Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder Harry Kane à la recherche du premier but de la saison en Premier League

Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, sera désespéré de retrouver le chemin de la victoire contre Aston Villa ce week-end après trois défaites au rebond.

Les Spurs ont perdu des matchs consécutifs 3-0 contre Crystal Palace et Chelsea, avant une défaite dévastatrice 3-1 contre leurs rivaux Arsenal dimanche.

Harry Kane cherche son premier but en championnat de la saison contre Emi Martinez qui a déjà gardé trois draps inviolés

L’ancien entraîneur des Wolves, Nuno, n’a pas encore remporté de victoire en Premier League depuis qu’il a été nommé entraîneur du mois en août.

Et Villa s’avérera un test difficile pour Tottenham ayant été soutenu par les récentes victoires sur Everton et Manchester United.

Tottenham contre Aston Villa : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le dimanche 3 octobre.

Il aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium avec une heure de coup d’envoi à 14h.

Villa est revenu par derrière pour battre les Spurs 2-1 lors de ce match en mai avec Ollie Watkins marquant le vainqueur.

Nuno se retrouve dans une situation précaire après six matchs de la saison de Premier League Tottenham v Aston Villa: chaîne de télévision et diffusion en direct

Malheureusement, le jeu n’est pas télévisé au Royaume-Uni, car il était initialement censé être joué pendant le créneau traditionnel du samedi après-midi.

Mais les efforts européens de Tottenham ont signifié que le jeu a été déplacé, le voyage de Leicester City à Crystal Palace étant plutôt choisi pour la couverture Sky.

Les temps forts du jeu seront diffusés plus tard sur diverses chaînes médiatiques, mais les téléspectateurs internationaux peuvent regarder en direct en fonction de l’emplacement.

Les mises à jour seront sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Bergwijn a été éliminé avec une blessure contre Rennes Tottenham contre Aston Villa: Nouvelles de l’équipe

Stephen Bergwijn reste le principal problème de blessure pour l’équipe locale avant le choc après avoir raté le match en milieu de semaine contre Mura.

L’ailier se remet d’un problème de cheville qu’il a subi lors du match nul 2-2 des Spurs à Rennes lors de leur match d’ouverture de la Ligue Europa.

Ryan Sessegnon a également passé les dernières semaines sur la touche sans avoir figuré depuis une blessure qu’il a contractée en jouant pour les U21 anglais.

Pour Villa, Axel Tuanzebe est à nouveau disponible après avoir été contraint de rater la victoire contre United car les Red Devils sont son club parent.

Mais Leon Bailey et Morgan Sanson seront absents contre les Spurs, la paire souffrant respectivement de blessures aux quads et aux ischio-jambiers.

Keinan Davis ne doit pas non plus revenir à Villa avant le mois prochain, tandis que Trezeguet est toujours absent de longue date à la suite d’un grave problème de genou en avril.

Aston Villa a battu Manchester United samedi Tottenham contre Aston Villa: faits du match Tottenham a remporté 10 de ses 12 derniers matchs de Premier League contre Aston Villa (L2), bien que ces deux défaites au cours de cette série soient survenues lors de matchs à domicile (0-1 en avril 2015, 1-2 en mai 2021). Aston Villa cherche à remporter des matchs de championnat consécutifs contre les Spurs pour la première fois depuis septembre 2008, alors qu’ils ont remporté les derniers matchs consécutifs à l’extérieur contre l’équipe de Londres en août 1995. Depuis le début de la dernière saison, Aston Villa a remporté trois de ses sept matches à l’extérieur de Premier League à Londres (D1 L3), dont une victoire 2-1 aux Spurs. Les Villans n’avaient remporté que trois de leurs 29 visites de haut niveau dans la capitale avant cela (D4 L22). Tottenham a perdu ses trois derniers matchs de Premier League sur un score total de 9-1. Ils ont perdu quatre fois de suite dans la compétition en novembre 2004 (une série de 6). Aston Villa est à la recherche de trois victoires consécutives en Premier League pour la première fois depuis ses quatre premiers matchs dans la compétition la saison dernière. Pendant ce temps, la dernière fois que les Villans ont remporté trois matchs consécutifs de haut niveau sans encaisser, c’était en décembre 2009 (une série de quatre, dont la deuxième était une victoire 1-0 à Old Trafford). Tottenham a eu moins de tirs que tout autre Premier ministre. Côté Ligue cette saison (56), et a le deuxième total de xG le plus bas de la compétition ce trimestre (5,4).Son Heung-min a été impliqué dans 10 buts lors de ses 11 derniers matchs de Premier League au Tottenham Hotspur Stadium (6 buts, 4 passes décisives). Le Coréen a également marqué trois des quatre buts des Spurs en championnat jusqu’à présent cette saison, dont les deux à domicile. Harry Kane de Tottenham n’a marqué lors d’aucune de ses cinq dernières apparitions en Premier League, l’attaquant ayant connu une plus longue sécheresse dans la compétition. lors de ses six premiers matchs de la campagne 2015-16. Douglas Luiz d’Aston Villa a fourni une passe décisive lors de ses deux dernières apparitions en Premier League, égalant déjà son total de 2020-21 (2 en 33 matchs) et 2019-20 (2 en 36 matchs) ce trimestre. Danny Ings d’Aston Villa a marqué six buts lors de ses six dernières apparitions contre Tottenham dans toutes les compétitions, dont quatre lors de ses trois derniers matchs contre eux. Cependant, il a perdu quatre des cinq matchs au cours desquels il a marqué contre les Spurs, dont les trois derniers de suite.