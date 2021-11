Actualités de l’UE : Bruxelles a honte de l’interdiction de Noël après qu’une note l’a qualifiée d' »offensive » | Politique | Nouvelles

Un document interne de la Commission européenne commandé par Helena Dalli, repéré dimanche par le quotidien italien Il Giornale, suggérait de supprimer certaines expressions offensantes ou insuffisamment inclusives.

Le commissaire à l’égalité Dalli a lancé un guide interne pour une communication inclusive. Elle interdit un certain nombre d’expressions jugées stigmatisantes selon le genre, l’identité sexuelle, l’origine ethnique ou la culture, a révélé le quotidien italien.

Ces recommandations visaient à « refléter la diversité » et à lutter contre « les stéréotypes profondément ancrés dans les comportements individuels et collectifs ».

Selon le rapport, l’utilisation du masculin « par défaut » devrait être interdite et « Mesdames et Messieurs » devrait être remplacé par « Chers collègues ».

Les termes à connotation genrée tels que « ouvriers » devraient également être interdits.

Il est à noter que le document a été rédigé en anglais, certaines recommandations n’étaient donc pas applicables à d’autres langues.

Le texte indiquait également qu’il ne fallait jamais « assumer » l’orientation sexuelle ou même l’identité de genre d’une personne.

De même, elle considérait que faire référence à des éléments de la culture chrétienne, c’est « supposer que tout le monde est chrétien ».

Le rapport a donc recommandé que les références à Noël soient supprimées et que le terme « fêtes » soit utilisé à la place.

Des prénoms tels que Marie ou Jean devaient également être interdits.

Même l’expression « colonisation de Mars » est considérée comme négative car elle rappellerait le colonialisme, et il serait préférable d’utiliser « envoyer des humains sur Mars ».

Cette décision a suscité la fureur dans toute l’UE, les députés européens de la Lega qualifiant ces idées de « folles ».

Les députés européens et les dirigeants du groupe Lega au Parlement européen Marco Zanni et Marco Campomenesi ont déclaré dimanche : « À l’ère de la susceptibilité, même appeler les choses par votre nom ou souhaiter un joyeux Noël est devenu une attitude discriminatoire, à poursuivre au nom de la politiquement correct qui fait tant appel à la gauche et à la majorité qui gouverne mal dans l’UE.

« Ils exigent de changer ce qu’ils n’aiment pas à partir du langage, imposant le novlangue de la pensée unique : une dérive erronée et dangereuse, qui conduit de plus en plus souvent à l’extrémisme de l’annulation de la culture et à la démolition des symboles de l’histoire, avec tous le respect dû à la tolérance, au dialogue et au respect.

« Il est inquiétant que ce raisonnement soit adopté par les institutions européennes : nous voudrions que l’Europe utilise mieux l’argent des citoyens, résolve des problèmes beaucoup plus concrets et urgents. Nous ne deviendrons pas complices : nous continuerons à défendre la judéo- Les valeurs chrétiennes de l’Europe et la sacro-sainte liberté d’expression des citoyens. »

Après une plainte officielle, le commissaire européen a été contraint de retirer les lignes directrices.

Elle a déclaré: « L’initiative des lignes directrices visait à illustrer la diversité de la culture européenne et à montrer la nature inclusive de la Commission.

« Cependant, la version publiée des directives n’est pas fonctionnelle à cette fin.

« Ce n’est pas un document mature et ne répond pas à nos normes de qualité.

« Je le retire donc et nous retravaillerons sur ce document. »

Réagissant au revirement, les dirigeants du groupe Lega ont déclaré : « Nous nous félicitons du retrait des orientations de la Commission et nous reconnaissons que l’UE elle-même, un peu tardivement et seulement après nos critiques, s’est rendu compte qu’elle avait commis une grave erreur. et s’inverse aujourd’hui.

« Nous espérons que Bruxelles investit mieux son temps et surtout l’argent des citoyens européens, travaillant sur les questions les plus urgentes et sur les vraies urgences.

« La Lega gardera l’attention sur chaque tentative d’éliminer et de remplacer nos symboles, notre culture, nos valeurs, au nom d’une seule pensée politiquement correcte et d’annuler la culture.

« Ce n’est pas une bataille politique, mais une question de bon sens ».

