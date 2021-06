Matthew Lynn a exhorté Boris Johnson à exploiter le différend actuel entre la Suisse et Bruxelles sur l’accès au marché unique du bloc. Les deux sont actuellement en désaccord après que la Suisse se soit retirée des pourparlers la semaine dernière parce qu’elle ne plierait pas le genou devant l’accord global proposé par le bloc.

Il pense que cela offre au Royaume-Uni l’opportunité parfaite de créer un nouveau marché commun – qui était le précurseur de l’UE.

Écrivant dans le Spectator, il a déclaré : « Il y a, après tout, un autre grand pays à la périphérie de l’UE qui vient de quitter le marché unique et fait face à des relations difficiles et difficiles avec son plus grand partenaire commercial : la Grande-Bretagne.

« Il y a une prochaine étape évidente. Le Royaume-Uni devrait faire une offre aux Suisses ; forment un marché commun.

Il a ajouté : « Un marché commun Suisse-Royaume-Uni aurait trois grands avantages.

Initialement, il comptait six membres et a été fondé après la Seconde Guerre mondiale en partie pour empêcher un autre conflit en Europe continentale.

Les demandes d’adhésion du Royaume-Uni ont fait l’objet d’un veto, notamment du président français Charles de Gaulle.

Sa mort en 1970 a ouvert la voie à l’adhésion du Royaume-Uni trois ans plus tard.

La décision n’a pas été sans controverse et a conduit à un référendum en 1975 – qui a renvoyé une majorité écrasante en faveur du maintien.

Les avocats ont affirmé que l’augmentation du commerce a permis à l’Europe occidentale de prospérer tandis que les pays derrière le rideau de fer dominé par les Soviétiques s’en sortaient bien pire.

Mais son désir d’une intégration toujours plus étroite et la possibilité d’États-Unis d’Europe inquiétaient beaucoup sur ce que cela signifierait pour la souveraineté des pays individuels.

Leurs inquiétudes vocales sont tombées dans l’oreille d’un sourd alors que les europhiles endémiques poussaient de l’avant la création du marché unique et de l’Union européenne en 1993.

Un ancien conservateur était tellement indigné qu’il a quitté le parti pour rejoindre le tout jeune Ukip.

Nigel Farage a mené une campagne inlassable au cours des décennies suivantes pour mettre en œuvre le Brexit.

Mais un retour à un marché commun – qui a les avantages du libre-échange sans le bagage politique – pourrait plaire à de nombreux Britanniques.

Les Brexiteers mondiaux qui soutiennent la Grande-Bretagne ont longtemps fait valoir qu’ils n’avaient aucun problème à traiter avec l’Europe.

Ils détestent simplement l’UE antidémocratique qui, selon eux, nuit au commerce.

La proposition de M. Lynn pourrait contourner cette question – permettant aux deux pays de prospérer tandis que le bloc languit derrière.