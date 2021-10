Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder les rivaux du Soulier d’Or Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah s’affronter dans un énorme affrontement en Premier League

Manchester United fait face à un affrontement incontournable contre son grand rival Liverpool ce week-end.

Le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, ressent la pression après une série de trois matchs de Premier League sans victoire, dont deux défaites.

La défaite 4-2 de samedi contre Leicester City a vu United glisser à la sixième place du classement, déjà à cinq points du leader Chelsea.

Pendant ce temps, Liverpool reste la seule équipe invaincue dans l’élite anglaise cette saison avec sa victoire 5-0 sur Watford les gardant deuxième, derrière Chelsea.

Mais l’équipe de Jurgen Klopp a souvent eu du mal à Old Trafford, avec la victoire 4-2 du trimestre dernier, le tout premier scalp de l’Allemand au Theatre of Dreams.

Man United contre Liverpool : date et heure

United accueillera Liverpool à Old Trafford le dimanche 24 octobre.

Le choc de la Premier League débutera à 16h30.

Liverpool cherche à remporter des victoires consécutives en championnat à Old Trafford pour la première fois depuis janvier 2002.

Solskjaer a reçu le soutien de Man United malgré la mauvaise forme du club Man United v Liverpool: chaîne de télévision et diffusion en direct

La bataille du haut de la table sera diffusée en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera également un blog en direct pour suivre l’action.

Salah a dix buts en autant de matches cette saison Man United v Liverpool: Actualités de l’équipe

Fred et Edinson Cavani sont tous deux en lice pour revenir au bercail pour l’équipe locale après être rentrés tard du devoir international.

Anthony Martial est incertain après avoir raté le choc de la Ligue des champions avec l’Atalanta tandis que Raphael Varane est encore à quelques semaines de la pleine forme.

Pour Liverpool, leurs stars sud-américaines Alisson et Fabinho reviendront également en Premier League après avoir raté le voyage à Watford.

Diogo Jota est toujours un souci après avoir pris un coup alors qu’il était avec l’équipe nationale du Portugal.

Harvey Elliott reste un absent de longue date tandis que Klopp s’inquiète également de Thiago Alcantara qui porte un coup depuis plus d’un mois.

Rashford a égalisé à son retour, mais cela n’a finalement pas suffi pour United Man United contre Liverpool: Faits du match Manchester United n’a remporté qu’une de ses 10 dernières rencontres de Premier League avec Liverpool (D6 L3), perdant ce match exact 4- 2 la saison dernière. Après leur victoire 4-2 à Man Utd en mai, Liverpool cherche à remporter des victoires consécutives en championnat à Old Trafford pour la première fois depuis janvier 2002. Manchester United a inscrit quatre buts dans un match à domicile de Premier League pour seulement le cinquième fois lors de la rencontre de la saison dernière avec Liverpool, perdant 4-2. La dernière équipe à avoir marqué plus de 4 buts lors de visites consécutives de haut niveau à Man Utd était Burnley en 1961-62 (gagné 4-1) et 1962-63 (gagné 5-2). Liverpool est invaincu lors de ses 25 derniers matches de Premier League. contre les équipes « United » (18 V) depuis sa défaite 2-1 contre Manchester United en mars 2018. S’ils évitaient la défaite ici, ce serait la plus longue série d’invincibilité contre les équipes « United » de l’histoire de la Football League, correspondant à la série de 26 matchs de Brentford entre octobre 1998 et novembre 2000. Manchester United n’a aucune cage inviolée dans aucun de ses neuf derniers matches de championnat à domicile, sa plus longue série sans un depuis une série de 10 entre septembre 1970 et février 1971. Pendant ce temps, le Les Red Devils n’ont récolté que huit points lors de leurs sept derniers matchs à domicile en Premier League (W2 D2 L3), remportant deux fois plus de points lors de leurs sept précédents à Old Trafford (16 – W5 D1 L1). Liverpool est invaincu en 18 matches de championnat, la course actuelle la plus longue dans les quatre premiers niveaux du football anglais (W13 D5). À l’extérieur, les Reds ont marqué au moins trois buts lors de chacun de leurs cinq derniers matchs de Premier League (17 au total), seul Man Utd la saison dernière ayant un parcours plus long dans la compétition (6). En Premier League, seul Wayne Rooney (six buts) a marqué plus de fois pour Manchester United contre Liverpool que Marcus Rashford (quatre buts en huit apparitions). Mohamed Salah de Liverpool a marqué trois buts lors de ses deux matchs à l’extérieur contre Manchester United la saison dernière (2 en FA Cup, 1 en Premier League) – aucun joueur de Liverpool n’a jamais marqué lors de trois matchs consécutifs à l’extérieur contre Manchester United auparavant. Chacun des 10 derniers buts de Roberto Firmino en Premier League pour Liverpool est venu de chez lui. Dans l’histoire de la compétition, seuls trois joueurs ont eu de telles courses plus longues – Ryan Giggs (13 entre 2001 et 2003), Harry Kane (13 en 2017) et Ole Gunnar Solskjær (11 en 2002). Avec 26 tirs et 31 occasions créées, Man Bruno Fernandes d’Utd a été directement impliqué dans une plus grande part des tentatives de son équipe cette saison que tout autre joueur de Premier League (41% – 57/138). Neuf de ses chances créées ont été pour Mason Greenwood, aucun joueur n’a créé un coéquipier plus jusqu’à présent ce trimestre.

