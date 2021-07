Actualités de l’Euro 2020 : les Écossais exhortés par Ruth Davidson à SOUTENIR l’Angleterre en finale de l’Euro | Politique | Nouvelles

in

Les hommes de Gareth Southgate affronteront l’équipe italienne de Roberto Mancini au stade de Wembley à 20 heures ce soir avec plus de 20 millions de personnes attendues. Maintenant, l’ancien chef conservateur écossais a déclaré que la compétition “avait donné un coup de pouce à un pays” à un moment où la position de l’Écosse dans l’Union reste vulnérable face à la perspective d’un second référendum sur l’indépendance.

S’exprimant aujourd’hui, elle a ajouté : “[The Euros are] quelque chose sur lequel nous pouvons tous nous concentrer et dont nous ne parlons pas de Covid ou du Brexit ou des guerres de récupération ou de culture ou de l’un des autres débats tourbillonnants, en colère et épuisants qui font rage.

Mme Davidson, qui devrait entrer à la Chambre des Lords plus tard cet été, a affirmé que cela avait été “une année difficile et nous sommes tous fatigués” à la suite d’un débat constitutionnel tendu lors des élections écossaises.

L’ancien MSP d’Edinburgh Central a déclaré que ceux qui souhaitent “coopter toute victoire potentielle de l’Angleterre dans le cadre d’une guerre par procuration contre l’argument constitutionnel seront également négligés”.

Elle a poursuivi: «Il y a des choses plus importantes que les petites querelles et, si cette équipe talentueuse et socialement consciente du pays d’à côté triomphe, alors bravo.

“Pour moi, il semble qu’il y ait une bien plus grande chaleur envers l’équipe d’Angleterre qui entrera sur le terrain ce soir que tout ce dont je me souviens de ma vie.

“J’ai vu Scot après Scot déclarer publiquement qu’une fois l’Écosse éliminée, ils soutiendraient l’Angleterre.”

Alors qu’elle faisait l’éloge de l’Angleterre avant la finale de l’Euro, la politicienne écossaise a également exclu de remplacer l’actuel secrétaire d’État pour l’Écosse Alister Jack lorsqu’elle est officiellement nommée à la Chambre des Lords.

Lorsqu’on lui a demandé sur Times Radio si elle envisagerait le travail, l’ancienne MSP d’Edinburgh Central a déclaré qu’il n’y avait “aucune chance” car elle avait promis à son partenaire qu’elle ne le ferait pas, et M. Jack se débrouillait “très bien”.

Réfléchissant à devenir chef des conservateurs écossais en 2011, elle a déclaré: “J’ai raté un coup. Je n’ai pas appris mon métier sur les bancs de l’arrière-ban.

“Et j’ai fait beaucoup d’erreurs à cause de ça.”

Sous Ruth Davidson, les conservateurs écossais ont dépassé les travaillistes pour devenir l’opposition officielle au Parlement écossais en 2016, et ont conservé ce poste sous Douglas Ross lors des élections de 2021.