Actualités de l’équipe, statistiques des matchs et comment suivre l’affrontement alors qu’Antonio Conte prend en charge le premier affrontement de Premier League

Antonio Conte prendra en charge son premier match de Premier League en tant que patron de Tottenham ce week-end lorsqu’il prendra son côté à Everton.

Conte a obtenu son mandat des Spurs avec une victoire jeudi lorsqu’ils ont battu Vitesse dans un thriller 3-2 en Europa Conference League.

Tottenham d’Antonio Conte affronte Everton en Premier League ce week-end

Maintenant, cela deviendra sérieux pour Conte alors que Tottenham, qui a été martelé par Manchester United le week-end dernier, se rendra dans le Merseyside en championnat.

Everton a bien commencé la saison mais a depuis perdu trois matchs de suite, dont une défaite contre les Wolves la dernière fois.

Everton contre Tottenham: Date et l’heure

Le concours de Premier League aura lieu le dimanche 7 novembre.

Il aura lieu à Goodison avec une heure de coup d’envoi à 14h.

Everton contre Tottenham: chaîne de télévision et diffusion en direct

Malheureusement, ce luminaire ne sera pas télévisé sur les écrans britanniques.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour 2.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour suivre toute l’action.

Ce fut un début gagnant pour Conte alors que Tottenham a gagné en milieu de semaine Everton contre Tottenham: Actualités de l’équipe

Le défenseur d’Everton Lucas Digne reste incertain avec une blessure musculaire tandis que Yerry Mina et Andre Gomes auront tous deux besoin de tests de condition physique.

Abdoulaye Doucoure et Dominic Calvert-Lewin resteront absents au moins jusqu’à la fin du mois.

Tottenham n’a pas de problèmes majeurs avant la première sélection de l’équipe de Premier League de Conte.

Bryan Gil pourrait revenir dans l’équipe mais Ryan Sessegnon reste absent.

Everton contre Tottenham : qu’est-ce qui a été dit ?

Antonio Conte : « Nous avons besoin de temps. Nous avons besoin de temps pour travailler. Nous avons besoin de temps pour travailler. C’est le seul aspect qui, non j’en ai peur, mais j’aimerais avoir le temps de travailler.

« Cette fois et moi, nous devons travailler ensemble pour leur apporter mon idée du football et travailler les aspects tactiques, les aspects physiques, pour les connaître, bien mieux que maintenant.

« C’est le seul aspect qui me fait un peu peur, un peu peur. Mais je sais qu’il y a ce genre de situation, et pour cette raison, il nous faut un peu de patience.

« Et je sais que je dois être patient. Parce que c’est une situation que nous n’avons pas trop de temps pour travailler.

« C’est sûr que ce club a un grand potentiel. J’étais enthousiasmé par le stade, par le terrain d’entraînement, peut-être que dans le monde je ne sais pas si un autre club a ça.

« Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles je les ai acceptés pour venir ici. Parce que je sais qu’ici, je peux travailler comme j’aime.

« Et le club est un club de haut niveau. Et je veux rembourser le club. De la confiance qu’ils m’ont témoignée. Et bien sûr, en ce moment, nous devons nous concentrer sur le terrain, sur l’aspect footballistique.

« Essayer d’amener au même niveau est très difficile. Je pense que le club avec le stade, avec le terrain d’entraînement est pour moi peut-être le meilleur au monde. Je n’ai jamais vu ce genre de situation. Les joueurs et moi, nous devons travailler, nous devons travailler beaucoup, nous voulons améliorer l’aspect football.

Everton contre Tottenham: Faits du match Everton n'a remporté qu'un seul de ses 17 derniers matchs de Premier League contre Tottenham (D8 L8), les battant 1-0 au Tottenham Hotspur Stadium en septembre la saison dernière. Après avoir perdu trois matchs consécutifs de Premier League à l'extérieur contre Everton entre janvier 2011. et décembre 2012, les Spurs sont invaincus lors de leurs huit dernières visites en championnat à Goodison Park (W3 D5). Everton a perdu neuf matches de championnat à domicile en 2021, n'en perdant que 10 au cours d'une année civile à trois reprises, en 1929, 1958 et plus récemment en 1993. Tottenham Hotspur n'a marqué que neuf buts en Premier League lors de ses 10 premiers matchs cette saison, leur plus petit nombre à ce stade de la saison depuis 2013-14 (également neuf). Leur décompte de 103 tirs est leur plus petit après 10 matchs de Premier League en toute saison depuis 2003-04 (lorsque Opta a commencé à enregistrer des données de tir). Everton a perdu chacun de ses trois derniers matchs de Premier League, autant qu'ils en avaient eu lors de leurs 12 précédents. dans la compétition. Ils ont perdu quatre fois de suite dans la compétition en octobre 2019 sous Marco Silva. Lors de son précédent passage en Premier League avec Chelsea, le nouveau manager de Tottenham Antonio Conte est resté invaincu contre Everton (W3 D1), son équipe gardant sa cage inviolée. les quatre matches contre les Toffees. Le tout premier match de Premier League du manager d'Everton, Rafael Benítez, était un match nul 1-1 contre les Spurs en août 2004. L'Espagnol a perdu ses quatre derniers matches de Premier League contre les Spurs, n'ayant perdu que deux de ses 14 premiers contre eux dans la compétition (W7 D5). L'attaquant de Tottenham Harry Kane a marqué 11 buts en 12 matches de Premier League contre Everton, dont cinq doublés. Seul Alan Shearer contre Leeds (6 doublés, 1 tour du chapeau) a marqué plusieurs buts en plusieurs matchs contre un adversaire spécifique de la compétition. il a fait face le plus sans implication d'un seul but. Townsend a été du côté des perdants dans huit de ces 11 matchs contre son ancien club (W1 D2). Harry Kane n'a marqué qu'un but en neuf matches de Premier League cette saison, son plus petit nombre de buts en neuf matchs dans le top- vol depuis qu'il a marqué une fois en neuf matchs entre août et octobre 2015. Il marque en moyenne 2,3 tirs toutes les 90 minutes en championnat cette saison, sa moyenne la plus basse de toutes les saisons de Premier League pour les Spurs au cours desquelles il a joué plus d'une fois.