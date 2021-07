Actualités de l’UE: Alastair Campbell a été critiqué pour avoir déclaré que le Brexit était devenu un “État voyou” | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien spin doctor du New Labour a pris la parole après qu’il a été annoncé que les voyageurs entièrement piqués revenant de France en Angleterre et au Pays de Galles devront toujours être mis en quarantaine à partir de lundi en raison de la propagation de la variante bêta. Ceci malgré, à partir de la même date, les voyageurs à double piqûre arrivant de pays de la liste orange n’ayant pas besoin de s’isoler pendant 10 jours.

Le gouvernement a déclaré que l’assouplissement ne s’appliquerait pas à la France en raison de cas “persistants” de la variante bêta, identifiés pour la première fois en Afrique du Sud.

Certains craignent que les vaccins existants ne fonctionnent pas aussi bien contre la variante.

Il représente environ 10% des nouvelles infections en France, mais bon nombre de ces cas se trouvent dans les territoires de l’océan Indien, à la Réunion et à Mayotte.

Répondant à la nouvelle, M. Campbell a tweeté : « Les nouvelles règles pour la France sont époustouflantes.

Ses commentaires ont rapidement provoqué l’indignation en ligne.

Faisant allusion à la guerre en Irak de 2003, l’un d’eux a écrit : « COMMENCER ! Toi et Tony (Blair) avez ruiné cette réputation il y a des années.

Un autre a déclaré: «Et pourtant… quand Boris n’a pas arrêté les vols en provenance d’Inde assez rapidement (lorsque des cas ont éclaté là-bas), vous étiez partout sur lui. Il ne peut littéralement pas gagner.

La variante Delta, plus infectieuse, identifiée pour la première fois en Inde, représente presque tous les nouveaux cas au Royaume-Uni.

Annonçant la nouvelle la semaine dernière, le secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclaré : « Nous avons toujours été clairs sur le fait que nous n’hésiterons pas à prendre des mesures rapides à nos frontières pour arrêter la propagation de Covid-19 et protéger les acquis de notre programme de vaccination réussi.

“Avec la levée des restrictions lundi à travers le pays, nous ferons tout notre possible pour garantir que les voyages internationaux se déroulent de la manière la plus sûre possible et protéger nos frontières de la menace de variantes.”

Mais beaucoup ont critiqué la politique du gouvernement – ​​y compris au sein de l’industrie du voyage.

Willie Walsh, directeur général de l’Association du transport aérien international, a déclaré à la BBC que “le Royaume-Uni n’a pas de politique cohérente sur les voyages internationaux” et “détruit son propre secteur du voyage et les milliers d’emplois qui en dépendent”.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré que les ministres “examinaient la meilleure approche” pour les arrivées de France “alors que nous cherchons à adopter une approche à quatre pays pour les voyages internationaux, dans la mesure du possible”.

Le Pays de Galles a déclaré qu’il suivrait le changement défini par l’Angleterre, tandis que l’Irlande du Nord n’a pas encore annoncé son intention.