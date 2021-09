Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder la bataille de Premier League en tête du classement

Liverpool accueillera Manchester City dans un affrontement crucial en haut de la table à Anfield dimanche après-midi.

Liverpool aborde ce match après une énorme victoire en Ligue des champions contre Porto mardi.

Mohamed Salah a été en forme pour les hôtes

La ligne de front de l’hôte était en pleine forme puisque Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino figuraient parmi les buts lors d’une défaite 5-1 contre les Portugais.

Man City a cependant perdu contre une équipe du Paris Saint-Germain étoilée, mais a surmonté une solide défense de Chelsea avec une solide performance lors de sa victoire en championnat le week-end dernier.

Liverpool a été tenu en échec 3-3 contre Brentford et aura besoin de sa défense pour s’améliorer avec la menace de City en tête.

Salah a marqué son cinquième but en championnat en six matchs samedi dernier Liverpool contre Man City: date et heure

Liverpool accueillera City à Anfield le dimanche 3 octobre.

Le choc de la Premier League débutera à 16h30.

Liverpool v Man City : chaîne de télévision et diffusion en direct

La bataille du haut de la table sera diffusée en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera également un blog en direct pour suivre l’action.

Pep Guardiola pourrait avoir une équipe presque complète ce week-end Liverpool v Man City: nouvelles de l’équipe

La forme physique de Trent Alexander-Arnold reste la principale préoccupation de Liverpool après s’être blessé lors du match nul contre Brentford.

L’arrière droit a raté le déplacement au Portugal en milieu de semaine et a été exclu de l’équipe anglaise de Gareth Southgate pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde.

Liverpool n’a aucun autre problème de blessure avec Thiago Alcantara et Harvey Elliott déjà exclus avec des blessures plus graves.

Pep Guardiola sera à nouveau privé du milieu de terrain influent Ilkay Gundogan après avoir contracté un problème à la cuisse contre Southampton.

L’Allemand a marqué lors de la victoire 4-1 de City sur Liverpool à Anfield lors de la dernière campagne, mais ne devrait pas revenir avant la pause internationale.

Oleksandr Zinchenko reste également un doute majeur pour l’affrontement de dimanche avec l’Ukrainien manquant les trois derniers matches du club.

Mais plus positivement, John Stones est revenu dans l’équipe pour la défaite 2-0 contre le Paris Saint-Germain et pourrait remplacer Aymeric Laporte.

L’as de la ville Gundogan devrait revenir en octobre Liverpool contre Man City: faits du match Liverpool n’a pas perdu de matchs de championnat consécutifs contre Manchester City depuis une série de quatre entre 1935 et 1937, perdant 4-1 la dernière fois que les équipes se sont rencontrées en février .Manchester City a remporté ce match exact 4-1 la saison dernière, mettant fin à une série de 17 matches de championnat à l’extérieur sans victoire à Liverpool (5 nuls, 12 nuls). Les Citizens n’ont pas remporté de matchs de championnat consécutifs à Anfield depuis janvier 1953. Liverpool n’a remporté qu’un de ses sept derniers matchs de Premier League contre les champions en titre (D2 L4), battant Manchester City 3-1 à domicile dans leur propre campagne victorieuse de 2019-20.Liverpool est la seule équipe encore invaincue en Premier League cette saison (W4 D2), tandis que les Reds ont également marqué plus de buts que toute autre équipe ce trimestre (15). Cependant, Man City a concédé le moins de buts jusqu’à présent en 2021-22 (1), gardant une cage inviolée lors de chacun de ses cinq derniers matchs. Liverpool est invaincu en 16 matchs de championnat (W12 D4), la plus longue série actuelle sans défaite en les quatre premiers niveaux du football anglais. Cependant, les Reds ont concédé plus de buts lors de leur match nul 3-3 à Brentford la dernière fois qu’ils ne l’avaient fait lors de leurs huit derniers matches de championnat combinés (2). Manchester City n’a pas fait face à un tir cadré lors de trois de ses six matches de Premier League. jusqu’à présent cette saison (contre Norwich, Arsenal et Chelsea), le même nombre de matchs qu’ils n’ont pas fait face à une seule tentative cadrée en 38 matchs de championnat la saison dernière. Le patron de Man City, Pep Guardiola, a perdu plus de matchs contre Jürgen Klopp de Liverpool en tout compétitions qu’il n’a contre n’importe quel entraîneur adverse dans sa carrière (8). Pendant ce temps, parmi les équipes qu’il a affrontées au moins 10 fois dans toutes les compétitions, le taux de victoire le plus bas de Guardiola est contre Liverpool (30,8% – W4 D4 L5). Mohamed Salah de Liverpool a été directement impliqué dans six buts lors de ses cinq apparitions contre Manchester City à Anfield en toutes compétitions confondues, en marquant quatre et en aidant deux. Raheem Sterling de Man City a marqué lors de deux de ses trois derniers matchs de Premier League contre Liverpool, n’ayant pas réussi à trouver le filet lors de ses huit premiers contre son ancienne équipe. Sterling pourrait devenir le deuxième joueur à marquer lors de matchs consécutifs de Premier League à Anfield après avoir joué pour les Reds dans la compétition, après Nicolas Anelka en 2003 et 2004. Cinq des 12 buts de Diogo Jota en Premier League pour Liverpool ont été de la tête (42% ) – c’est le plus grand ratio de buts de la tête de tous les non-défenseurs pour les Reds dans l’histoire de la compétition (min. 10 buts marqués).