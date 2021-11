Actualités de l’UE : Angela Merkel demande l’aide de Vladimir Poutine alors que la crise frontalière européenne s’aggrave | Monde | Nouvelles

Mme Merkel a demandé à M. Poutine de faire pression sur Loukachenko du Bélarus pour qu’il arrête le flux de réfugiés, le qualifiant d’inhumain et d’inacceptable. Cela vient après que le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko aurait envoyé plus d’un millier de réfugiés à la frontière polonaise, dans le cadre d’une attaque contre les pays de l’UE.

Des images ont émergé montrant une longue file de migrants conduits vers la frontière par ce qui semblait être les forces biélorusses.

Cela aurait été en réponse aux sanctions imposées par l’UE, les États-Unis et la Grande-Bretagne à la Biélorussie, après que le pays s’est lancé dans une violente répression politique l’année dernière.

M. Loukachenko a depuis été accusé d’avoir utilisé les réfugiés comme des pions dans sa bataille avec les nations.

Mme Merkel et Mme Poutine ont eu des discussions sur la crise frontalière, selon un porte-parole du gouvernement allemand.

Elle a qualifié l’attaque d’inhumaine et d' »instrumentalisation des migrants », selon le porte-parole.

Pendant ce temps, le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, a accusé la Biélorussie et la Russie de tenter de déstabiliser l’Occident.

S’adressant au journal allemand Bild, il a déclaré que les pays de l’UE » doivent rester unis, car Loukachenko utilise le sort des gens avec le soutien du président russe Vladimir Poutine pour déstabiliser l’Occident « .

Le Kremlin avait précédemment appelé l’UE à accepter les milliers de réfugiés qui tentaient d’entrer dans le bloc via la Biélorussie, affirmant que Bruxelles « étranglait » la Biélorussie avec la fermeture des frontières.

LIRE LA SUITE: Des soldats envoyés à la frontière polonaise pour arrêter la «violation massive» des migrants

Cependant, Amnesty International a affirmé que l’expulsion des réfugiés par la Pologne était jusqu’à présent illégale.

Les images montraient des soldats polonais pulvérisant du poivre sur les réfugiés derrière une barrière de barbelés alors qu’ils tentaient de la couper avec des branches et des pelles.

De jeunes enfants ont également été vus retenus par des parents désespérés qui ont supplié les forces polonaises de les laisser passer.

Une enquête numérique menée par l’association caritative pour les droits humains a révélé que le pays avait violé les droits des migrants.

Eve Geddie, directrice du Bureau des institutions européennes d’Amnesty International, a déclaré : « La Pologne détient cruellement ce groupe de personnes à sa frontière dans des conditions horribles depuis des semaines.

« Notre analyse montre de manière irréfutable que le 18 août, leur position est passée de la Pologne à la Biélorussie du jour au lendemain, ce qui suggère fortement qu’ils ont été victimes d’un refoulement illégal. »

Dans un communiqué, l’association a déclaré : « En vertu du droit européen et international des réfugiés, la Pologne est tenue d’assurer une évaluation individuelle de toutes les demandes d’asile et de s’abstenir de tout retour illégal, y compris les refoulements et les expulsions collectives.

« Amnesty International appelle le gouvernement polonais à garantir l’accès au territoire à ceux qui recherchent une protection, à mettre fin aux refoulements et à fournir d’urgence un abri, de la nourriture, de l’eau et des soins médicaux adéquats au groupe d’Afghans bloqués à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. »

Qualifiant la vague de réfugiés d’« invasion », le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré : « Le gouvernement polonais est déterminé et nous défendrons la sécurité de notre pays et de l’ensemble de l’UE, dans le respect de nos obligations internationales et en gardant à l’esprit, avant tout, les intérêts de l’État et la sécurité des soldats polonais, des gardes-frontières et des citoyens. »