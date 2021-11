Actualités de l’UE : Avertissement alors que la France, l’Allemagne et la Pologne abandonnent une règle clé – « Très sérieux » | Monde | Nouvelles

Steven Barrett, Commercial Chancery Barrister chez Radcliffe Chambers, a identifié quatre domaines de préoccupation pour le bloc lorsqu’il s’agit de faire respecter l’état de droit. L’état de droit est inscrit à l’article deux du traité sur l’Union européenne comme une condition préalable pour tous les États membres afin de protéger les principes fondamentaux du bloc.

Mais dans une série de messages sur Twitter, M. Barrett a suggéré que la pierre angulaire de l’UE était menacée.

Il a écrit : « La crise de l’État de droit de l’UE comporte désormais quatre parties : Le problème polonais (les tribunaux nationaux ignorent la CJCE).

« Le problème allemand (les tribunaux nationaux ignorent la CJCE).

« Les Français (le gouvernement usurpe le rôle de l’UE dans le traité UE/Royaume-Uni).

« Problème de la CJCE (le tribunal n’est pas indépendant et n’est pas un tribunal). Tous les quatre = la crise.

Le peuple polonais et son gouvernement n’ont actuellement aucun appétit pour quitter l’UE27, car le pays dépend des fonds de l’UE provenant du plan de sauvetage du bloc contre les coronavirus.

La Pologne ne serait pas non plus en mesure de s’écarter complètement des règles de l’UE car les États membres ont signé le traité de Lisbonne qui a donné de nouveaux pouvoirs législatifs au Parlement européen.

L’année dernière, l’Allemagne a également pris la mesure sans précédent de contester l’autorité de l’UE après que sa cour constitutionnelle a jugé que la Banque centrale européenne avait outrepassé son mandat en achetant des obligations.

Le plan financier avait déjà été approuvé par la Cour de justice européenne – et en juin 2021, la Commission européenne a entamé une action en justice et a déclaré que la Cour allemande avait créé un « précédent grave ».

A NE PAS MANQUER

Boris Johnson: la pêche à la ligne avec la France « très petite » [INSIGHT]

Famille royale en direct : Meghan « ne néglige aucun effort » [LIVE]

Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se prépare à la « semaine la plus froide » – avertissement de gel [FORECAST]

Pendant ce temps, la France a également fait preuve de mépris pour les règles de l’UE en ce qui concerne la ligne de pêche post-Brexit avec le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni et la France restent à couteaux tirés au sujet des licences permettant aux navires de l’UE de pêcher dans les eaux britanniques.

Les responsables parisiens ont menacé de bloquer les ports britanniques et d’imposer des sanctions sur les exportations, même si la France aurait besoin du soutien des 26 autres États membres de l’UE pour le faire.

Dans un autre article, M. Barrett a tweeté : « La crise de l’État de droit est une menace existentielle pour l’UE.

« Les gens obsédés par la politique (et haïssant le Royaume-Uni) manquent cela. Si la France peut agir seule maintenant, n’importe lequel des 26 autres le peut et dans n’importe quel traité.

« Sans État de droit, l’UE n’existe pas. France = aussi mauvais que la Pologne. »

Le Royaume-Uni et l’UE ont signé un accord de commerce et de coopération en décembre 2020 et le texte juridique indique également que certaines parties de l’accord peuvent être déchirées.

La perspective d’une suspension de l’accord a été évoquée à propos du protocole controversé d’Irlande du Nord, un mécanisme créé pour empêcher une frontière dure.

Les deux parties restent à couteaux tirés alors que l’UE insiste sur la surveillance de la Cour européenne de justice dans tout litige concernant des marchandises en Irlande du Nord.

Dans l’accord commercial, il est dit : « En cas de défaillances graves et systémiques au sein d’une partie en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux ou le principe de l’état de droit, l’autre partie peut suspendre la présente partie ou ses titres, par notification écrite par les voies diplomatiques.

« Cette notification doit préciser les déficiences graves et systémiques sur lesquelles la suspension est fondée. »