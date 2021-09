Actualités de l’UE : Bruxelles au bord du gouffre alors que Draghi remet en cause “l’existence d’un bloc” | Monde | Nouvelles

Le dirigeant italien a remis en question l’existence même de l’UE en reprochant aux dirigeants du bloc d’avoir déclaré qu’ils n’accueilleraient pas de réfugiés fuyant l’Afghanistan. Dans un énorme coup à ses homologues du bloc, il a déploré “personne n’a de stratégie claire” sur la façon de s’attaquer au problème de la migration.

L’ancien chef de la Banque centrale européenne a déclaré que les pays de l’Union européenne devaient faire un meilleur travail pour faire face aux problèmes de migration et a critiqué les États membres qui refusaient d’accueillir davantage de réfugiés afghans.

“L’Union européenne… n’est toujours pas en mesure de gérer de telles crises… certains pays ont déjà dit qu’ils ne voulaient pas d’Afghans. Comment pouvez-vous faire cela ?” dit M. Draghi.

Il a ajouté : « L’Europe, unie par de nombreux principes, est incapable de s’attaquer au problème et c’est une épine dans l’existence même du bloc.

“Personne ne peut prétendre avoir une stratégie claire à ce stade. Personne n’a de feuille de route.”

Le dirigeant italien a déclaré qu’il espère toujours organiser un sommet ad hoc du Groupe des 20 grandes économies sur l’Afghanistan.

L’Italie, qui détient la présidence tournante du G20 cette année, a déjà signalé qu’elle envisageait de convoquer une réunion unique du G20 pour le milieu de ce mois.

Draghi a déclaré qu’il discuterait de la crise avec le président français Emmanuel Macron plus tard jeudi et avec le président chinois Xi Jinping la semaine prochaine.

Mais aucune réunion du G20 ne se tiendrait avant l’Assemblée des Nations Unies de ce mois-ci, qui se terminera le 30 septembre, a-t-il déclaré.

L’Autriche, où vivent déjà plus de 40 000 réfugiés afghans, a clairement fait savoir qu’elle n’accepterait plus de personnes et la Hongrie – traditionnelle ligne dure en matière d’immigration – a rejeté tout projet d’accueillir un grand nombre.

Il a déclaré que cet engagement augmenterait en fonction du comportement du gouvernement, tel que l’Afghanistan ne servant pas de “base pour l’exportation du terrorisme vers d’autres pays” et respectant les droits de l’homme, l’état de droit et les médias.

L’Afghanistan devrait également former un gouvernement de transition inclusif et représentatif, permettre le libre accès à l’aide humanitaire et autoriser les ressortissants étrangers et les Afghans à risque à quitter le pays.

Au Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré que la Grande-Bretagne ne reconnaîtrait pas les talibans comme le nouveau gouvernement à Kaboul, mais devait faire face aux nouvelles réalités en Afghanistan et ne voulait pas voir son tissu social et économique brisé.

S’exprimant lors d’une visite au Pakistan, Raab a déclaré qu’il n’aurait pas été possible d’évacuer environ 15 000 personnes de Kaboul sans coopération avec les talibans, qui ont pris la capitale le 15 août.

“L’approche que nous adoptons est que nous ne reconnaissons pas les talibans en tant que gouvernement”, a-t-il déclaré, ajoutant que la Grande-Bretagne reconnaissait normalement les États plutôt que les gouvernements.

“Nous voyons l’importance de pouvoir s’engager et d’avoir une ligne de communication directe.”

Les commentaires de Raab reflètent l’équilibre que des pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis cherchent à atteindre au lendemain de la victoire éclair des talibans et de l’effondrement du gouvernement soutenu par l’Occident à Kaboul.

Les pays occidentaux craignent qu’une crise humanitaire imminente en Afghanistan et un effondrement économique ne créent des centaines de milliers de réfugiés.