Amnesty a écrit une lettre à Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures, recommandant la mise en œuvre de la directive sur la protection temporaire pour faciliter « l’arrivée et la protection sûres et ordonnées en Europe » des Afghans en danger. La directive européenne vieille de 20 ans permettrait au bloc de fournir une protection à une catégorie spécifique de réfugiés – dans ce cas, les Afghans. Surtout, cela ne nécessiterait pas le plein consentement des 27 États membres, ce qui s’est avéré problématique ces dernières années en essayant de s’entendre sur des détails spécifiques.

Sur son site Internet, la Commission européenne définit la protection temporaire comme « une mesure exceptionnelle visant à fournir une protection immédiate et temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers et à celles qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine.

« Elle s’applique lorsqu’il existe un risque que le système d’asile standard peine à faire face à une demande issue d’un afflux massif risquant d’avoir un impact négatif sur le traitement des demandes ».

Dans la lettre adressée au commissaire aux affaires intérieures, Amnesty International a averti qu’il y avait “une grave préoccupation concernant les droits humains et la catastrophe humanitaire qui se déroule en Afghanistan après l’effondrement du gouvernement afghan et la prise de pouvoir par les talibans”.

La lettre d’Eve Geddie, chef de bureau et directrice du plaidoyer à Amnesty International – Bureau des institutions européennes, déclarait : « Dans le passé, les talibans ont été responsables de violations systématiques et généralisées des droits humains.

« Une récente enquête d’Amnesty International a documenté le massacre par les talibans de neuf hommes de l’ethnie Hazara après qu’ils ont pris le contrôle de la province de Ghazni le mois dernier.

« La brutalité de ces meurtres est un rappel du passé des talibans et la preuve que les minorités religieuses et ethniques restent particulièrement menacées.

“Nous n’avons aucune raison de croire qu’un nouveau gouvernement taliban modifierait ces pratiques.

« Le risque d’un recul catastrophique des droits des femmes et des filles sous le régime taliban ne peut être ignoré, car les premiers rapports faisant état de restrictions aux activités des femmes émergent déjà.

LIRE LA SUITE: Brexit EN DIRECT: la superwoman du Brexit frappe à nouveau alors que Truss s’approche d’un accord

« Nous sommes particulièrement préoccupés par le risque de persécution et d’attaques ciblées contre les défenseurs des droits humains, les militantes des droits des femmes, les journalistes, les professionnels des médias, les militants de la société civile, les universitaires, les femmes leaders et les personnes ayant travaillé pour des organisations internationales et des pays étrangers.

“Après les attentats meurtriers de Kaboul, les opérations d’évacuation initiées par divers gouvernements, dont de nombreux européens, se terminent plus tôt que la date limite prévue du 31 août, fixée par les États-Unis pour la remise aux talibans, et cela devient de plus en plus évident que beaucoup sont laissés pour compte.”

En amont du Conseil extraordinaire Justice et Affaires intérieures qui se tiendra plus tard dans la journée (mardi), Amnesty International a appelé dans une lettre la Commission européenne à résoudre l’escalade de la crise.

L’un d’eux stipule : « Présenter une proposition au Conseil pour l’activation de la directive sur la protection temporaire en ce qui concerne les groupes d’Afghans à risque, en vue de faciliter leur arrivée et leur protection sûres et ordonnées en Europe dans le respect des mesures de solidarité entre les pays de l’UE.”

A NE PAS MANQUER

Bonanza d’emplois pour le Brexit : les avertissements du projet Fear sont déchirés en lambeaux [LATEST]

Farage se dit heureux à 70% après le Brexit au Royaume-Uni mais en colère contre l’accord [VIDEO]

La zone euro a déclaré que les mesures de style nordique sont “la clé de la survie de l’Europe” [COMMENTS]

Cette possibilité d’invoquer la directive sur la protection temporaire avait également été évoquée par le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, lors de sa comparution devant les députés européens au Parlement européen jeudi dernier.

M. Borrell a suggéré: “Ce pourrait être l’occasion de l’utiliser.”

Mais la possibilité que la directive soit invoquée a reçu une réponse tiède de la part des responsables européens, qui restent extrêmement sceptiques.

Ils ont averti que la directive avait été lancée lors des soulèvements du printemps arabe il y a 10 ans et n’avait pas obtenu un soutien suffisant parmi les États membres de l’UE.

Un responsable de l’UE a déclaré à Politico: “Nous devrions y travailler maintenant.”

Cependant, il a averti : “Mais je crains que ce soit une fenêtre d’opportunité très limitée.”