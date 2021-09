Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder le choc de la Premier League

Arsenal fait face à un test difficile ce week-end alors qu’il voyage pour affronter Burnley en Premier League.

Les Gunners ont connu un début de campagne torride après avoir perdu leurs trois premiers matches de haut niveau.

Il y a encore beaucoup de travail à faire pour Arteta et Arsenal malgré leur victoire sur Norwich

Heureusement pour Mikel Arteta, ils ont brisé cette série de défaites avec une victoire 1-0 sur Norwich le week-end dernier, un résultat que l’Espagnol espère pouvoir les aider à démarrer.

Pour Burnley, les débuts ont également été difficiles, l’équipe de Sean Dyche n’ayant pris qu’un point sur 12 possibles jusqu’à présent.

La défaite 3-1 de la semaine dernière contre Everton a été un véritable coup dur et avec l’arrivée d’Arsenal en ville, l’espoir pour les Clarets sera qu’ils puissent prendre un gros scalp pour démarrer leur saison.

Burnley contre Arsenal : date et heure

Le choc de Premier League entre Burnley et Arsenal aura lieu le samedi 18 septembre.

Le concours débutera à 15h et aura lieu à Turf Moor.

Les deux équipes se prépareront ensuite pour leurs affrontements respectifs en Coupe Carabao contre Rochdale et l’AFC Wimbledon.

Sean Dyche dirigera son premier match depuis la signature de son nouveau contrat Burnley v Arsenal: chaîne de télévision et diffusion en direct

Ce match n’a pas été sélectionné pour une couverture télévisée en direct au Royaume-Uni.

Les moments forts du match seront disponibles sur Sky Sports à partir de 17h15 ou sur Match Of The Day sur BBC One le samedi soir.

Burnley v Arsenal: couverture talkSPORT

Les principales mises à jour de l’affrontement seront disponibles sur le réseau talkSPORT samedi.

GameDay Live avec Adrian Durham, Ray Parlour et Perry Groves feront le tour des terrains et partageront le meilleur de l’action de la Premier League.

Partey pourrait revenir ce week-end à Turf Moor Burnley contre Arsenal: nouvelles de l’équipe

Sean Dyche pourrait nommer une équipe inchangée par rapport à celle qui a joué contre Everton le week-end dernier.

Cependant, Aaron Lennon, Jay Rodriguez et Matej Vydra feront pression pour commencer.

Kevin Long et Dale Stephens manqueront certainement.

Pour Arsenal, Thomas Partey est en lice pour être impliqué.

Pendant ce temps, Mohamed Elneny et Rob Holding seront absents pour cause de blessure tandis que Granit Xhaka est suspendu.

Granit Xhaka purgera le deuxième match de sa suspension Burnley contre Arsenal. Après une série de 10 défaites consécutives en championnat contre Arsenal, Burnley est désormais invaincu lors de ses trois derniers matchs contre les Gunners (W1 D2). Arsenal est invaincu lors de ses neuf derniers matchs à l’extérieur matchs de championnat contre Burnley (W4 D5), dernière défaite de dégustation à Turf Moor en décembre 1973 (1-2).Burnley est sans victoire lors de ses 12 derniers matchs de championnat à domicile (D6 L6), leur plus longue série sans victoire à Turf Moor dans leur l’histoire de la ligue.Burnley n’a gardé sa cage inviolée dans aucun de ses sept derniers matchs de Premier League, perdant six d’entre eux (D1) et marquant seulement trois buts dans le processus.Arsenal a réussi 30 tirs lors de sa dernière victoire 1-0 contre Norwich. temps mort, plus qu’ils n’avaient réussi lors de leurs trois premiers matchs de Premier League cette saison combinés (29). Arsenal a remporté 14 de ses 16 derniers matchs de Premier League en marquant le premier but (D1 L1), bien que l’un de ces échecs ait été dans un match nul 1-1 à Burnley la saison dernière. Cependant, lorsqu’ils ont concédé en premier, les Gunners ont perdu 15 de leurs 21 derniers matches de championnat (W3 D3), dont chacun des quatre derniers d’affilée. Arsenal a encaissé plus de buts en première mi-temps que toute autre équipe de Premier League cette saison. (6). Pendant ce temps, 88% des buts concédés par Burnley sont survenus en seconde période (7/8). Burnley a perdu huit points depuis les positions gagnantes en Premier League cette saison, plus que toute autre équipe. En effet, les Clarets ont marqué les premiers dans trois de leurs quatre matchs jusqu’à présent, mais n’ont remporté aucun d’entre eux (D1 L2). Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal a marqué huit buts lors de ses sept matches de Premier League contre Burnley – uniquement contre Hambourg (9) a-t-il marqué plus de buts en championnat au cours de sa carrière dans l’élite. Aaron Ramsdale a gardé sa cage inviolée lors de ses deux apparitions pour Arsenal dans toutes les compétitions jusqu’à présent (6-0 contre West Brom, 1-0 contre Norwich). Wojciech Szczesny, dont les trois premiers matchs ont tous eu lieu en Coupe de la Ligue entre 2009 et 2010.