Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder le choc de la Premier League alors que les Blues de Thomas Tuchel cherchent à rebondir après des défaites successives

Chelsea accueille Southampton ce week-end et cherche à rebondir après sa première défaite de la saison en Premier League.

Le début de saison invaincu des Bleus s’est terminé par une défaite 1-0 à domicile contre Manchester City samedi dernier.

Romelu Lukaku cherchera à retrouver sa touche de buteur contre Southampton

L’équipe de Thomas Tuchel a ensuite subi une nouvelle défaite contre la Juventus en Ligue des champions alors que la frappe de Federico Chiesa a fait la différence.

Mais Chelsea cherchera à se remettre sur la bonne voie en affrontant Southampton de Ralph Hasenhuttl, qui fait partie des lutteurs du début de saison.

Les Saints sont sans victoire ce trimestre avec seulement quatre points lors de leurs six premiers matchs, mais ils n’ont pas perdu contre Chelsea depuis octobre 2019.

Chelsea contre Southampton : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le samedi 2 octobre.

Il aura lieu à Stamford Bridge avec une heure de coup d’envoi à 15h.

Chelsea est sans victoire lors de ses trois derniers matches de championnat contre Southampton, faisant match nul 3-3 et 1-1 respectivement la saison dernière.

Chelsea v Southampton : chaîne de télévision et diffusion en direct

L’affrontement ne sera malheureusement pas diffusé à la télévision britannique, mais les moments forts seront disponibles sur diverses chaînes plus tard dans la journée.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

.

Lukaku souffre d’une mini-sécheresse à Chelsea avec quatre matchs sans but Chelsea v Southampton: Actualités de l’équipe

N’Golo Kante reste le plus grand absent pour les hôtes après avoir été testé positif pour le coronavirus et a été contraint de s’isoler.

Le vainqueur de la Coupe du monde de France a raté la défaite en Ligue des champions contre la Juventus et ne reviendra qu’après la pause internationale.

Reece James devrait également être absent avec la blessure qu’il a subie lors de la défaite de City alors que des doutes subsistent quant à la forme physique de Mason Mount.

Christian Pulisic est un autre joueur encore dans la salle de traitement et il a été exclu de l’équipe des États-Unis pour leurs prochaines qualifications pour la Coupe du monde.

Pendant ce temps, Armando Broja ne sera pas disponible pour Southampton car il n’est pas éligible pour jouer contre son club parent Chelsea.

Jack Stephens se remet d’une grave blessure au genou et sera porté disparu, mais Will Smallbone est sur le point de revenir après avoir rejoint l’entraînement de l’équipe.

.

Southampton a réussi à tenir Manchester City à l’Etihad Chelsea v Southampton: Faits du match Chelsea n’a remporté aucune victoire lors de ses trois derniers matches de championnat contre Southampton (D2 L1), la dernière ayant eu une plus longue série sans victoire contre eux entre octobre 1990 et décembre 1993 (7 matchs). Southampton a pris 19 points en 22 matchs à l’extérieur de Premier League contre Chelsea (W4 D7 L11) – ce n’est qu’à Aston Villa (27) et Crystal Palace (21) que Saints a gagné plus de points à l’extérieur dans la compétition. Trois des quatre défaites de Chelsea en Premier League sous Thomas Tuchel est venu en matchs à domicile. Les Blues n’ont pas perdu de matches de championnat consécutifs à Stamford Bridge depuis décembre 2019, dont le deuxième match contre Southampton. Southampton n’a pas réussi à marquer lors de cinq de ses huit derniers matches de championnat, dont chacun des trois derniers d’affilée. Les Saints ont eu sept séries distinctes d’échecs dans 4+ matchs consécutifs de Premier League, le plus récemment une série de cinq en octobre 2018. Southampton est l’une des cinq équipes sans victoire jusqu’à présent en Premier League cette saison – seulement deux fois dans leur l’histoire de l’élite n’a-t-il remporté aucun de ses sept premiers matchs d’une campagne, en 1996-97 et 1998-99. Chelsea dépasse le total de ses buts attendus plus que toute autre équipe de Premier League cette saison, avec les Bleus ont marqué 12 buts contre un xG de 8,4 (différence de 3,6). Southampton est quant à lui l’une des équipes les moins performantes à cet égard (-3,1 – 4 buts, 7,1 xG). Aucune équipe n’a marqué plus de buts en première mi-temps que Chelsea en Premier League cette saison (6, à égalité avec Liverpool). Cependant, Southampton est l’une des deux seules équipes (avec Man City) à encore concéder avant la mi-temps de la compétition ce trimestre, avec les sept buts contre eux en seconde période. L’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku a marqué neuf buts dans son 12 matchs de Premier League contre Southampton, contre aucune équipe n’a-t-il marqué plus dans la compétition (également 9 contre West Ham). De tous les gardiens qui ont joué plus d’une fois en Premier League cette saison, Édouard Mendy de Chelsea a le meilleur pourcentage d’arrêts (90 %). Il a concédé un but en moyenne toutes les 225 minutes cette saison, avec ces frappes contre Liverpool et Manchester City. Adam Armstrong a réussi plus de tirs que tout autre joueur de Southampton en Premier League cette saison (19). Avec six occasions créées en plus de cela, il a été impliqué dans 33% des tentatives totales des Saints jusqu’à présent ce trimestre (25/75).