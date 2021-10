Actualités de l’UE : Bruxelles a lancé un avertissement sévère alors que les craintes que « 5 000 migrants » n’atteignent le bloc demain | Monde | Nouvelles

Les dirigeants de l’UE se réunissent pour la deuxième journée à Bruxelles aujourd’hui pour discuter des politiques migratoires et de la crise actuelle à la frontière de l’UE avec la Biélorussie. Le bloc accuse le président biélorusse Alexandre Loukachenko d’avoir poussé illégalement des migrants vers l’UE à la frontière avec la Pologne, la Lettonie et la Lituanie.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a déclaré vendredi que l’UE devait rapidement réviser ses lois sur l’asile et ériger une clôture pour se défendre à court terme contre la Biélorussie, qui, selon lui, « arme » la migration et pousse les gens à se regrouper.

« Nous devrions également parler d’une clôture physique de la frontière physique, ce qui est extrêmement nécessaire en tant que mesure à court terme », a déclaré M. Nauseda à son arrivée pour une deuxième journée de pourparlers entre les 27 dirigeants nationaux du bloc, longtemps divisés sur la façon de gérer la migration. .

« Parce que personne ne sait ce qui se passera demain. Peut-être qu’il y aura trois, quatre, cinq mille migrants qui resteront à la frontière en même temps ou essaieront de traverser la frontière à différents endroits… Nous devons être décisifs. »

Le dirigeant lituanien a également appelé à une réforme des règles de Schengen en tant que solution à long terme au problème des migrations dans le bloc.

S’exprimant devant M. Nauseda, le Premier ministre belge Alexander de Croo a également déclaré vendredi que tous les pays de l’Union européenne doivent agir de manière solidaire pour pouvoir faire face à la pression migratoire croissante et aider les personnes dans le besoin.

« La solidarité doit aller dans les deux sens. Le message aux pays du sud est clair : consolidez vos frontières et nous vous montrerons solidaires avec des fonds pour mieux protéger vos frontières extérieures », a déclaré De Croo.

« Mais la solidarité doit aussi aller dans l’autre sens car il ne peut pas arriver que quelques pays fassent tous les efforts pour accueillir les personnes qui ont besoin d’aide.

« Pour que cela fonctionne au niveau européen, tout le monde doit faire preuve de solidarité. »

Alors que le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, a déclaré aux journalistes que l’Union européenne doit trouver le bon équilibre pour s’attaquer au régime des migrants biélorusse, mais pas priver les personnes qui tentent de franchir les frontières du bloc de leurs droits fondamentaux.

Il a déclaré: « Ces personnes ne sont pas traitées de manière adéquate, également par divers pays européens, et je suis convaincu qu’il y a place à amélioration.

« Toutes les mesures que nous prenons doivent être conformes aux droits de l’homme.

« Nous ne pouvons pas simplement priver les gens de leurs droits les plus fondamentaux, le droit d’asile. Une migration ordonnée doit rester possible. Nous devons trouver le bon équilibre. »

La question sensible et controversée de la gestion des réfugiés et des migrants atteignant le territoire de l’UE figure en bonne place sur l’agenda politique du bloc, qui a récemment noté une augmentation des arrivées via la Biélorussie et a reproché à Minsk d’avoir orchestré cela.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont débattu lundi de nouvelles sanctions économiques contre la Biélorussie, y compris contre les compagnies aériennes, pour mettre un terme à ce que Bruxelles dit être une politique délibérée de Minsk consistant à faire venir des milliers de migrants d’Irak, d’Iran et d’Afrique et de les envoyer à travers la frontière.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko nie cela et a blâmé l’Occident pour ce qu’il dit être une catastrophe humanitaire imminente cet hiver après que des migrants se sont retrouvés bloqués à la frontière biélorusse-polonaise.

Mardi, le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer a proposé d’envoyer des agents de contrôle aux frontières en Pologne pour aider le pays à gérer l’afflux de migrants en provenance de Biélorussie, ajoutant que l’Allemagne pourrait également offrir un soutien logistique.

Estonie, le Premier ministre Kaja Kallas a déclaré jeudi que l’UE devrait apporter une réponse plus ferme à la question.

« La situation en Biélorussie et à la frontière européenne est très préoccupante pour nous (…) Nous avons besoin d’une réponse commune plus forte de l’UE à cet égard », a déclaré Kallas à son arrivée à un sommet des dirigeants européens à Bruxelles.

Jusqu’à huit migrants seraient déjà décédés à la frontière jusqu’à présent.

Des plongeurs polonais ont trouvé mercredi le corps d’un Syrien de 19 ans dans une rivière à la frontière polono-biélorusse.

Les gardes-frontières recherchent l’homme depuis mardi lorsqu’ils ont attrapé un autre Syrien qui a déclaré qu’il avait été poussé dans la rivière par les services biélorusses avec un autre homme, a rapporté PAP.

Des plongeurs ont retrouvé le corps mercredi dans la rivière Bug, qui fait partie de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.

« Son identité a été confirmée par l’autre jeune homme avec qui il a tenté de traverser illégalement le Bug un jour plus tôt. Nous avons également trouvé des documents sur le corps. Il ne fait donc aucun doute qu’il s’agit du citoyen syrien de 19 ans », a déclaré la police de la région de Lublin. a déclaré à PAP le porte-parole Andrzej Fijolek.

Il a ajouté qu’une enquête serait menée sur la mort.

Des groupes de défense des droits ont critiqué le gouvernement nationaliste polonais pour son traitement des migrants à la frontière, avec des accusations de multiples refoulements illégaux.