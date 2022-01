Actualités de l’UE : Bruxelles au bord d’une énorme querelle alors que le bloc se déchire en deux sur les règles budgétaires | Politique | Des nouvelles

Le bloc est divisé en deux, les États du sud appelant à des réformes substantielles des règles budgétaires de la zone euro pour éviter un retour aux règles d’avant la pandémie et des membres plus frugaux du nord appelant à un retour à des politiques budgétaires stables.

Le débat fait rage depuis un certain temps, mais il semble que la Commission européenne soit également désormais divisée.

L’année dernière, le commissaire européen Paolo Gentiloni a averti que les différences entre les États du nord et du sud constituaient un risque à prendre pour parvenir à un accord, alors qu’il soutenait l’Espagne, la France et l’Italie sur leurs propositions.

Il a déclaré: « Le risque de différences est là – vous pourriez même affirmer que le risque est plus fort si vous n’ouvrez pas le débat sur les règles. »

Mais s’adressant au Financial Times mardi, Johannes Hahn, le commissaire européen aux ressources humaines et au budget, était las de retirer certaines catégories de dette publique des budgets nationaux comme le préconisent certains pays du Sud.

Il a dit : « Je ne soutiens aucune idée [to] exclure certains types de dettes, en les qualifiant de bonnes, durables, vertes, etc. En fin de compte, la dette est la dette. »

Il a ajouté que les États membres devraient plutôt faire face à des « tests de résistance » réguliers de leurs finances publiques.

Les règles, qui visent à assurer la discipline budgétaire, ont été suspendues pendant la pandémie.

Les ministres des Finances de la zone euro doivent discuter de la question à Bruxelles lundi.

Le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis a insisté sur le fait que les États membres doivent proposer des plans «crédibles» pour réduire leur dette.

Mais M. Hahn, qui est commissaire autrichien et membre du parti populaire européen de centre-droit, soutient les États nordiques frugaux tels que les Pays-Bas, les pays nordiques et les pays baltes.

L’année dernière, l’ancien ministre autrichien des Finances, Gernot Bluemel, a déclaré que les règles avaient été essentielles pour réduire les ratios dette/PIB dans l’ensemble du bloc après la crise de la dette souveraine.

M. Bluemel a écrit dans la lettre : « Une leçon clé après la crise financière a été la nécessité de réduire les taux d’endettement élevés et d’accroître la viabilité budgétaire afin de se préparer à des événements futurs imprévus.

« La Commission proposera une révision du cadre de gouvernance économique dans les mois à venir. »

Il a ajouté que certaines idées de réformes du pacte de stabilité et de croissance de l’UE présentées par les États du sud étaient « préoccupantes ».

Il a déclaré : « Je suis quelque peu préoccupé par certaines contributions remettant en cause un cadre fondé sur des règles ou diluant la valeur de la durabilité.

« Notre objectif commun doit être une réduction des ratios dette/PIB à moyen et long terme. »

Certains hauts responsables de l’UE ont déclaré que les règles, qui ont déjà été révisées à trois reprises et deviennent de plus en plus complexes, devraient être simplifiées et axées sur des critères que les ministres des Finances peuvent contrôler directement, comme les dépenses publiques et la dette.

Mais d’autres disent que les règles devraient promouvoir l’investissement, qui est la clé de la croissance, et donc éventuellement l’exclure des calculs des déficits budgétaires, qui ne peuvent désormais pas dépasser 3 % du PIB.

Certains hauts fonctionnaires affirment également que, plutôt que de cibler leurs ratios dette/PIB, les gouvernements devraient se concentrer sur les coûts du service de la dette.

Selon le Financial Times, Pascal Canfin, un eurodéputé français du parti En marche de Macron, a déclaré qu’un compromis pourrait impliquer de plafonner les dépenses vertes exemptées des calculs de la dette et du déficit.

Il a déclaré au journal : « Nous avons besoin d’un plafond politiquement acceptable pour tous les pays sur les dépenses qui bénéficient d’un traitement spécial.

« Si nous injectons 1 % du PIB par an, cela fait une nette différence et peut amorcer un cycle d’investissement vertueux. »