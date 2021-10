Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder le derby de Londres en Premier League

Les rivaux londoniens d’Arsenal et de Crystal Palace s’affrontent lundi soir en Premier League ce soir.

Les Gunners sont à la 13e place du classement de l’élite, mais se sont bien remis de leur début de saison lamentable.

Patrick Vieira revient à Arsenal ce soir

Ils peuvent sauter jusqu’à la neuvième place avec une victoire ce soir alors qu’ils prennent un visage familier.

La légende d’Arsenal Patrick Vieira emmènera son équipe Palace à travers Londres jusqu’aux Emirats alors qu’ils ne cherchent que leur deuxième victoire de la campagne.

Les Eagles se situent en dessous d’Arsenal et doivent trouver une certaine cohérence pour s’éloigner de la zone de danger.

Arsenal v Crystal Palace : date et comment regarder

Ce choc de Premier League aura lieu aux Emirats le lundi 18 octobre et débutera à 20h.

Il sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec leur couverture à partir de 19h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée tandis que talkSPORT.com animera également un blog en direct pour suivre l’action.

L’Arsenal d’Arteta a impressionné ces dernières semaines Arsenal v Crystal Palace: Nouvelles de l’équipe

Arsenal reste sans Granit Xhaka pour la visite de Palace ce soir.

Le milieu de terrain a subi des dommages aux ligaments du genou droit lors de la victoire du mois dernier contre Tottenham et sera absent jusqu’à la nouvelle année environ.

Gabriel Martinelli pourrait également être absent tandis que les Gunners devront vérifier leurs stars internationales de retour.

Palace a fait état d’un bon état de santé après la pause internationale.

Nathan Ferguson et Ebere Eze continuent de faire de bons progrès avec leur rétablissement des blessures d’Achille, mais la paire ne sera pas précipitée dans l’action en équipe première.

Michael Olise pourrait commencer après sa contribution impressionnante en tant que remplaçant lors du match nul avec Leicester la dernière fois.

Xhaka reste à l’écart pour Arsenal Arsenal v Crystal Palace : qu’est-ce qui a été dit ?

Arteta vise à créer la prochaine génération de joueurs modèles d’Arsenal pour suivre les traces du skipper des Invincibles Vieira.

Lorsqu’on lui a demandé si les Gunners avaient du mal à passer des « héros » tels que Vieira, Arteta a déclaré: « C’est parce que normalement ils deviennent des héros quand ils réussissent et quand vous gagnez des matchs de football et des trophées.

« Pour ce faire, vous n’avez évidemment pas seulement besoin d’un individu, vous avez besoin d’une équipe et dans ce contexte, c’est probablement (en ce moment) la meilleure génération de l’histoire de la Premier League – pour devenir champions de cette ligue, les meilleurs points qui ils avaient l’habitude d’avoir, aujourd’hui, ce ne serait pas suffisant, même aujourd’hui, pour gagner la Premier League.

« C’est donc aussi très important, mais cela doit être l’objectif. Le club l’a fait dans le passé et nous cherchons à le faire à nouveau.

Arteta était l’un des nombreux milieux de terrain d’Arsenal qui viendraient après Vieira et seraient comparés au vainqueur de la Coupe du monde de France.

« Je pense que lorsque vous obtenez cette comparaison, vous devez accepter tout de suite que si vous ne remportez pas trois ou quatre titres de Premier League, vous serez toujours pire que le précédent », a-t-il ajouté.

«Ils l’ont déjà fait et vous venez de commencer, alors pendant trois ou quatre ans, préparez-vous à ne pas être aussi bon à chaque comparaison.

« Il est impossible d’y parvenir en trois semaines, alors concentrez-vous simplement sur ce que vous êtes en tant que joueur, ce que votre manager vous demande de faire, soyez vous-même et n’essayez pas d’être quelqu’un d’autre. »

La légende des artilleurs Vieira se prépare à affronter son ancien club dans la pirogue Palace Arsenal v Crystal Palace: Faits du match Arsenal n’a remporté qu’une de ses six dernières rencontres de Premier League avec Crystal Palace (D4 L1), bien que ce soit lors de leur dernière rencontre de ce type en Mai (3-1 à Selhurst Park). Crystal Palace est invaincu lors de ses trois derniers matches de Premier League à l’extérieur contre Arsenal (W1 D2). Les Eagles n’avaient évité la défaite que lors de trois de leurs 16 visites précédentes à Highbury/Emirates Stadium en compétition de championnat (W1 D2 L13). Arsenal a remporté ses sept derniers matchs à domicile de Premier League disputés un lundi, marquant 15 buts et n’encaissant que deux buts en retour.Après une série de 11 matchs sans victoire dans les derbies de la Premier League à Londres, Crystal Palace a remporté son dernier match de ce type 3-0 contre Tottenham. Les Eagles n’ont pas remporté de matchs consécutifs de derby de championnat depuis avril 2017, dont une victoire 3-0 contre Arsenal. Arsenal a remporté quatre de ses cinq derniers matchs à domicile en Premier League (L1), autant que lors de leurs 15 précédents les Emirats réunis. Crystal Palace a encaissé plus de buts en dehors de la surface que toute autre équipe de Premier League cette saison (5). Cependant, seuls deux des 35 derniers buts d’Arsenal en championnat ont été marqués à distance, avec Willian (contre West Brom en mai) et Martin Ødegaard (contre Burnley cette saison) marquant des coups francs directs. Avant les matchs de ce week-end, aucune équipe n’a encaissé plus buts en première mi-temps en Premier League qu’Arsenal (6). Cependant, aucune autre équipe n’a marqué moins de buts avant la mi-temps que Crystal Palace cette saison (1). Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a disputé 279 matches de Premier League pour Arsenal, avec seulement cinq joueurs faisant plus pour le club dans la compétition. Vieira ne sera que la quatrième personne à avoir joué pour les Gunners en Premier League puis à avoir réussi contre eux dans la compétition, après David O’Leary (W3 D2 L9), Tony Adams (L1) et Remi Garde (L1). gardiens ayant joué plus d’une fois en Premier League cette saison, Aaron Ramsdale d’Arsenal a le meilleur ratio de minutes par but encaissé, les Gunners n’encaissant qu’un but toutes les 360 minutes en moyenne avec l’Anglais dans le but. Cependant, son coéquipier Bernd Leno a le pire ratio de la compétition ce trimestre (un toutes les 30 minutes). L’ailier de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a subi la pression de ses adversaires plus souvent que tout autre joueur de Premier League cette saison (341), tandis que l’Ivoirien a également été victime d’une faute plus que quiconque dans la compétition ce trimestre (24).