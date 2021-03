Actualités de l’équipe, statistiques des matchs, chaîne de télévision et comment regarder le choc de la Premier League ce soir

Les loups accueillent Liverpool dans le match de football de lundi soir en Premier League ce soir.

Les loups, 13e du classement des meilleurs joueurs, ont fait match nul avec Aston Villa la dernière fois.

AFP Liverpool de Jurgen Klopp doit rebondir après sa triste course en Premier League

Liverpool, quant à lui, a vu sa triste course avec le Premier Laegue se poursuivre alors qu’il perdait contre Fulham le week-end dernier.

Les Reds peuvent passer à la sixième place avec une victoire ce soir et ont battu les Wolves 4-0 à Anfield en décembre.

Les loups n’ont pas battu les géants du Merseyside en championnat depuis 2010.

Wolves v Liverpool: comment regarder

Ce match aura lieu à Molineux le lundi 15 mars et débutera à 20h.

Le jeu est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application en utilisant leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Malgré avoir battu le RB Leipzig, Andy Goldstein pense que Liverpool est le « Willy Wonka » de la Ligue des champions de cette année et que les équipes les verront comme leur « billet d’or »

Wolves v Liverpool: nouvelles de l’équipe

Les loups n’ont pas de nouvelles inquiétudes avant la visite de Liverpool.

Daniel Podence et Marcal seront à nouveau absents pour des blessures à l’aine tandis que Raul Jimenez poursuit sa convalescence d’une fracture du crâne.

L’attaquant mexicain a récemment reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers et porte un bandeau protecteur lors des exercices.

Liverpool, quant à lui, attend la forme physique de Roberto Firmino.

L’attaquant brésilien a raté les deux derniers matches avec une douleur au genou, mais il a une chance de revenir dans l’équipe ce soir.

Reste à voir si Ozan Kabak et Nat Phillips, qui ont gardé leurs draps propres lors de leurs deux seuls départs ensemble, continueront à être défenseur central.

Wolves v Liverpool: Qu’est-ce qui a été dit?

Nuno Espirito Santo a promis de donner à l’ancien attaquant des Wolves Diogo Jota un « gros, gros câlin et finalement un baiser » alors que l’attaquant de Liverpool se prépare à revenir à Molineux.

« Je vais lui faire un gros, gros câlin et éventuellement un baiser, c’est à quel point je l’aime bien », a déclaré Nuno. «L’amitié que nous avons eue ensemble pendant quatre ou cinq ans tous les jours – un gros câlin!

«Je suis absolument sûr que si Molineux était plein de nos fans, il aurait un énorme accueil parce que ce que Diogo a fait avec nous était incroyable, fantastique, au-delà des mots. Il était vraiment admiré car il a tout donné pour le club.

«Il nous a rejoint dans le championnat en venant de Porto, a mis sa vie et son cœur ici et cela ne peut jamais être oublié. Il est allé dans un club fantastique, maintenant il est de nouveau en bonne santé et joue à nouveau au football. je lui souhaite le meilleur.

«Si je le vois avant, je le serrai fort dans mes bras et à la fin je le serai dans mes bras. Quoi qu’il arrive, je vais le serrer dans mes bras parce que j’ai une grande admiration pour lui.

Getty Images – Getty L’ancienne star des Wolves Diogo Jota devrait commencer à Liverpool ce soir

Wolves v Liverpool: statistiques et faits sur le match