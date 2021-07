Actualités de l’UE : accélérer les injections de coronavirus ou risquer une catastrophe économique | Politique | Nouvelles

Bien que l’économie de l’UE soit prête à rebondir plus rapidement que prévu, les chefs de Bruxelles ont exhorté le bloc à «redoubler nos efforts de vaccination» au milieu des inquiétudes concernant la souche Delta. Les prévisions économiques d’été de l’UE suggèrent que son économie augmenterait de 4,8% cette année et de 4,5% en 2022. Il s’agit d’une augmentation de 0,6% par rapport aux prévisions précédentes faites par les économistes de la Commission européenne.

Mais un avertissement sévère a été émis que ce bon travail pourrait être annulé si le déploiement du vaccin à travers le continent n’est pas accéléré davantage.

Le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, a déclaré: “Il ne doit y avoir aucun relâchement dans la course à la vaccination des Européens afin que nous puissions tenir les variantes à distance.”

Le commissaire à l’économie, Paolo Gentiloni, a ajouté : « Pour maintenir la reprise sur la bonne voie, il est essentiel de maintenir le soutien politique aussi longtemps que nécessaire.

« Surtout, nous devons redoubler nos efforts de vaccination, en nous appuyant sur les progrès impressionnants réalisés ces derniers mois : la propagation de la variante Delta est un rappel brutal que nous ne sommes pas encore sortis de l’ombre de la pandémie. »

Le déploiement initial du programme de vaccination de l’UE s’est fait à un rythme d’escargot, entravé par le manque d’approvisionnement garanti par Bruxelles.

Il a commencé à s’accélérer mais est toujours à la traîne par rapport à la Grande-Bretagne, Israël et les États-Unis.

Le rapport de l’UE souligne : « Pratiquement tous les États membres ont enregistré une baisse des nouvelles infections, mais l’émergence de la variante Delta suscite des inquiétudes. À la date limite de cette prévision (28 juin), le Portugal avait connu une forte augmentation des nouvelles infections, dominée par la propagation de la variante Delta.

« Bien qu’à des niveaux relativement bas par rapport aux records observés entre octobre 2020 et février 2021, le nombre de nouvelles infections confirmées dans le pays a presque triplé depuis la mi-mai.

« Pendant ce temps, les campagnes de vaccination continuent de progresser à un rythme rapide dans toute l’UE. À la date limite de cette prévision, plus de 60 pour cent de la population adulte de l’UE avait reçu au moins une dose de vaccin. Cette part a doublé depuis la date butoir des prévisions de printemps (30 avril). Cependant, la part de la population totale qui a été complètement vaccinée – à environ 33 % – était encore inférieure à celle des États-Unis (46 %) et du Royaume-Uni (48 %).

Une grande partie de l’optimisme de l’UE est en grande partie due à la réouverture des économies nationales au deuxième trimestre après des mois de verrouillage, a déclaré la Commission.

Mais les eurocrates insistent sur le fait que les risques concernant les perspectives sont restés élevés en raison de la propagation des variantes.

Un déploiement plus rapide du vaccin est considéré comme une mesure vitale pour éviter que des restrictions ne soient réintroduites à l’avenir pour freiner la propagation du coronavirus.

Il devrait atteindre 1,9 % cette année dans la zone euro, contre 1,7 % estimé par la Commission en mai.

L’année prochaine, il devrait ralentir à 1,4%.

La Banque centrale européenne a pour objectif de maintenir l’inflation de la zone euro juste en dessous de 2%.

Cependant, la Commission a averti : « L’inflation peut s’avérer plus élevée que prévu, si les contraintes d’approvisionnement sont plus persistantes et si les pressions sur les prix se répercutent plus fortement sur les prix à la consommation. »