Actualités de l’UE : 95% préfèrent NE PAS acheter de produits bruxellois – un nouveau sondage révèle la fureur britannique | Royaume-Uni | Nouvelles

Brexit: John Redwood dit qu’il espère que le Royaume-Uni et l’UE “s’épanouiront”

Les députés conservateurs David Jones et John Redwood ont déclaré que les résultats prouvent que les consommateurs britanniques étaient prêts à voter avec leur portefeuille pour donner une leçon au bloc. Le sondage en ligne a été réalisé par le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU sur son site Internet entre le 31 mai et midi aujourd’hui, avec 1 412 personnes votant.

Il a été demandé aux personnes interrogées si l’approche de l’UE envers le Royaume-Uni depuis le Brexit les avait incitées à ne pas acheter de marchandises en provenance de pays membres de l’UE – et les résultats ont été catégoriques.

Au total, 30,7% ont juré de ne pas acheter de tels articles, 48,8% étant beaucoup moins susceptibles de le faire, et 15,7% supplémentaires déclarant qu’ils étaient un peu moins susceptibles d’acheter, ce qui représente 94,8%.

Deux pour cent supplémentaires ont déclaré qu’ils n’avaient pas modifié leurs habitudes d’achat, tandis que seulement 2,3 pour cent ont déclaré qu’ils étaient plus susceptibles d’acheter des produits de l’UE depuis le Brexit.

Fait intéressant, cependant, les pays européens restent des destinations de vacances populaires dans l’enquête de Facts4EU, avec 68% de ceux qui ont exprimé une préférence optant pour les pays de l’UE27 comme premier choix.

Les consommateurs du Royaume-Uni de Boris Johnson sont déterminés à éviter les produits de l’UE, suggère l’enquête (Image: GETTY)

John Redwood, le député conservateur de Wokingham (Image: GETTY)

M. Jones, vice-président de l’European Research Group (ERG) ainsi que le député de Clwyd West, a déclaré à Express.co.uk : États membres (une majorité considère toujours l’Europe comme leur destination de vacances préférée), ils ont été aliénés par l’arrogance et les tentatives d’intimidation de la Commission européenne pendant les négociations sur le Brexit et depuis.

« La plupart des citoyens britanniques préféreraient désormais acheter des produits britanniques ou du Commonwealth ou des produits de pays tiers. C’est sans aucun doute une perte majeure pour l’UE, étant donné la taille et la richesse de l’économie britannique, mais c’est aussi un coup de pouce pour les producteurs nationaux, qui ont désormais clairement la bonne volonté de millions de consommateurs britanniques.

“L’abandon de l’achat de produits de l’UE sera également un atout majeur dans nos négociations commerciales avec d’autres pays du monde.”

Pendant trop longtemps, les consommateurs britanniques ont « effectivement été prisonniers de l’union douanière », a déclaré M. Jones.

David Jones MP, vice-président du Groupe de recherche européen (Image : GETTY)

Il a ajouté : « Ils ont été pratiquement obligés d’acheter auprès de fabricants de l’UE et se sont vu refuser le choix mondial en raison des barrières tarifaires élevées de l’UE.

“Le Brexit signifie que c’est maintenant une chose du passé, et les Britanniques en sont évidemment heureux.”

John Redwood, député de Wokingham et, comme M. Jones, membre de l’ERG, a déclaré : « De nombreuses personnes ont été rebutées par l’approche intimidante de la Commission européenne d’acheter des biens et services européens.

«Leur approche déraisonnable de la pêche, de l’Irlande du Nord et des contrôles aux frontières a généralement incité les gens à vouloir acheter des produits britanniques ou du reste du monde.

Martin Daubney, l’ancien député européen du Brexit Party (Image: GETTY)

David Campbell-Bannerman est un ancien chef adjoint de l’UKIP (Image: GETTY)

“De nombreux pays veulent faire plus d’affaires avec nous et se réjouissent de l’opportunité de supprimer les anciennes barrières européennes à nos échanges avec eux, tout comme l’UE nuit à ses propres entreprises en rendant délibérément le commerce avec nous plus difficile.”

Martin Daubney, un ancien eurodéputé du Brexit Party, a qualifié les résultats de l’enquête de « extrêmement encourageants ».

Il a expliqué : « Les Britanniques votent avec leur portefeuille – et un tel pouvoir humain est une nouvelle fantastique pour les agriculteurs et les fabricants britanniques.

“Le Brexit et la pandémie ont martelé que l’UE traite le Royaume-Uni avec un mépris total – il n’est donc pas étonnant que les parieurs britanniques leur disent de bourrer leurs produits dans leurs juntes.”

Étant donné que l’achat de produits locaux réduisait inévitablement l’empreinte carbone du Royaume-Uni, c’était également bon pour l’environnement, a souligné M. Daubney, ancien rédacteur en chef du magazine Loaded.

Le résultat du sondage de Facts4EU était catégorique (Image: Facts4EU)

Il a dit : « Pourquoi transporter des produits de l’étranger alors que nous pouvons manger localement et de saison ?

« Pourtant, les fanatiques du climat pro-UE sont étrangement silencieux sur cette victoire évidente pour notre empreinte carbone.

« C’est parce que ces clowns considèrent les produits britanniques avec dédain. Regardez comment Twitter a accroché ses perles aux drapeaux «intimidants» de l’Union sur des paquets de beurre Morrisons et des bouchons de bouteilles de bière M&S.

“Mais ces chiffres de Facts4EU ne mentent pas – les Britanniques veulent des produits britanniques, et j’encourage les supermarchés à faire ressembler leurs allées à un concours de jubilé de platine pour profiter de cette vague de fierté nationale.”

M. Daubney a ajouté: “Les critiques pourraient voir cela comme une” preuve “que nous sommes de” petits Anglais “, mais en vérité c’est une réaction directe au traitement dégoûtant de l’UE envers le Royaume-Uni non seulement pendant les négociations sur le Brexit, mais aussi pendant la pandémie, quand Bruxelles a bloqué les vaccins au Royaume-Uni et a déchiré l’article 16.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image : GETTY)

« Les restes mécontents peuvent aller coincer un avocat péruvien dans leurs baisers. Nous n’entendrons pas leurs gémissements à cause du bruit des bouchons britanniques.

L’ancien député européen conservateur David Campbell-Bannerman, qui a également été chef adjoint de l’UKIP de 2006 à 2010, a accepté : « Dans un monde médiatique 24 heures sur 24, les gens sont parfaitement informés du comportement de l’UE ; et cette enquête montre qu’ils ne sont pas impressionnés.

« Le peuple britannique tarde à se lever ; mais une fois ressuscités, ils sont redoutables. Ils sont maintenant dégoûtés par la manière inamicale et rancunière que l’UE a adoptée pour chercher à punir le Royaume-Uni pour le Brexit. »

M. Campbell-Bannerman a déclaré : « Bouleverser votre marché d’exportation numéro 1 de l’UE – qui est nous – a un coût élevé.

“Il est maintenant clair que les Britanniques se détournent discrètement mais fermement des produits de l’UE, tout en conservant un amour et une affection pour les nations européennes individuelles.”