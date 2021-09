Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder le derby de l’A23

Crystal Palace accueillera son premier derby A23 depuis le verrouillage alors que Brighton se rendra à Selhurst Park pour le football de lundi soir.

La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées devant un terrain plein du Palais, c’était en décembre 2019 où elles ont fait match nul 1-1 grâce aux buts de Neal Maupay et Wilfried Zaha.

Zaha marquant l’égalisation à domicile contre Brighton en 2019 avec seulement 15 minutes à jouer

Palace est invaincu contre les Seagulls lors de leurs quatre derniers matches, faisant match nul et en remportant deux.

Les deux derniers matches se sont joués à huis clos, mais maintenant l’avantage à domicile pourrait faire la différence.

Les Eagles n’ont plus gagné à domicile contre leurs rivaux d’« El Gatwicko » depuis avril 2018, où les téléspectateurs ont eu droit à un thriller de cinq buts.

Désormais, Patrick Vieira sera aux commandes pour sa première expérience du derby.

Vieira est de retour à Londres avec Palace et à la recherche d’une grande victoire dans le derby lundi Crystal Palace v Brighton: Date et heure

Ce choc de Premier League aura lieu CE SOIR, lundi 27 septembre.

Le coup d’envoi à Selhurst Park est prévu à 20h.

Crystal Palace v Brighton : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le derby sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée tandis que talkSPORT.com vous tiendra également au courant.

Eberechi Eze, signature de l’été 2020 de Crystal Palace, retour inconnu en raison d’une blessure Crystal Palace v Brighton: Nouvelles de l’équipe

Vieira s’attendra à une bataille difficile ce soir et dépendra de sa ligne de front pour marquer contre les Seagulls qui volent haut.

Leurs seules blessures restent les absents de longue date Eberechi Eze et Nathan Ferguson.

Graham Potter est privé d’Adam Webster qui a raté sa victoire contre Leicester le week-end dernier en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Yves Bissouma, qui a été retiré en seconde période, est également incertain et a été évalué au cours du week-end.

Potter espère avoir Alexis Mac Allister de retour dans son équipe après avoir marqué et aidé déjà cette saison depuis le banc alors qu’il a reçu un coup la semaine dernière.

Enock Mwepu espère également revenir mais reste incertain avec une blessure à l’aine.

Potter a révélé que Tariq Lamptey sera dans l’équipe.

Mac Allister l’a laissé tard pour assurer un match nul 1-1 pour Brighton la dernière fois à Selhurst Park Crystal Palace contre Brighton : qu’est-ce qui a été dit ?

Vieira espère que Zaha pourra canaliser sa passion et être cohérent pour le grand affrontement du derby : « Je ne veux pas qu’il change – je veux qu’il joue avec le même genre de passion.

« C’est un gagnant, et je veux que ce genre de mentalité de gagnant se traduise dans le reste de l’équipe. C’est sa personnalité, et j’aime le voir comme ça sur le terrain.

“Wilfried joue ce genre de matchs à domicile ou à l’extérieur, il connaît l’intensité, l’atmosphère du stade – il sait à quoi s’attendre. Étant dans le vestiaire, il parlera aux joueurs qui n’ont jamais eu la chance de jouer ces matchs.

«En tant que joueur de haut niveau, il doit être constant dans ses performances.

« Contre Liverpool, il était bon. Il a eu le temps de créer quelque chose pour l’équipe. J’étais vraiment content des deux derniers matchs qu’il a joués, et je veux qu’il maintienne ce niveau car c’est un joueur important pour nous.

Pendant ce temps, des encouragements similaires ont été entendus de la part du patron de Brighton à propos de leur propre talisman Maupay.

Potter a déclaré: «Il doit rester sur la voie sur laquelle il est. Comprendre les défis de la Premier League et ce n’est pas toujours facile de réussir.

« C’est plus facile de rester dans le championnat et de marquer 20 ou 30 buts par saison. Ce n’est pas si facile en Premier League. Il apprend à contribuer et à faire partie de l’équipe – s’il ne marque pas.

«Et je pense qu’il l’a fait de mieux en mieux en jouant dans cette ligue. Comme tout, avec l’expérience, la réflexion, l’apprentissage, il devient un meilleur joueur.

Maupay a marqué trois buts sur cinq, dont le premier but contre les Foxes Crystal Palace contre Brighton : Statistiques du match Crystal Palace est invaincu lors de ses quatre dernières rencontres de championnat avec Brighton (W2 D2), bien que les deux victoires de cette série aient été remportées à l’extérieur.Brighton n’ont remporté qu’un de leurs sept derniers matchs à l’extérieur contre Crystal Palace toutes compétitions confondues (D4 L2), bien qu’ils soient invaincus lors de leurs trois derniers matchs à Selhurst Park. Crystal Palace n’a remporté qu’un seul de ses 12 derniers matches de Premier League disputés un lundi. (D3 L8), bien que cette victoire soit venue contre Brighton (2-1 en février). Pendant ce temps, Brighton est sans victoire dans ses 10 matchs de Premier League disputés un lundi (D7 L3). Crystal Palace a gardé sa cage inviolée lors de ses deux matchs à domicile de Premier League cette saison, faisant match nul 0-0 avec Brentford et battant les Spurs 3. -0. La seule campagne de haut niveau dans laquelle les Eagles n’ont concédé aucun de leurs trois premiers matchs à domicile était 1979-80, tandis que Patrick Vieira pourrait être le premier manager de Palace à le faire lors de ses trois premiers matchs de championnat à domicile depuis Ian. Holloway en décembre 2012. Crystal Palace a eu moins de tirs cadrés que n’importe quelle autre équipe de Premier League cette saison (11). Cependant, ils ont marqué cinq buts, donnant aux Eagles le meilleur ratio buts/tirs cadrés de la compétition ce trimestre (45%). Brighton a remporté quatre de ses cinq derniers matchs de Premier League (L1) et en recherche trois. victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis octobre 2018. Brighton a remporté ses deux matchs à l’extérieur en Premier League cette saison. Ils n’ont jamais remporté trois victoires consécutives sur la route dans l’élite auparavant, alors qu’ils n’ont remporté que trois fois chacun de leurs trois premiers matches de championnat à l’extérieur en une seule saison (1953-54, 1957-58 et 2011-). 12).42% des corners de Brighton en Premier League cette saison ont donné une chance aux Seagulls (11/26), le ratio le plus élevé de la division. Pendant ce temps, Crystal Palace a concédé plus de buts sur corner que toute autre équipe de Premier League ce trimestre (3). Seul Manchester City (6) a fait face à moins de tirs cadrés en Premier League que Brighton (13) jusqu’à présent cette saison. . Les 2,6 tirs cadrés de Brighton par match ce trimestre sont leur plus bas en une seule saison dans la compétition, ce nombre diminuant progressivement à chaque campagne (4,8 en 2017-18, 4,6 en 2018-19, 4,5 en 2019-20, 3,3 en 2020 -21). L’ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a marqué sept buts contre Brighton au cours de sa carrière (toutes compétitions confondues) – contre aucune équipe, il n’a marqué plus dans le football anglais. L’Ivoirien a marqué quatre buts lors de ses quatre derniers contre les Seagulls à Selhurst Park.