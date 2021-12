Actualités de l’UE : Bloc prêt pour une refonte en profondeur alors que David Sassoli s’apprête à mettre la hache dans le bouleversement de Bruxelles | Politique | Des nouvelles

L’élection présidentielle du Parlement est prévue pour janvier 2022, mais M. Sassoli n’a pas encore déclaré s’il se présenterait pour un second mandat. Les groupes politiques au Parlement européen ont conclu un accord en 2019 selon lequel un représentant du Parti populaire européen deviendrait le nouveau chef du Parlement, mais les socialistes – le groupe de M. Sassoli – n’ont pas encore confirmé s’ils s’en tiendront ou non à l’accord.

Certains parlementaires estiment que ne pas soutenir le candidat du PPE serait une manœuvre « kamikaze » des socialistes.

Le groupe se réunit pour discuter de l’opportunité de soutenir la candidate du PPE Roberta Metsola ou de proposer son propre candidat.

Le président français Emmanuel Macron a clairement indiqué que son parti s’en tiendrait à l’accord multipartite.

Des responsables de Renew – le groupe du leader français – ont soutenu l’intention de M. Macron, ce qui rend plus difficile pour M. Sassoli d’envisager même de briguer un second mandat.

Un responsable de Renew a déclaré : « Renouvelez les accords d’honoraires et nous honorerons l’accord de partage du pouvoir de 2019 ».

Un responsable socialiste a déclaré à Playbook que quelle que soit la décision que le groupe prendra aujourd’hui après la réunion, elle devra être acceptée par le président sortant.

Ils ont dit : « Sassoli n’a jamais officiellement déclaré qu’il se présenterait, et il acceptera tout ce que les socialistes décideront. »

Le leader du PPE, Manfred Weber, a averti plus tôt ce mois-ci que montrer de la résistance à la candidature de Roberta Metsola pourrait nuire à la coopération entre les différents groupes à l’avenir.

Il a déclaré: « Cela nuirait gravement à la coopération entre nous [and] cela déstabilisera le début de la présidence française.

La France assume la présidence tournante de l’UE pendant six mois en période de crise, notamment la pandémie de COVID-19 et ses conséquences économiques, les tensions avec la Russie et les rivalités commerciales accrues avec la Chine et les États-Unis.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté le programme européen de la France de janvier à juin, M. Macron a déclaré : « Nous devons passer d’une Europe de la coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre dans ses choix et maître de son destin. »

Une priorité majeure, a-t-il déclaré, serait l’immigration, à un moment où la Biélorussie est accusée d’avoir provoqué une crise de réfugiés en faisant voler des migrants au Moyen-Orient et en les poussant à tenter de franchir illégalement ses frontières vers les États de l’UE, la Pologne et la Lituanie.

Parmi les propositions de la France figurera la mise en place d’une force de réaction d’urgence pour aider les États de l’UE confrontés à des crises à leurs frontières, a déclaré M. Macron.

Il souhaite également que le bloc ait des réunions politiques régulières sur la migration – comme le font déjà les États de la zone euro sur les questions économiques.

Le bloc est profondément divisé depuis des années dans sa réponse à l’immigration et sur la façon de contrôler les frontières extérieures communes de son espace Schengen, et il reste à voir ce que la France peut accomplir pendant sa présidence du Conseil des ministres de l’UE – qui englobe principalement l’ordre du jour des réunions.

Mais le président Macron fait face à une élection présidentielle en avril, et les partis conservateurs et d’extrême droite sont susceptibles de faire de la migration, sur laquelle il est considéré par certains comme un toucher doux, un enjeu de campagne.

La clé également pour garantir la souveraineté de l’UE est de progresser sur les questions de défense, a ajouté le dirigeant français.

Depuis son élection en 2017, M. Macron fait pression pour que l’UE soit indépendante en termes de sécurité, et ne s’appuie plus uniquement sur la protection militaire américaine héritée de la Seconde Guerre mondiale.

Un aspect majeur sera de faire pression en faveur d’une taxe carbone aux frontières de l’UE sur une série d’importations, quelque chose déjà proposé par la Commission exécutive de l’UE pour protéger les industries européennes des concurrents à l’étranger dont les fabricants peuvent produire à moindre coût car ils ne sont pas facturés pour leur carbone sortir.

S’agissant de l’impact économique du COVID-19, M. Macron a déclaré qu’il organiserait un sommet européen sur la croissance en mars.

Stimuler le modèle de croissance du bloc nécessiterait d’ajuster les règles budgétaires pour les rendre plus simplifiées et transparentes, a-t-il déclaré.