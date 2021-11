Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder le choc de la Premier League – Mohamed Salah regarde de nouveau la feuille de match tandis que Roberto Firmino doute à cause d’une blessure

Liverpool fait face à une tâche difficile pour retrouver le chemin de la victoire en Premier League lorsqu’il se rendra dans l’est de Londres pour affronter West Ham ce week-end.

L’équipe de Jurgen Klopp a perdu du terrain sur les dessus de table Chelsea après avoir perdu une avance de deux buts à Anfield pour faire match nul contre Brighton samedi dernier.

Liverpool doit combler l’écart avec Chelsea, leader de la Premier League

Les Reds ont rebondi avec une victoire dominante 2-0 sur l’Atletico Madrid en milieu de semaine, mais ils sont confrontés à un test difficile aux Hammers en forme de David Moyes.

West Ham est quatrième après une séquence de trois victoires consécutives et les Irons n’ont pas goûté à la défaite depuis une défaite 2-1 contre Brentford début octobre.

West Ham contre Liverpool : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le dimanche 7 novembre.

Il aura lieu au London Stadium avec une heure de coup d’envoi à 16h30.

Liverpool a gagné 3-1 lors de son dernier voyage à West Ham en janvier, avec un doublé de Mohamed Salah aidant l’équipe à l’extérieur à tous les trois points.

Liverpool a perdu du terrain dans la course au titre de Premier League avec un match nul 2-2 à domicile contre Brighton West Ham contre Liverpool: chaîne de télévision et diffusion en direct

L’affrontement sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture à partir de 16 heures.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée tandis que talkSPORT.com animera également un blog en direct.

Salah a joué le rôle principal alors que Liverpool battait West Ham plus tôt cette année West Ham v Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes n’ont aucun problème majeur à affronter avec Vladimir Coufal qui effectue son premier départ depuis son retour de blessure lors du match nul 2-2 à Genk.

Pendant ce temps, Liverpool est aux prises avec un certain nombre de problèmes de forme physique, Roberto Firmino souffrant d’un problème aux ischio-jambiers contre l’Atletico Madrid.

Naby Keita et James Milner étaient déjà dans la salle de traitement des Reds avec des blessures similaires et il est peu probable qu’ils jouent tous les trois contre West Ham.

Joe Gomez a eu un problème au mollet en milieu de semaine et c’est un doute alors que Curtis Jones pourrait être mis à l’écart avec un problème oculaire qu’il a subi à l’entraînement.

L’absent de longue date de Liverpool Harvey Elliott se remet toujours de la cheville disloquée qu’il a subie en septembre.

Firmino ajouté à la liste croissante des blessures de Liverpool contre l’Atletico West Ham contre Liverpool: Faits du match Depuis qu’il a doublé la ligue contre Liverpool en 2015-16, West Ham n’a remporté aucune victoire lors de ses 10 derniers matchs de Premier League contre les Reds (D2 L8).Liverpool a gagné quatre de leurs cinq derniers matches de championnat à l’extérieur contre West Ham (D1) et cherchent à en remporter trois d’affilée aux Hammers pour la première fois depuis qu’ils l’ont fait entre 2003 et 2007. Seuls les champions en titre de Premier League Manchester City (80) et en titre Les champions d’Europe Chelsea (66) ont gagné plus de points en Premier League en 2021 que West Ham (62). C’est déjà le plus grand nombre de points que West Ham a gagnés en une seule année civile dans la compétition. Liverpool a marqué 19 buts lors de ses cinq premiers matchs à l’extérieur de Premier League cette saison, avec seulement deux équipes dans l’histoire de l’élite ayant jamais marqué plus à ce stade – Manchester United en 1907-08 et Manchester City en 2011-12 (tous deux 20). Depuis une série de six défaites en sept matchs de Premier League en février et mars, Liverpool est invaincu lors de ses 20 derniers matchs de championnat (W14 D6 ), marquant au moins une fois dans les 20 matchs (50 buts au total). Liverpool a marqué au moins trois buts dans chacun de ses six derniers matchs de championnat à l’extérieur, marquant 22 buts au total. Dans toute l’histoire de la Football League, une seule équipe a marqué trois fois ou plus en sept matches de championnat à l’extérieur consécutifs, Birmingham City l’ayant fait entre novembre 1892 et septembre 1893 en deuxième division. West Ham a apporté le moins de changements à leur onze de départ lors des matchs de Premier League cette saison (4), alors qu’aucune équipe n’a utilisé moins de joueurs différents que les Hammers (18). Malgré cela, seuls Chelsea (15) et Manchester City (11) ont eu plus de buteurs différents que l’équipe de David Moyes ce trimestre (9). Mohamed Salah de Liverpool a marqué neuf buts en huit matches de Premier League contre West Ham. Il pourrait devenir le septième joueur à marquer plus de 10 buts contre les Hammers dans la compétition, ce qui en fait l’équipe contre laquelle les joueurs les plus différents ont atteint deux chiffres. Mohamed Salah a marqué lors de chacun des cinq premiers matchs à l’extérieur de Liverpool en Premier League cette saison, seulement le deuxième joueur à marquer lors des cinq premiers matchs de son équipe sur la route en une saison après Thierry Henry en 2001-02 pour Arsenal, qui n’a pas réussi à marquer lors de leur sixième. Le dernier joueur à avoir marqué lors de six matchs consécutifs à l’extérieur de l’élite était Sergio Agüero en août 2017 pour Manchester City (sept d’affilée). Michael Antonio a été directement impliqué dans 17 buts lors de ses 22 derniers matchs de Premier League à Londres. Stade de West Ham (11 buts, 6 passes décisives). Il est également le meilleur buteur (19) et assistant (12) au London Stadium et est l’un des trois joueurs actuels à être le meilleur pour les buts et les passes décisives dans un stade de Premier League, avec Jamie Vardy au King Power. et Raúl Jiménez à Molineux.