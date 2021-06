Actualités de l’Euro 2020 : des supporters écossais accusés de crime de haine après avoir scandé une chanson anti-anglaise | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Au cours du clip de 14 secondes, un groupe d’hommes chante à plusieurs reprises : “Si vous détestez le f**king anglais, frappez dans vos mains”. Il a été filmé au bar Ochilview près de Falkirk, dans le Stirlingshire, alors que l’Écosse marquait son match d’ouverture avec une défaite 2-0 contre la République tchèque lundi.

La majorité des personnes dans la vidéo portent des maillots de football écossais, tandis que la distanciation sociale semblait sortir par la fenêtre pour les autres.

Les patrons du pub ont ensuite qualifié le comportement des fans de “inacceptable” et ont déclaré qu’ils étaient “déçus”.

Et tandis que la police “évalue” les images, d’autres ont affirmé que les coupables auraient pu enfreindre le projet de loi sur les crimes de haine récemment introduit par l’Écosse.

Le projet de loi controversé – qui, selon les critiques, pourrait rendre certaines conversations privées illégales – a été adopté par Holyrood en mars.

LIRE LA SUITE: La question de mathématiques divise Internet car personne ne peut s’entendre sur la bonne réponse

“Il y a une police à deux vitesses avec les fans des Rangers (que le SNP déteste parce qu’ils sont principalement pro-britanniques) condamnés pour s’être rassemblés pour célébrer la victoire de leur équipe quelques jours seulement après que les nationalistes écossais ont applaudi les manifestations anti-gouvernementales britanniques dans Kenmure Street.

« Le SNP applique sélectivement les lois, laissant libre cours aux xénophobes et punissant leurs ennemis.

“Malgré le fait que le SNP condamne l’Angleterre pour avoir voté pour le Brexit et avoir tiré l’Écosse hors d’Europe contre sa volonté, leurs partisans nationalistes sont plus paroissiaux et xénophobes que n’importe quel petit anglais.

“Des nationalistes écossais ont été filmés à la frontière dans des combinaisons de protection contre les matières dangereuses criant f ** k off et faisant des saluts douteux aux voitures anglaises qui arrivaient, avec le soutien tacite de Nicola Sturgeon, qui a mis 48 heures pour émettre un reproche sans conviction.

« Pouvez-vous imaginer l’indignation si des nationalistes anglais se rendaient à Douvres et criaient des injures à des personnes venant d’Europe ?

Écrivant sur Facebook, les propriétaires du bar ont déclaré : « Le comportement d’hier de certains (de) nos clients était inacceptable !

“Une vidéo publiée sur une autre plate-forme de médias sociaux chantant des chansons grossières n’a pas été tolérée ! Nous sommes déçus.

“Nous sommes une entreprise familiale et nous n’avons jamais mauvaise presse, mais après le comportement d’hier, nous avons été gâchés par le mauvais pinceau.

“Comme je suis sûr que vous vous souvenez qu’on vous a demandé de vous arrêter et que le bar a été fermé après l’explosion, ce dont vous n’étiez pas satisfait, mais après (avoir été) expliqué par le personnel la raison pour laquelle nous pensions que vous aviez vu le mal faire à votre manière.

“En tant qu’entreprise, nous ne tolérons pas les discours/chansons haineux et nous ne pouvons que promettre de garantir que ce genre de comportement ne se reproduira plus.”

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: “Nous sommes au courant de la vidéo qui sera évaluée par les agents.”

Le SNP a été contacté pour commentaires.