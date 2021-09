Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder l’affrontement du vendredi soir en Premier League

Newcastle accueille Leeds lors de l’affrontement de vendredi soir alors que la Premier League se prépare pour un autre week-end mouvementé.

La pression monte sur le patron de Newcastle, Steve Bruce, après le début difficile de la nouvelle campagne.

Les Toon n’ont réclamé qu’un seul point jusqu’à présent et ont été écrasés par Manchester United la dernière fois.

Leeds de Marcelo Bielsa n’a pas fait mieux, ne prenant que deux points lors de ses quatre premiers matchs.

Ces deux-là ont marqué dix buts entre eux lors de leurs deux affrontements la saison dernière et celui-ci pourrait donc être un autre thriller.

Newcastle contre Leeds : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu ce soir, vendredi 17 septembre.

Le match à St James’ Park débutera à 20h.

Leeds a battu Newcastle à domicile et à l’extérieur la saison dernière, notamment une victoire 2-1 dans ce match.

Newcastle v Leeds : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le match est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée.

Le milieu de terrain de Newcastle Joe Willock est disponible pour affronter Leeds après avoir repoussé un coup.

Willock, Ciaran Clark et Javier Manquillo ont tous subi des blessures mineures lors de la défaite 4-1 de samedi contre United, mais le trio devrait être en forme.

Ryan Fraser a repris l’entraînement après un problème de cheville et pourrait figurer.

Callum Wilson sera à nouveau absent, tout comme Martin Dubravka, Paul Dummett et Jonjo Shelvey.

Bielsa a un dilemme défensif central avec Pascal Struijk, Diego Llorente et Robin Koch tous exclus.

Struijk entame une suspension de trois matchs après son carton rouge consécutif lors de la défaite à domicile de dimanche contre Liverpool, tandis que Llorente et Koch ne se sont pas remis de leur blessure.

Adam Forshaw est toujours absent en raison d’une tension musculaire, mais devrait revenir en lice la semaine prochaine et la signature du jour limite Daniel James fait pression pour son premier départ.

Leeds n’a pas encore démarré cette saison Newcastle v Leeds: faits du match Newcastle a perdu les deux rencontres de championnat avec Leeds la saison dernière, n’ayant perdu qu’un de ses 11 précédents contre les Blancs (W7 D3).Leeds cherche à remporter trois matches de championnat consécutifs contre Newcastle pour la première fois depuis octobre 1967, alors qu’ils n’ont pas remporté de matchs consécutifs à l’extérieur contre les Magpies depuis avril 1958. Newcastle n’a réussi à marquer que lors de l’une de ses 15 dernières rencontres de championnat avec Leeds (W8 D3 L4 ), s’inclinant 0-2 à domicile en septembre 2002. Leeds a alterné défaite (3) et victoire (3) lors de chacun de ses six matches à l’extérieur de Premier League disputés vendredi, les Blancs battant Fulham 2-1 lors de leur dernier tel match. Newcastle a concédé plus de buts que toute autre équipe de Premier League cette saison (12), tandis que les Magpies ont également le plus haut chiffre de xG contre la compétition ce trimestre (10,5). Leeds n’a manqué de remporter aucun des leurs cinq premiers matches de championnat dans un camp de haut niveau depuis 1946-47, quand ils ont terminé en bas avec leur total de points le plus bas en une seule saison de championnat (24, se transformant en trois points par victoire). Leeds a fait face à 28 tirs cadrés en Premier League cette saison (plus que toute autre équipe ), dont neuf contre Liverpool la dernière fois. Leur moyenne de sept tirs cadrés par match est la plus élevée jamais enregistrée en une seule campagne de Premier League (depuis 2003-04). Seul Southampton (3) a gardé moins de draps propres que Newcastle en Premier League jusqu’à présent en 2021 (4 , à l’exclusion des côtés promus). Trois des quatre blanchissages des Magpies cette année civile sont survenus contre les trois équipes reléguées la saison dernière, l’autre contre Everton en janvier. Après avoir remporté sept de ses neuf premiers matchs en tant que manager contre Leeds (L2), Steve Bruce de Newcastle n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matchs contre les Blancs toutes compétitions confondues (3 nuls, 5 nuls). Freddie Woodman, de Newcastle, a encaissé 12 buts lors de ses quatre matches de Premier League jusqu’à présent – ​​le plus grand nombre de buts encaissés par un gardien lors de ses cinq premiers départs dans la compétition. a 14 ans (Fraser Digby de Swindon en 1993-94).