Actualités de l’UE : Bloc accusé d’avoir tourné le dos aux interprètes afghans – « Craindre pour ma vie » | Monde | Nouvelles

Alors que les États-Unis doivent retirer toutes leurs troupes d’ici la fin du mois, le gouvernement afghan se bat désespérément pour empêcher son renversement par la faction islamique radicale renaissante, qui, selon les estimations actuelles, contrôle 85 % du pays montagneux. Au total, près de 100 personnes ont un contrat officiel avec la base de l’UE qu’elle maintient toujours dans la capitale, travaillant diversement comme interprètes, conseillers et consultants politiques.

En outre, un plus grand nombre d’Afghans sont employés de manière plus occasionnelle en tant que chefs, personnel de nettoyage, réceptionnistes et serveurs.

L’un d’eux, Sohail Pardis, 30 ans, qui travaillait auparavant comme interprète pour l’armée américaine, a été assassiné de sang-froid récemment après avoir été poursuivi par les talibans qui l’accusaient d’être un espion et un infidèle.

Il a été abattu avant que son corps ne soit retiré du véhicule et décapité.

Son ami, appelé uniquement Zubair pour sa propre sécurité, qui travaille pour la délégation de l’UE en Afghanistan, a déclaré au journal danois Weekendavisen : « Je crains aussi pour ma vie.

Zubair a expliqué qu’il craignait que les talibans ne le punissent dès que les forces occidentales quitteraient le pays – mais il a déclaré qu’il n’avait reçu aucune aide, ni de l’UE elle-même ni de l’un de ses États membres.

La fin août approchant à grands pas, l’avenir reste incertain pour Zubair et beaucoup d’autres comme lui, étant donné que l’UE est incapable de délivrer des visas ou d’accorder l’asile, et aucun membre de l’UE27 n’a encore proposé de le faire.

Une fonctionnaire du bureau de l’UE a déclaré que nombre d’entre eux avaient peur de quitter leur appartement de peur d’être reconnus dans la rue.

Elle a ajouté: “Je n’ai pas seulement peur d’être tué.

« Je crains toutes les autres atrocités auxquelles les talibans exposent les femmes.

“Je ne veux même pas y penser.”

Charlotte Rosenorn, qui était en 2017 conseillère politique de l’UE à Kaboul, a déclaré : « Je suis tellement déçue qu’un employeur qui a bénéficié de la perspicacité et du sacrifice de mes collègues afghans, n’en fasse pas plus.

« C’est une chose que l’UE n’ait pas de plan pour les aider. Mais lorsque les employés locaux placent maintenant la chaise devant la porte et demandent de l’aide, alors quelque chose doit être fait immédiatement.

« Nous trahissons les Afghans qui ont travaillé avec nous, et nous ne respectons pas les principes pour lesquels nous avons emmenés en Afghanistan : l’égalité et les droits de l’homme. »

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré à Weekendavisen qu’il “travaillait dur” sur la question.

Ils ont ajouté : « Les premiers cas spécifiques concernant la relocalisation de personnel local de l’UE vers les États membres de l’UE sont actuellement à l’étude.

« La décision d’accorder un visa ou une protection internationale relève de la compétence d’un État membre. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas en dire plus.

