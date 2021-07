Actualités de l’UE : Bruxelles a honte alors que Biden accélère ses exportations de vaccins vers l’Asie | Monde | Nouvelles

in

Le président américain s’est engagé à faire don de 80 millions de vaccins dans le monde en mai, dont 75 pour cent seraient partagés via le programme mondial COVAX, et les 25 pour cent restants seraient donnés pour « aider à faire face aux poussées dans le monde » lorsque cela est le plus nécessaire.

Jusqu’à présent, la plupart des pays bénéficiant de la générosité de M. Biden se trouvent en Asie du Sud-Est, où l’UE est à la traîne.

En mai, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a critiqué les États-Unis et le Royaume-Uni pour leur réticence à exporter des stocks nationaux de vaccins Covid à travers le monde.

S’exprimant jeudi à l’International WDR Europaforum, avant une réunion cruciale sur la santé des dirigeants du G20 à Rome, Mme von der Leyen a critiqué le Royaume-Uni et les États-Unis au sujet des exportations de vaccins, arguant que l’UE est « la seule région au monde qui a réussi à subvenir aux besoins de sa propre population tout en donnant aux autres leur juste part”.

Se réjouissant de la stratégie vaccinale de l’UE, elle a déclaré: “Au départ, il y avait beaucoup de critiques à l’encontre de l’UE. Mais ce qui compte à la fin, c’est que, jour après jour, l’Union européenne fournit de manière fiable des vaccins à ses 450 millions de Et nous pouvons dire que nous l’avons fait ensemble – en tant que communauté.

“En prenant cela comme référence, notre campagne de vaccination européenne est un succès. Permettez-moi de citer quelques chiffres à jour. D’ici la fin de cette semaine, environ 260 millions de doses de vaccin auront été livrées en Europe.

“C’est déjà plus que suffisant pour vacciner la moitié de tous les adultes en Europe.”

Elle a poursuivi: “Les choses vont bien. L’objectif est que, d’ici la fin juillet, 70 pour cent de tous les adultes en Europe se soient vu offrir un jab. Permettez-moi de remettre ce chiffre dans son contexte – 70 pour cent d’ici juillet est presque le même objectif que les États-Unis se sont actuellement fixés.

« Cela montre à quel point le rythme de nos campagnes de vaccination a désormais convergé. Il est vrai que certains pays, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, étaient un peu plus rapides au départ. Mais nous avons rattrapé notre retard depuis.

« Cela vaut toujours la peine de regarder la situation dans son ensemble lors de telles comparaisons. D’autres pays gardent toute leur production de vaccins pour eux-mêmes. L’Europe atteindra ses objectifs de vaccination sans se couper.

LIRE LA SUITE: Les décès de Covid au Royaume-Uni atteignent le plus haut saut depuis MARS

Mais les vaccins qui arrivent via le programme COVAX portent le logo de l’ONU et, contrairement aux contributions financières qui peuvent facilement être attribuées à Team Europe, les vaccins réels donnés par les États membres ne peuvent pas être retrouvés.

Au 10 juillet, la Maison Blanche avait fait don de la première tranche des deux millions de vaccins promis au Vietnam.

Les États-Unis ont également commencé à expédier jeudi 3,2 millions de doses du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson aux Philippines.

Haïti, la Moldavie, le Costa Rica et d’autres pays ont également reçu des doses des États-Unis ces derniers jours.

L’UE est également à la traîne par rapport à la Chine. Fin juin, la Chine avait vendu ou fait don d’environ 120 millions de vaccins aux pays d’Asie du Sud-Est.

Le Cambodge a dû compter presque exclusivement sur des vaccins fabriqués en Chine.

Moins de 10 pour cent de tous les vaccins du Cambodge sont passés par l’installation COVAX, selon les médias locaux.

Le Hong Hiep, chercheur principal au programme d’études vietnamiennes de l’institut ISEAS-Yusof Ishak à Singapour, a déclaré à DW News que l’UE “pourrait donner la priorité à l’Afrique plutôt qu’à l’Asie dans sa diplomatie vaccinale”.

Une grande partie de l’Asie est aux prises avec des pics de cas de COVID-19 au milieu de nouvelles variantes et de contraintes d’approvisionnement en vaccins, et la Banque mondiale a réduit jeudi ses prévisions de croissance économique pour la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique, à l’exclusion de la Chine.