victoires). C’est la quatrième fois qu’Arsenal participe au match d’ouverture d’une campagne de Premier League, remportant les trois autres contre West Brom (2008 -09), Leicester (2017-18) et Fulham (2020-21). Pendant ce temps, il s’agit de la troisième saison consécutive au cours de laquelle le match d’ouverture a présenté une équipe promue, ces équipes perdant par trois buts lors des deux précédentes (Norwich 1-4 Liverpool, Fulham 0-3 Arsenal). Le stade communautaire de Brentford sera être le 60e terrain différent à accueillir un match de Premier League. Jusqu’à présent, Arsenal a gagné à 53 des 59, avec seulement Liverpool (57) et Man Utd (54) gagnant à plus. saison (33 buts, 10 passes décisives). Toney a disputé deux matches de Premier League en 2015-16 pour Newcastle United, deux matches de remplacement de cinq minutes contre Chelsea et Manchester United. Il pourrait devenir le deuxième joueur à disputer ses trois premières apparitions en Premier League contre Arsenal, Chelsea et Man Utd, après le gardien Bernard Lama en mars 1998 pour West Ham. Nicolas Pépé d’Arsenal a terminé la saison dernière en marquant cinq buts en trois matchs, marquant un un doublé lors des deux derniers matchs de la saison des Gunners. Le seul joueur d’Arsenal à avoir marqué plus de 2 buts en trois matchs consécutifs de Premier League est Robin van Persie, qui l’a fait en octobre 2011.