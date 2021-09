Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder le derby du nord de Londres

Arsenal accueillera Tottenham pour le premier derby du nord de Londres de la saison de Premier League ce week-end.

Tottenham a pris un bon départ dès le début tandis qu’Arsenal a eu le contraire en perdant ses trois premiers.

getty

Mikel Arteta fera face à son plus gros test contre Tottenham ce week-end avec son travail toujours suspendu à un fil

Cependant, Tottenham a perdu ses deux derniers matchs et Arsenal cherche à s’appuyer sur ses deux premières victoires de la saison pour grimper dans le classement.

Le poste de Mikel Arteta est toujours en jeu avant la trêve internationale et il saura que la pression est toujours là.

Nuno Espirito Santo a des soucis dans son attaque n’ayant marqué que trois buts toute la saison.

Le but de Harry Kane contre les Wolves lors du match de la coupe en milieu de semaine pourrait aider la cause.

Ce luminaire est réputé pour sa nature fougueuse et le football bourré d’action qui l’accompagne.

Kane a marqué lors de la Coupe Carabao et cherchera son premier but en championnat de la saison Arsenal contre Tottenham : date et heure

Arsenal accueillera Tottenham à l’Emirates Stadium le dimanche 26 septembre.

Le match de Premier League débutera à 16h30.

Arsenal v Tottenham : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le derby sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera également un blog en direct pour suivre l’action.

Martin Odegaard a démarqué contre Burnley la semaine dernière avec un beau coup franc Arsenal v Tottenham: Nouvelles de l’équipe

Arteta n’espère aucune nouvelle blessure dans son équipe qui a affligé les Gunners au début de la saison.

L’équipe locale a effectué dix changements en milieu de semaine lors de sa victoire en coupe contre Wimbledon et devrait donc constituer une équipe complète contre les Spurs.

Pendant ce temps, Tottenham a eu le contraire d’Arsenal et a quelques soucis de blessures pour le week-end.

Steven Bergwijn est toujours incertain avec une blessure à la cheville, tandis que Lucas Moura a reçu un coup la semaine dernière qui l’a exclu du choc de Chelsea.

Ryan Sessegnon, qui n’a pas comparu pour les visiteurs cette saison, est également plus incertain après avoir reçu un coup la semaine dernière.

Arsenal v Tottenham: faits du match Arsenal a battu les Spurs 2-1 lors de ce match exact en mars – ils n’ont pas remporté de matchs de championnat consécutifs contre Tottenham depuis qu’ils ont doublé leurs rivaux lors de la campagne 2013-14. Tottenham n’a remporté qu’un seul de leurs 28 derniers matches de championnat à l’extérieur contre Arsenal (D11 L16), revenant de l’arrière pour gagner 3-2 en novembre 2010. Depuis les nuls consécutifs 0-0 à Highbury en 1997-98 et 1998-99, Arsenal a marqué au moins une fois dans chacun des leurs 22 derniers matchs à domicile de Premier League contre les Spurs. Après avoir perdu leurs trois premiers matchs de championnat par un score total de 9-0 cette saison, Arsenal a remporté ses deux derniers par un score de 1-0. Ils ont remporté trois victoires consécutives sans encaisser de but en juillet 2020, alors qu’ils avaient remporté trois victoires consécutives 1-0 en août 2008. Après avoir remporté leurs trois premiers matches de championnat tous 1-0 cette saison, Tottenham a perdu 3-0 dans les deux leurs deux derniers, les deux matches étant des derbies londoniens. Les Spurs n’ont jamais perdu trois matchs de championnat consécutifs avec plus de 3 buts dans toute leur histoire. À l’approche des matchs de ce week-end, Arsenal a utilisé le plus de joueurs différents (26) et a eu le plus de changements de onze de départ (16) en Premier League cette saison. Les Gunners ont également le onze de départ moyen le plus jeune jusqu’à présent dans l’élite ce trimestre (24 ans 328 jours). L’attaquant d’Arsenal Alexandre Lacazette a été impliqué dans six buts lors de ses huit matches de Premier League contre Tottenham. Il a marqué lors de chacun de ses trois derniers matchs contre les Spurs aux Emirats – aucun joueur d’Arsenal n’a jamais marqué lors de quatre matchs consécutifs de championnat à domicile contre Tottenham. première rencontre de haut niveau contre Arsenal (D5 L4), bien qu’il s’agisse de José Mourinho en juillet 2020. Nuno Espírito Santo sera le 10e entraîneur individuel différent des Spurs dont le premier derby du nord de Londres est sorti de chez lui, avec un seul des neuf précédents. victorieux (Peter Shreeve en janvier 1985, sinon D5 L3). Les deux matchs d’Arsenal en Premier League avec Aaron Ramsdale dans les buts cette saison se sont terminés 1-0. Les seuls gardiens à avoir enregistré une feuille blanche à chacun de leurs trois premiers départs en Premier League pour les Gunners sont Alex Manninger et David Ospina. Harry Kane des Spurs est le meilleur buteur de tous les temps lors de rencontres compétitives entre Arsenal et Tottenham, avec 11 buts. Il n’a pas réussi à marquer contre Arsenal lors de leur dernière rencontre en mars, mais n’est jamais passé sans but contre les Gunners lors de matchs consécutifs.