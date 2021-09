Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder le choc de la Premier League

Tottenham et Chelsea s’affrontent dans un énorme derby de Premier League à Londres ce dimanche.

Les Spurs seront déterminés à obtenir un résultat positif après une semaine difficile au cours de laquelle ils se sont inclinés 3-0 face à Crystal Palace avant de faire match nul 2-2 avec Rennes en Europa Conference League.

Santo opposera son intelligence à Thomas Tuchel de Chelsea

Pour Chelsea, ce fut un merveilleux début de saison avec trois victoires en quatre matches de championnat et une courte victoire sur le Zenit en Ligue des champions.

C’est toujours une lutte acharnée entre ces deux rivaux et les enjeux seront nombreux ce dimanche.

Tottenham contre Chelsea : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le dimanche 19 septembre.

Il aura lieu au Tottenham Hotspur Stadium avec une heure de coup d’envoi à 16h30.

Les deux équipes auront ensuite trois jours pour préparer leurs affrontements au troisième tour de la Coupe Carabao avec respectivement les Wolves et Aston Villa.

Chelsea de Thomas Tuchel affronte les Spurs ce week-end Tottenham v Chelsea: chaîne de télévision et diffusion en direct

L’affrontement sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture à partir de 16 heures.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée tandis que talkSPORT.com animera également un blog en direct.

Harry Kane espère une grosse performance contre Chelsea Tottenham contre Chelsea: Nouvelles de l’équipe

Nuno Espirito Santo est confronté à un dilemme de sélection avant le choc avec Chelsea.

Steven Bergwijn et Lucas Moura ont tous deux été contraints à l’écart face à Rennes jeudi soir, tandis que Son Heung-min et Eric Dier sont également de gros doutes.

Japhet Tanganga sera suspendu pour cause de suspension et Davinson Sanchez, Cristian Romero et Giovani Lo Celso ne devraient pas rentrer dans le pays avant 24 heures avant le match.

Pour Chelsea, ils ont reçu un coup de pouce avec la nouvelle que N’Golo Kante sera prêt à reprendre l’action.

Le milieu de terrain souffre d’une blessure à la cheville mais devrait revenir contre les Spurs.

Christian Pulisic est également sur la voie de la récupération, mais devrait manquer.

N’Golo Kante pourrait être apte à jouer contre les Spurs Tottenham contre Chelsea: faits du match Tottenham a concédé plus de buts en Premier League contre Chelsea (103) qu’ils n’en ont contre tout autre adversaire, alors qu’ils n’ont perdu que plus de matchs dans la compétition contre Man Utd (36) que contre les Blues (31). Chelsea a remporté ses deux derniers matches de Premier League à l’extérieur contre Tottenham, autant que lors de ses 13 visites précédentes (5 D5 L6). Ils ont remporté trois victoires consécutives aux Spurs entre avril 2004 et août 2005. Tottenham a perdu quatre de ses six derniers matches de derby de Premier League à Londres (W2), autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 18 matchs précédents combinés. Les Spurs ont perdu leurs deux derniers matchs de ce type, en perdant trois de suite en août 2005 – dont le troisième match à domicile contre Chelsea. Chelsea a remporté chacun de ses cinq derniers derbys de Londres à l’extérieur – ils n’en ont jamais gagné six en une rangée sur la route auparavant dans leur histoire de la ligue. Seulement deux fois auparavant, Tottenham a commencé une campagne de Premier League avec trois victoires à domicile sur trois, en 2000-01 et 2002-03. Les Spurs ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs de championnat au Tottenham Hotspur Stadium (L2), gardant six cages inviolées dans le processus. Chelsea a gardé une cage inviolée dans 61% de ses matchs de Premier League sous Thomas Tuchel (14/23) – c’est le meilleur ratio de draps propres qu’un manager ait dans un club spécifique de l’histoire de la compétition (min. 10 matchs). Tottenham n’enregistre en moyenne que 9,5 tirs par match en Premier League sous Nuno Espírito Santo cette saison, la moyenne la plus basse jamais enregistrée. pour le club dans la compétition (depuis 2003-04). Pendant ce temps, seuls Watford (2,3) et Leicester (3,4) ont un total de xG inférieur à celui des Spurs cette saison (3,7). Après avoir marqué trois buts lors de ses quatre premiers matchs de Premier League contre Chelsea, l’attaquant de Tottenham Harry Kane n’a marqué qu’une seule fois lors de son dernier huit dans la compétition contre les Bleus. Cependant, Kane a été impliqué dans 12 buts lors de ses neuf matches de derby de Premier League à Londres au Tottenham Hotspur Stadium (7 buts, 5 passes décisives). Romelu Lukaku et Reece James ont marqué les buts de Chelsea lors de leur victoire 2-0 à Arsenal le mois dernier – en à l’époque de la Premier League, seuls deux joueurs ont marqué pour les Blues à l’extérieur contre Arsenal et Tottenham au cours de la même saison ; Marcos Alonso en 2017-18 et Juan Mata en 2012-13.Depuis son arrivée en Premier League avec les Wolves en 2018, le patron de Tottenham, Nuno Espírito Santo, a vu son équipe échouer à marquer en première mi-temps lors de 83 de ses 118 matchs en charge, plus que tout autre gestionnaire. Cela représente 70% de ses matchs totaux en charge, ce qui est le ratio le plus élevé de tous les managers pour avoir pris en charge au moins deux saisons complètes depuis 2018-19.